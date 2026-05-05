«Это то, с чем всем придётся смириться». Анри высказался о Мбаппе
Легендарный француз поделился ожиданиями от игры форварда «Реала» на ЧМ
Легендарный экс-нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился ожиданиями от игры форварда сборной Франции Килиана Мбаппе на чемпионате мира:
– Чего вы ожидаете от Мбаппе после этого неудачного сезона в «Реале» и его травм?
– Это то, с чем всем придётся смириться. Я только надеюсь, что Килиан подойдёт к чемпионату мира отдохнувшим, на сто процентов готовым и проведёт хороший турнир для нашей страны. Вот и всё.
В текущем сезоне на счету Килиана Мбаппе 41 матч на клубном уровне, он отличился 41 голом и пятью ассистами.
Ранее Тьерри Анри высказался о Майкле Олисе.
