Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Швейцарии Симоны Вальтерт (WTA 91).

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) [Q] – 5:7, 6:4, 1:6

Встреча Юлии и Симоны стартовала еще 6 мая. При счете 4:1 в пользу Вальтерт на подачи Стародубцевой поединок был прерван из-за дождя.

Стародубцева впервые в карьере сыграла в основной сетке тысячника в Риме. В 2024 году Юлия проиграла во втором раунде квалификации, а в 2025 – в первом.

Вальтерт, которая прошла отбор, где одолела Джорджию Педоне и Юань Юэ, в 1/32 финала столичных итальянских соревнований поборется с 32-й сеяной Хейли Баптист.