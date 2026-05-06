  Игровой день в Риме завершен досрочно. Матч Стародубцевой перенесен
06 мая 2026, 23:53 | Обновлено 07 мая 2026, 01:17
Игровой день в Риме завершен досрочно. Матч Стародубцевой перенесен

Теннисные поединки на престижных соревнованиях в столице Италии отложены из-за дождя

Getty Images/Global Images Ukraine

Игровой день (6 мая) на теннисном турнире в Риме (Италия) завершен досрочно.

Причина – дожди в итальянской столице. Сразу пять поединков перенесены на завтра, 7 число.

Свою встречу 1/64 финала тысячника не сумела завершить и украинка Юлия Стародубцева, которая играет против Симоны Вальтерт. Девушки обменялись сетами, а в третьей партии швейцарка повела 4:1. В шестом гейме на подаче Юлии при счете 40:30 в пользу Симоны матч был прерван.

Игра Стародубцевой и Вальтерт продолжится 7 мая (ориентировочно в 13:00 по Киеву) вторым запуском на корте №2 после игры Николоз Басилашвили – Даниэль Мерида.

Матчи 1/64 финала в женской сетке, которые были перенесены:

  • Ноэми Базилетти [Q] – Айла Томлянович [LL] – *5:3
  • Юлия Стародубцева – Симона Вальтерт [Q] – 5:7, 6:4, *1:4 (30:40)

Матчи 1/64 финала в мужской сетке, которые были перенесены:

  • Джейкоб Фирнли [Q] – Джованни Мпеши Перрикар – 5:3*
  • Мартон Фучович – Дино Прижмич [Q] – 4:6*
  • Федерико Чина [WC] – Александер Блокс
