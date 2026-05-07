  4. Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07 мая 2026, 17:10 | Обновлено 07 мая 2026, 17:17
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме

Клара Таусон не сумела завершить поединок второго раунда

Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) вышла в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме.

Во втором раунде украинка одолела Клару Таусон (Дания, WTA 18), которая отказалась от продолжения борьбы во втором сете.

Таусон снялась с поединка из-за проблем со спиной. Перед четвертым геймом второй партии Клара вызвала физио.

Для Олейниковой эта победа стала первой в карьере на представительницей топ-20 рейтинга WTA. Александра впервые выступает на кортах столицы Италии. В первом раунде она прошла Петру Марчинко, а ее следующей оппоненткой будет 13-я сеяная Линда Носкова.

WTA 1000 Рим. Грунт, 1/32 финала

Клара Таусон (Дания) [18] – Александра Олейникова (Украина) – 1:6, 1:3, RET., Таусон

Молодець!!! Так з Носкової буде важко,але є день для відпочинку й підготовці!Успіху у наступному матчі!Хай щастить!Окрема подяка глядачам,які підтримували Сашу!
Супер успіх! Як результат - стабільні гранд слеми щонайменше на цей рік
Красава.
Умничка наша Сашуня!❤️🇺🇦
С победой всех, кто смотрел и болел!
Писав , що Таусон зараз нульова , і так і виявилося. Молодець , своє взяла спокійно і без нервів . Саша , рухайся і нікого не бійся .
Грошів заробе
Очень уверенно сыграла,  молодец.
Суперниця вже відома.
