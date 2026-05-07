Фавориты сделали камбек. Определена финальная пара Лиги Европы

7 мая состоялись ответные матчи 1/2 финала Лиги Европы УЕФА 2025/26.

По их итогам определены финалисты второго по силе еврокубкового турнира.

Немецкий Фрайбург взял реванш у португальской Браги со счетом 3:0 (после поражения 1:2 в первом матче). Гости играли в меньшинстве почти весь матч после удаления на 6-й минуте.

В английском дерби также состоялся реванш. Астон Вилла разгромила Ноттингем Форест (4:0), отыграв гандикап в один мяч (0:1 в первой игре).

В финале Лиги Европы сыграют Фрайбург и Астон Вилла, матч пройдет 20 мая в турецком Стамбуле на стадионе Бешикташа.

Победитель финала получит путевку в Суперкубок УЕФА 2026 и в основной раунд Лиги чемпионов 2026/27.

Лига Европы УЕФА 2025/26

🔹 1/2 финала. Ответные матчи. 7 мая 2026

22:00. Фрайбург (Германия) – Брага (Португалия) – 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Кюблер, 19, 72, Манзамби, 41 – Пау Виктор, 79

Удаление: Марио Доржелес, 6 (Брага)

22:00. Астон Вилла (Англия) – Ноттингем Форест (Англия) – 4:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Уоткинс, 36, Буэндия, 57 (пен), Макгинн, 77, 80

🔹 Финал. 20 мая 2026. Стамбул (Турция)

22:00. Фрайбург (Германия) – Астон Вилла (Англия)

