Легендарный нападающий Тьерри Анри высказался о французском вингере «Баварии» Майкле Олисе:

«Майкл – не такой игрок, как все остальные. Он может стесняться, когда ему дают микрофон, но у него свой особый образ мышления, свое видение жизни. Как и видение игры.

Когда он получает мяч, он видит то, что могут увидеть немногие. Он видит игру по-другому. Он чаще видит игру своим мозгом. Он не смотрит на игру глазами. Он пытается представить, что может произойти, когда мяч уйдет от вратаря. Ты должен предвидеть, что произойдет.

Он может идти в дриблинг, мы все это знаем. Но он по-своему видит игру, как и жизнь. Поэтому за пределами поля люди иногда его не понимают. Но он приятный парень, отличный парень. За пределами поля он не очень много говорит, но когда у него мяч, он очень хорошо говорит своей игрой».

Ранее сообщалось о том, что Олисе близок к рекорду Мхитаряна.