Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру

4 мая Хартс в 35-м туре чемпионата Шотландии минимально переиграл Рейнджерс.

Поединок прошел на стадионе Тайнкасл Парк в Эдинбурге и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Сердца» оформили камбек после пропущенного на 23-й минуте от Дуджона Стерлинга.

Хартс забил два мяча во втором тайме – отличились Стивен Кингсли и Лоуренс Шенкленд.

В таблице чемпионата Шотландии Хартс занимает первое место с 76 очками. Рейнджерс с 69 баллами располагается на третьем месте. Вторым идет Селтик с 73 пунктами.

Победа Хартса над Рейнджерс важна в контексте возможного попадания донецкого Шахтера напрямую в Лигу чемпионов 2026/27. Одно из условий – Рейнджерс не должен стать чемпионом.

«Светло-синие» практически потеряли даже теоритические шансы – осталось провести всего три тура и максимум, который они могут набрать, это 78 очков.

Также для Шахтера важно самому выиграть национальное первенство – в таблице УПЛ горняки имеют отрыв от ЛНЗ (который идет вторым) в 10 очков за 4 тура до завершения чемпионата.

Кроме того, горнякам нужно, чтобы Олимпиакос не стал чемпионом Греции. Там ситуация пока что тоже складывается хорошо – за три тура до окончания турнира у команды из города Пирей 61 балл, а у лидера – АЕКа – 67 пунктов.

И последнее условие для попадения Шахтера в ЛЧ без необходимости проходить квалификацию – Лигу чемпионов этого сезона должна выиграть команда, которая выйдет в главный еврокубок через свой чемпионат. Из четырех оставших претендентов – Бавария, ПСЖ, Арсенал и Атлетико – пока что только матрасники не гарантировали себе квалификацию – подопечным Диего Симеоне необходимо набрать еще два очка за 4 тура, чтобы не дать Бетису заскочить в топ-4 Ла Лиги.

Что касается самого чемпионата Шотландии, то Хартс довольно близок к историческому чемпионству – впервые с сезоа 1984/85 трофей первенства может выиграть не Селтик и не Рейнджерс. Тогда, 41 год назад, чемпмоном Шотландии стал Абердин под руководством на тот момент 44-летнего Сэра Алекса Фергюсона.

Последние три тура Хартса: Мотервелл (09.05), Фолкерк (13.05), Селтик (16.05)

Последние три тура Селтика: Рейнджерс (10.05), Мотервелл (13.05), Хартс (16.05)

Чемпионат Шотланди 2025/26. Чемпионская группа

35-й тур. 4 мая

Хартс – Рейнджерс – 2:1

Голы: Кингсли, 54, Шенкленд, 71 – Стерлинг, 23

Таблица чемпионата Шотландии

