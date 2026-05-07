  4. Камбек не удался. Стародубцева проиграла стартовый матч на WTA 1000 в Риме
07 мая 2026, 14:37 | Обновлено 07 мая 2026, 14:41
В первом раунде тысячника в столице Италии Юлия уступила Симоне Вальтерт

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 57) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В первом раунде украинка в двух сетах потерпела поражение от представительницы Швейцарии Симоны Вальтерт (WTA 91).

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/64 финала

Юлия Стародубцева (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) [Q] – 5:7, 6:4, 1:6

Встреча Юлии и Симоны стартовала еще 6 мая. При счете 4:1 в пользу Вальтерт на подачи Стародубцевой поединок был прерван из-за дождя.

Стародубцева впервые в карьере сыграла в основной сетке тысячника в Риме. В 2024 году Юлия проиграла во втором раунде квалификации, а в 2025 – в первом.

Вальтерт, которая прошла отбор, где одолела Джорджию Педоне и Юань Юэ, в 1/32 финала столичных итальянских соревнований поборется с 32-й сеяной Хейли Баптист.

Стародубцева, як та незаряджена рушниця, стріляє 1 раз у рік. Максимум півтора. Раза.
Проблема все та ж: відсутність кваліфікованого тренера. Без нього Стародубцева вище не підійметься. Може варто зробити крок назад, грати 75 - 100, максимум челенджери і тим заробити на команду.
Гравчиня рівня другої сотні. 
Той фінал в США то якась аномалія була. 
Це ж треба було збирати суддів, болбоїв, все розкладати, щоб ця туристка 7 хвилин зіграла.
майже всі свої подачі програти це треба вміти .з такою грою  може працювати на подачі мячів  гелболкою
Я вже писав про мої сподівання побачити Стародубцеву у статусі третьої ракетки України. Та зараз очікую на прихід мессії, Вероніки Подрез, і з нетерпінням очікую на її найближчий виступ у Турі. Це буде РГ, і невже і вона не підтвердить моїх очікувань? Вважаю, що ні, бо вона здалася мені розумною, виваженою дівчиною. Вперед, Вероніко!
Оце воно того вартувало виходити на 2 безвольних гейми? вже б десь на морі лежала, коктейлі сьорбала...
Зіграла як якась Новодубцева
Місяць тому й зараз,дві різні Юлі.Від тренера відмовилася вже чи що?
