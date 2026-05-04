Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Историческое чемпионство «сердец» довольно близко – у Селтика все еще есть шансы
4 мая Хартс в 35-м туре чемпионата Шотландии минимально переиграл Рейнджерс.
Поединок прошел на стадионе Тайнкасл Парк в Эдинбурге и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.
«Сердца» оформили камбек после пропущенного на 23-й минуте от Дуджона Стерлинга.
Хартс забил два мяча во втором тайме – отличились Стивен Кингсли и Лоуренс Шенкленд.
В таблице чемпионата Шотландии Хартс занимает первое место с 76 очками. Рейнджерс с 69 баллами располагается на третьем месте. Вторым идет Селтик с 73 пунктами.
Победа Хартса над Рейнджерс важна в контексте возможного попадания донецкого Шахтера напрямую в Лигу чемпионов 2026/27. Одно из условий – Рейнджерс не должен стать чемпионом.
«Светло-синие» практически потеряли даже теоритические шансы – осталось провести всего три тура и максимум, который они могут набрать, это 78 очков.
Также для Шахтера важно самому выиграть национальное первенство – в таблице УПЛ горняки имеют отрыв от ЛНЗ (который идет вторым) в 10 очков за 4 тура до завершения чемпионата.
Кроме того, горнякам нужно, чтобы Олимпиакос не стал чемпионом Греции. Там ситуация пока что тоже складывается хорошо – за три тура до окончания турнира у команды из города Пирей 61 балл, а у лидера – АЕКа – 67 пунктов.
И последнее условие для попадения Шахтера в ЛЧ без необходимости проходить квалификацию – Лигу чемпионов этого сезона должна выиграть команда, которая выйдет в главный еврокубок через свой чемпионат. Из четырех оставших претендентов – Бавария, ПСЖ, Арсенал и Атлетико – пока что только матрасники не гарантировали себе квалификацию – подопечным Диего Симеоне необходимо набрать еще два очка за 4 тура, чтобы не дать Бетису заскочить в топ-4 Ла Лиги.
Что касается самого чемпионата Шотландии, то Хартс довольно близок к историческому чемпионству – впервые с сезоа 1984/85 трофей первенства может выиграть не Селтик и не Рейнджерс. Тогда, 41 год назад, чемпмоном Шотландии стал Абердин под руководством на тот момент 44-летнего Сэра Алекса Фергюсона.
- Последние три тура Хартса: Мотервелл (09.05), Фолкерк (13.05), Селтик (16.05)
- Последние три тура Селтика: Рейнджерс (10.05), Мотервелл (13.05), Хартс (16.05)
Чемпионат Шотланди 2025/26. Чемпионская группа
35-й тур. 4 мая
Хартс – Рейнджерс – 2:1
Голы: Кингсли, 54, Шенкленд, 71 – Стерлинг, 23
Таблица чемпионата Шотландии
🥳🥳🥳 Спасибо Хартсу♥️
Я на мить заплющив очі — і побачив перед собою стадіон: трибуни забиті під зав’язку, світло прожекторів, гул стоїть такий, що мурахи по шкірі. І в центрі поля дітлахи розтягують той самий, величезний банер із чорними зірочками на білому фоні — легендарний Starball, під який ось-ось зазвучить гімн ЛЧ.
Наше Динамо Киев, даже меховыми изделиями такой рейтинг не вытянет. Плетёмся где-то внизу, в районе 120-го места, и то с натяжкой. С этим явно нужно что-то делать.
Может, для Динамо Киев и других неудачников стоит придумать отдельный еврокубковый турнир? Ну такой, попроще с командами из Лихтенштейна, Гибралтара, Сан-Марино. Вот там-то Динамо сможет показать всю свою силу и вернуть себе уверенность и наконец-то почувствовать вкус побед и, возможно, даже вспомнит, как это вообще делается🤷
Так ще й сьогодні серпом по яййолам дали