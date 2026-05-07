Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
В первом раунде тысячника в столице Италии Юлия уступила Симоне Вальтерт
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Швейцарии Симоны Вальтерт (WTA 91).
WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала
Юлия Стародубцева (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) [Q] – 5:7, 6:4, 1:6
Встреча Юлии и Симоны стартовала еще 6 мая. При счете 4:1 в пользу Вальтерт на подачи Стародубцевой поединок был прерван из-за дождя.
Стародубцева впервые в карьере сыграла в основной сетке тысячника в Риме. В 2024 году Юлия проиграла во втором раунде квалификации, а в 2025 – в первом.
Вальтерт, которая прошла отбор, где одолела Джорджию Педоне и Юань Юэ, в 1/32 финала столичных итальянских соревнований поборется с 32-й сеяной Хейли Баптист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Атлетико» не понравилось судейство в игре с «Арсеналом»
Джейми Каррагер считает, что именно ошибка судьи решила судьбу встречи
Той фінал в США то якась аномалія була.