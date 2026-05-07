За полшага от сказки. Как Хартс стал топ-претендентом на золото в Шотландии

До завершения сезона в шотландском Премьершипе остается всего три тура. И ровно столько отделяет команду «Харт оф Мидлотиан», которая куда более известна за пределами Туманного Альбиона под своим сокращенным названием «Хартс», от сенсационного чемпионства, которое может положить конец эре тотального доминирования «Селтика» и «Рейнджерс».

«Хартс», который представляет столицу Шотландии город Эдинбург, за всю свою историю, насчитывающую уже 152 года, лишь четырежды становился сильнейшей командой страны. Причем в последний раз, по состоянию на сейчас, «сердца» выигрывали золото национального чемпионата 66 лет назад – по результатам сезона-1959/60. Поэтому потенциальное чемпионство в текущем году станет для этого клуба колоссальным успехом.

Кроме того, «Хартс» близок к тому, чтобы наконец-то прервать монополию на чемпионство в Шотландии, которую установили клубы из Глазго – «Селтик» и «Рейнджерс». В последний раз сильнейшей командой страны, кроме этих двоих, становился «Абердин» Алекса Фергюсона, впоследствии ставшего истинной легендой «Манчестер Юнайтед» и всего мирового футбола. Но с тех пор, как «красные» становились чемпионами Шотландии прошел уже 41 год, и выросло не одно поколение болельщиков, которые не знали другого чемпиона лиги, кроме как «Селтик» или «Рейнджерс»…

Именно поэтому сейчас можно с твердой уверенностью утверждать, что «Хартс» проводят невероятный сезон, который пока смахивает на абсолютную сказку, но рискует не оказаться таковой, если «сердца» смажут финиш.

Премьер лига Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Хартс 33 21 7 5 58 - 28 11.04.26 Хартс 3:1 Мазервелл 05.04.26 Ливингстон 2:2 Хартс 21.03.26 Хартс 1:0 Данди 14.03.26 Килмарнок 1:0 Хартс 28.02.26 Хартс 1:0 Абердин 70 2 Глазго Рейнджерс 33 19 12 2 66 - 31 12.04.26 Фалкирк 3:6 Глазго Рейнджерс 04.04.26 Глазго Рейнджерс 4:2 Данди Юнайтед 21.03.26 Глазго Рейнджерс 4:1 Абердин 15.03.26 Сент-Миррен 0:1 Глазго Рейнджерс 01.03.26 Глазго Рейнджерс 2:2 Селтик 69 3 Селтик 33 21 4 8 59 - 35 11.04.26 Селтик 1:0 Сент-Миррен 05.04.26 Данди 1:2 Селтик 22.03.26 Данди Юнайтед 2:0 Селтик 14.03.26 Селтик 3:1 Мазервелл 04.03.26 Абердин 1:2 Селтик 67 4 Мазервелл 33 14 12 7 52 - 29 11.04.26 Хартс 3:1 Мазервелл 04.04.26 Мазервелл 2:3 Фалкирк 21.03.26 Мазервелл 0:0 Хиберниан 14.03.26 Селтик 3:1 Мазервелл 07.03.26 Данди 2:1 Мазервелл 54 5 Хиберниан 33 13 12 8 51 - 37 11.04.26 Абердин 2:0 Хиберниан 04.04.26 Хиберниан 3:0 Килмарнок 21.03.26 Мазервелл 0:0 Хиберниан 14.03.26 Хиберниан 0:0 Ливингстон 28.02.26 Данди 3:3 Хиберниан 51 6 Фалкирк 33 13 7 13 45 - 48 12.04.26 Фалкирк 3:6 Глазго Рейнджерс 04.04.26 Мазервелл 2:3 Фалкирк 21.03.26 Фалкирк 1:2 Сент-Миррен 14.03.26 Абердин 1:1 Фалкирк 28.02.26 Фалкирк 5:1 Килмарнок 46 7 Данди Юнайтед 33 9 13 11 45 - 54 11.04.26 Данди Юнайтед 3:2 Ливингстон 04.04.26 Глазго Рейнджерс 4:2 Данди Юнайтед 22.03.26 Данди Юнайтед 2:0 Селтик 15.03.26 Данди 2:2 Данди Юнайтед 03.03.26 Данди Юнайтед 2:1 Сент-Миррен 40 8 Абердин 33 9 6 18 33 - 48 11.04.26 Абердин 2:0 Хиберниан 04.04.26 Сент-Миррен 2:0 Абердин 21.03.26 Глазго Рейнджерс 4:1 Абердин 14.03.26 Абердин 1:1 Фалкирк 04.03.26 Абердин 1:2 Селтик 33 9 Данди 33 8 9 16 34 - 53 11.04.26 Килмарнок 2:2 Данди 05.04.26 Данди 1:2 Селтик 21.03.26 Хартс 1:0 Данди 15.03.26 Данди 2:2 Данди Юнайтед 07.03.26 Данди 2:1 Мазервелл 33 10 Сент-Миррен 33 7 9 17 27 - 48 11.04.26 Селтик 1:0 Сент-Миррен 04.04.26 Сент-Миррен 2:0 Абердин 21.03.26 Фалкирк 1:2 Сент-Миррен 15.03.26 Сент-Миррен 0:1 Глазго Рейнджерс 03.03.26 Данди Юнайтед 2:1 Сент-Миррен 30 11 Килмарнок 33 6 10 17 37 - 65 11.04.26 Килмарнок 2:2 Данди 04.04.26 Хиберниан 3:0 Килмарнок 21.03.26 Килмарнок 2:0 Ливингстон 14.03.26 Килмарнок 1:0 Хартс 28.02.26 Фалкирк 5:1 Килмарнок 28 12 Ливингстон 33 1 13 19 35 - 66 11.04.26 Данди Юнайтед 3:2 Ливингстон 05.04.26 Ливингстон 2:2 Хартс 21.03.26 Килмарнок 2:0 Ливингстон 14.03.26 Хиберниан 0:0 Ливингстон 28.02.26 Ливингстон 1:1 Сент-Миррен 16 Полная таблица

Впрочем, пока «Хартс» находятся в полушаге от реализации невероятного футбольного сценария в Премьершипе, давайте проанализируем, благодаря чему все это стало вообще возможным. Ведь это только в сказках богатство и успех сваливаются на их главных персонажей просто так, а в реальной жизни за любым серьезным достижением стоит колоссальный труд и объем проделанной работы.

Если говорить коротко, то нынешний взлет «Хартс» стал возможен благодаря ставке на современную модель развития клуба, которая основана на анализе передовой статистики, продвинутой системе скаутинга и принципе «продажи ради улучшения». Для того, чтобы быть успешным в чемпионате Шотландии и навязывать реальную конкуренцию тамошним грандам «Селтику» и «Рейнджерс», любому клубу, прежде всего, необходимо обеспечить реализацию модели по долгосрочной устойчивости, которая в тамошних реалиях завязана исключительно на трансферной стратегии.

Еще до недавнего времени это требование выглядело невыполнимым. Чтобы понимать это, достаточно просто взглянуть на некоторые цифровые показатели. По итогам минувшего сезона доходы «Селтика», согласно отчетов, составили 166 миллионов евро, а «Рейнджерс» – 109 миллионов евро. У «Хартс» аналогичный показатель оказался равен лишь 28 миллионам евро, и все это логично вылилось в невероятный разрыв между двумя грандами и всеми остальными клубами лиги при работе на трансферном рынке. Если «Рейнджерс» инвестировал почти 44 миллиона евро в новых футболистов, а «Селтик» – чуть больше 30 миллионов, то сезонный бюджет «Хартс» на приобретение новичков никогда не превышал показателя в 5 миллионов евро. Однако, несмотря на этот громадный финансово-трансферный дисбаланс, клуб из Эдинбурга нашел решение, благодаря которому сумел стать конкурентоспособным – тщательный анализ данных и подбор персонала.

Ключевой личностью, которая повлияла на чудесную трансформацию «Хартса» стал 56-летний британский бизнесмен Тони Блум, который является владельцем клуба английской Премьер-лиги «Брайтон» и клуба бельгийской Про-лиги «Юнион Сент-Жиллуаз». Еще по ходу сезона-2024/25 Блум провел переговоры о вхождении в структуру собственности «сердец», а финализация этого проекта состоялась летом 2025-го.

25 июня минувшего года было объявлено о том, что Тони Блум заплатил около 9,86 миллионов фунтов за 29% акций «Хартс», войдя в совет директоров, но фактически без права голоса. Миноритарным владельцем шотландского клуба Блум стал не потому, что не имел средств и возможностей выкупить «сердец» целиком. Он сделал это абсолютно осознанно, не дав ни одного цента выше за акции «Хартс», чтобы не обрести проблем с УЕФА, который внимательно следит за тем, чтобы один и тот же владелец не имел более одного клуба в каком-то одном из своих континентальных турниров. Так как у Блума уже есть во владении «Брайтон» и «Юнион Сент-Жиллуаз», в «Хартсе» бизнесмен ограничился тем, чтобы получить менее трети акций, и это позволило ему юридически избежать каких-либо проблем с руководящим органом футбола на континенте.

Однако цели перед «Хартс» Блум сразу же поставил крайне амбициозные. Новый владелец летом минувшего года заявил буквально следующее: «Я обещаю, что мы выиграем чемпионат, может быть, не в этом году, но это произойдет скоро. И мы также выйдем в Лигу чемпионов».

Чтобы выполнить это обещание и сформировать конкурентоспособную команду, Блум заручился поддержкой своей же фирмы Jamestown Analytics, которая специализируется на предоставлении передовой статистики. Сотрудничать с ней «Хартс» начал еще до момента, когда Тони стал владельцем 29% акций клуба, но с самого начала стало ясно, что «сердца» сфокусируются на разработке эффективной модели, позволяющей выгодно торговать футболистами и получать на этом прибыль. Иными словами, в «Хартсе» осознали, что они могут стать более конкурентными и зарабатывать больше денег, если научатся находить и недорого подписывать молодых талантов, развивать их, а затем – выгодно перепродать в более богатые, преимущественно заграничные, клубы. Это позволило бы клубу реинвестировать заработанные деньги в покупку новых качественных исполнителей, постепенно повышая и повышая собственное благосостояние и подтягиваясь к финансовым возможностям грандов лиги – «Селтика» и «Рейнджерс».

Подобное новшество было крайне важным для «Хартс», так как за последние десять лет клуб заработал от трансферов только 8 миллионов евро дохода. Поэтому болельщики и специалисты изначально с естественным скепсисом восприняли курс нового руководства, однако почти сразу же тот начал приносить свои плоды. Летом минувшего года «сердца» договорились о продаже своего левого защитника Джеймса Пенриса в греческий АЕК за 2,3 миллиона евро. Сумма, возможно, не такая и большая, зато «Хартс» сумел заработать, учитывая то обстоятельство, что Пенрис пришел в клуб всего годом ранее и на правах свободного агента. Интересно, что сам футболист не горел желанием покидать Эдинбург, но боссы настояли на том, что так будет лучше для всех, и Пенрис отправился в Грецию.

На заработанные деньги от продажи Пенриса, плюс некоторые дополнительные инвестиции от Блума, «Хартс» сумел провести трансферную кампанию, сумевшую реально усилить команду. В частности, клуб может похвастаться удачными подписаниями Клаудио Браги, Александроса Кизиридиса и Александера Шволова, которые уже сейчас претендуют на то, чтобы попасть в список лучших игроков по итогам сезона в шотландском Премьершипе. В частности, оценочная стоимость Браги, купленного у норвежского «Олесунна», уже выросла с примерно 500 тысяч до 6 миллионов евро, и уже сейчас, если доверять слухам в СМИ, вовсе не за горами возможный исходящий трансфер этого форварда из «Хартс» в более богатый клуб из более сильной лиги.

Все это доказывает, что нынешний успех «Хартс», скорее всего, не станет сиюминутной вспышкой, которая стала возможна исключительно в момент краткосрочной слабости «Селтика» и «Рейнджерс». «Сердца» всерьез собираются выстроить устойчивый и конкурентоспособный клуб сперва на уровне Премьершипа, а затем – и на европейской арене, где ставка, как и в «Брайтоне», и в «Юнион Сент-Жиллуаз», также имеющих успехи в последние годы и относящихся к сфере интересов Тони Блума, будет делаться на модель тщательного анализа данных и скрупулезную кадровую работу.

Остается только дождаться завершения текущего сезона и пожелать успехов «Хартс», который уже как минимум порадовал всех болельщиков «Шахтера», обыграв в минувший уик-энд «Рейнджерс» и фактически отцепив «плюшевых мишек» от борьбы за чемпионство, что крайне важно для «горняков» в аспекте надежд попасть напрямую в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27…