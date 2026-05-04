  Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04 мая 2026, 21:29 | Обновлено 04 мая 2026, 23:08
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру

04 мая 2026, 21:29 | Обновлено 04 мая 2026, 23:08
4 мая Хартс в 35-м туре чемпионата Шотландии минимально переиграл Рейнджерс.

Поединок прошел на стадионе Тайнкасл Парк в Эдинбурге и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Сердца» оформили камбек после пропущенного на 23-й минуте от Дуджона Стерлинга.

Хартс забил два мяча во втором тайме – отличились Стивен Кингсли и Лоуренс Шенкленд.

В таблице чемпионата Шотландии Хартс занимает первое место с 76 очками. Рейнджерс с 69 баллами располагается на третьем месте. Вторым идет Селтик с 73 пунктами.

Победа Хартса над Рейнджерс важна в контексте возможного попадания донецкого Шахтера напрямую в Лигу чемпионов 2026/27. Одно из условий – Рейнджерс не должен стать чемпионом.

«Светло-синие» практически потеряли даже теоритические шансы – осталось провести всего три тура и максимум, который они могут набрать, это 78 очков.

Также для Шахтера важно самому выиграть национальное первенство – в таблице УПЛ горняки имеют отрыв от ЛНЗ (который идет вторым) в 10 очков за 4 тура до завершения чемпионата.

Кроме того, горнякам нужно, чтобы Олимпиакос не стал чемпионом Греции. Там ситуация пока что тоже складывается хорошо – за три тура до окончания турнира у команды из города Пирей 61 балл, а у лидера – АЕКа – 67 пунктов.

И последнее условие для попадения Шахтера в ЛЧ без необходимости проходить квалификацию – Лигу чемпионов этого сезона должна выиграть команда, которая выйдет в главный еврокубок через свой чемпионат. Из четырех оставших претендентов – Бавария, ПСЖ, Арсенал и Атлетико – пока что только матрасники не гарантировали себе квалификацию – подопечным Диего Симеоне необходимо набрать еще два очка за 4 тура, чтобы не дать Бетису заскочить в топ-4 Ла Лиги.

Что касается самого чемпионата Шотландии, то Хартс довольно близок к историческому чемпионству – впервые с сезоа 1984/85 трофей первенства может выиграть не Селтик и не Рейнджерс. Тогда, 41 год назад, чемпмоном Шотландии стал Абердин под руководством на тот момент 44-летнего Сэра Алекса Фергюсона.

  • Последние три тура Хартса: Мотервелл (09.05), Фолкерк (13.05), Селтик (16.05)
  • Последние три тура Селтика: Рейнджерс (10.05), Мотервелл (13.05), Хартс (16.05)

Чемпионат Шотланди 2025/26. Чемпионская группа

35-й тур. 4 мая

Хартс – Рейнджерс – 2:1

Голы: Кингсли, 54, Шенкленд, 71 – Стерлинг, 23

Таблица чемпионата Шотландии

Фотогалерея матча Хартс – Рейнджерс

Ну це вже дуже добра новина,після того ,що ймовірно Шахтар не вийде в фінал Ліги Конференції,але зато вийде в Лігу Чемпіонів це справді приємно після невдачі з Крістал Пелес! Лігу Чемпіонів дивитися це не Ліга Конференції при всій повазі,що Шахтар дійшов до півфіналу!!
Всё идеально складывается.
Шахтёр даже на этой неделе может попасть в группу ЛЧ.
Всіх вітаю із виходом Шахтаря до ЛЧ!!! Дивився всю гру. Спочатку Рейнджерс вигравав, але Хартс закамбечив. Неймовірний матч по напрузі був. Коли там жеребкування ЛЧ? 
шахтар вже на 99,9 відсотків в основному раунді ЛЧ. думаю. що це єдина команда ,яка буде грати восени/взимку в єврокубках , інші не пройдуть кваліфікацію.
Сидел, болел, потел!)) В ЛЧ будет больно, но весело. Поздравления всем нам
А Хартс хоч раз чемпіонство брав?
Але по кефам срака 
Отаке о...)
Прямо серия благоприятных исходов для горняков. И скажите что футбольный бог не благосклонен к Шахтёру! 😜
Это просто супер вечер!
🥳🥳🥳 Спасибо Хартсу♥️
Пафосно и потужно и все рады, а дыркочи на 4 месте в печали☝️ 
Я вам хочу дещо дуже важливе повідомити. Я щойно сиджу на сходах перед своїм будинком, їм морозиво, світить місяць. Було так світло, що хоч голки збирай… і тут воно. Той самий запах, такий нам усім знайомий. О, тааак! Ви здогадалися — запах Ліги Чемпіонів .
Я на мить заплющив очі — і побачив перед собою стадіон: трибуни забиті під зав’язку, світло прожекторів, гул стоїть такий, що мурахи по шкірі. І в центрі поля дітлахи розтягують той самий, величезний банер із чорними зірочками на білому фоні — легендарний Starball, під який ось-ось зазвучить гімн ЛЧ. 
Мы после вчерашней игры, ещё не отошли. У дяди Коли, давление и вызывали скорую. Вся наша фанатская семья Динамо Киев, не отсвечивает сидим тихо, чтобы об нас не вытерали ноги и унижали. А тут такие подарки для ненавистного Шахтера, мы всем нашим фанатским подвалом Динамо Киев недовольны этим! У них, понимаешь, рейтинг слишком хороший и на прямую могут попасть в ЛЧ. Это что же, они его своими победами заработали? Непорядок какой-то.
Наше Динамо Киев, даже меховыми изделиями такой рейтинг не вытянет. Плетёмся где-то внизу, в районе 120-го места, и то с натяжкой. С этим явно нужно что-то делать.
Может, для Динамо Киев и других неудачников стоит придумать отдельный еврокубковый турнир? Ну такой, попроще с командами из Лихтенштейна, Гибралтара, Сан-Марино. Вот там-то Динамо сможет показать всю свою силу и вернуть себе уверенность и наконец-то почувствовать вкус побед и, возможно, даже вспомнит, как это вообще делается🤷
Мало того що вчора нас лицем ....
Так ще й сьогодні серпом по яййолам дали
Це дуже погано
