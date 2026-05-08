  Таблица коэффициентов. Украина – 23-я, Испания получила 5-ю путевку в ЛЧ
08 мая 2026, 02:55 | Обновлено 08 мая 2026, 03:16
В полуфинале Лиги конференций Шахтер дважды уступил клубу Кристал Пэлас

​Испания официально гарантировала себе дополнительное 5-е место в Лиге чемпионов 2026/27.

Это стало известно после ответных полуфинальных матчей еврокубковых турниров, сыгранных 5–7 мая

Донецкий Шахтер проиграл два матча 1/2 финала Лиги конференций против Кристал Пэлас (1:3, 1:2) и не сумел выйти в финал.

В сезоне еврокубков осталось провести три финала

  • Лига чемпионов. 30 мая. Будапешт. ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия)
  • Лига Европы. 20 мая. Стамбул. Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия)
  • Лига конференций. 27 мая. Лейпциг. Кристал Пэлас (Англия) – Райо Вальекано (Испания)

Коэффициент УЕФА рассчитывается по результатам клубов в еврокубках. За победу начисляется 2 очка, за ничью – 1, также учитываются бонусы за выход в следующие стадии. Общая сумма делится на количество клубов, представлявших страну в сезоне.

Украина (25.912) заняла итоговое 23-е место в рейтинге УЕФА за 5 лет.

Это позволит чемпиону Украины 2026/27 стартовать сразу с Q2 Лиги чемпионов 2027/28, а не с Q1 (при условии, что летом не будет снята дисквалификация с клубов рф).

Показатель Украины в односезонном рейтинге (8.312, 15-е место) – один и з лучших за последние годы.

В стартовом рейтинге следующего сезона 2027 (по итогам 4 сезонов) Украина (21.712) тоже занимает 23-е место.

Две лучшие ассоциации в сезонном рейтинге УЕФА 2025/26 получают дополнительные путевки в Лигу чемпионов 2026/27, и обе уже определены.

Англия и Испания гарантировали себе дополнительную путевку в ЛЧ

В следующем сезоне в ЛЧ выступят дополнительно 5-е команды АПЛ и Ла Лиги соответственно.

Односезонный рейтинг УЕФА:

  • Англия (28.125), Испания (22.093), Германия (21.785), Португалия (20.500), Италия (19.000), Франция (18.178).

Германия потеряла шансы выставить в ЛЧ еще одну команду в Бундеслиги. Победы Фрайбурга в финале ЛЕ будет недостаточно, а бонусов за победу в турнире не предусмотрено.

🔹 Топ-5 АПЛ (5 команд выйдут в ЛЧ): Арсенал (76 очков), Ман Сити (71), Ман Юнайтед (64), Ливерпуль, Астон Вилла (по 58).

🔹 Топ-5 Ла Лиги (5 команд выйдут в ЛЧ): Барселона (88 очков), Реал Мадрид (77), Вильярреал (68), Атлетико Мадрид (63), Бетис (53).

Испанские Вильярреал и Атлетико стали 12-м и 13-м клубами, которые гарантировали себе пропуск в Лигу чемпионов 2025/26. Ранее этого добились Арсенал, Ман Сити, МЮ (Англия), Барселона, Реал (Испания), Интер (Италия), Бавария, Боруссия Д (Германия), ПСЖ (Франция), ПСВ (Нидерланды), Порту (Португалия).

Шахтер близок к прямому выходу в основной раунд Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер (клубный рейтинг 56.250) занимает 45-е место в клубном рейтинге УЕФА, киевское Динамо идет на 116-й позиции (17.500).

Горняки с солидным перевесом лидируют в своем чемпионате, а вот Олимпиакос и Рейнджерс с большой вероятностью (около 90%) не выиграют национальный титул в этом сезоне.

Если не произойдет неожиданностей, Шахтер вскоре может оформить чемпионство в УПЛ и получить хорошие новости из Греции и Шотландии.

В таком случае Шахтер будет стартовать в основе Лиги чемпионов и получит дополнительное время на предсезонную подготовку в июле.

Претенденты на прямую путевку в основной этап ЛЧ 2026/27

Односезонный рейтинг: гонка за две дополнительные путевки в ЛЧ

Борьба Испании и Германии за вторую дополнительную путевку

Односезонный и пятилетний рейтинги УЕФА

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

Таблица коэффициентов УЕФА 2027

(влияет на распределение путевок в сезоне 2028/29)

Клубный рейтинг УЕФА

