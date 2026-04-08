Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Тьерри АНРИ: «Он – не такой игрок, как все остальные»
Другие новости
08 апреля 2026, 22:12 | Обновлено 08 апреля 2026, 22:15
Тьерри АНРИ: «Он – не такой игрок, как все остальные»

Легендарный вингер высказался о Майкле Олисе

08 апреля 2026, 22:12 | Обновлено 08 апреля 2026, 22:15
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Легендарный нападающий Тьерри Анри высказался о французском вингере «Баварии» Майкле Олисе:

«Майкл – не такой игрок, как все остальные. Он может стесняться, когда ему дают микрофон, но у него свой особый образ мышления, свое видение жизни. Как и видение игры.

Когда он получает мяч, он видит то, что могут увидеть немногие. Он видит игру по-другому. Он чаще видит игру своим мозгом. Он не смотрит на игру глазами. Он пытается представить, что может произойти, когда мяч уйдет от вратаря. Ты должен предвидеть, что произойдет.

Он может идти в дриблинг, мы все это знаем. Но он по-своему видит игру, как и жизнь. Поэтому за пределами поля люди иногда его не понимают. Но он приятный парень, отличный парень. За пределами поля он не очень много говорит, но когда у него мяч, он очень хорошо говорит своей игрой».

Ранее сообщалось о том, что Олисе близок к рекорду Мхитаряна.

Майкл Олисе Бавария Тьерри Анри
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем