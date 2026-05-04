Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27
Все может решиться уже 10 мая – как минимум, тогда горняки проведут следующий тур УПЛ
Донецкий Шахтер очень близок к тому, чтобы в следующем сезоне сыграть в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26.
Четыре условия, которые необходимы горнякам:
- Шахтер должен выиграть трофей УПЛ 2025/26
- Рейнджерс не должен выиграть чемпионат Шотландии 2025/26 (если Шахтер не выйдет в финал ЛК, где не проиграет в основное время)
- Олимпиакос не должен выиграть чемпионат Греции 2025/26
- Лигу чемпионов 2025/26 должна выиграть команда, которая выйдет в главный еврокубок через чемпионат
Sport.ua предлагает календарь матчей, которые так или иначе влияют на скорую путевку Шахтера в Лигу чемпионов.
Уже 5 мая Атлетико Мадрид может вылететь из ЛЧ 2025/26 в полуфинале от Арсенала – пока что только матрасники из оставшихся четырех претендентов на Ушастого (в другом полуфинале играют Бавария и ПСЖ) не гарантировали себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Если же подопечные Диего Симеоне все-таки выйдут в финал еврокубка, то уже 9 мая они могут добить необходимый гандикап от Бетиса (63 очка против 53 за 4 тура до завершения) в таблице Ла Лиги – в субботу мадридская команда встретится с Сельтой на Метрополитано.
Ключевым станет воскресенье – 10 мая сыграет и сам Шахтер, а также Рейнджерс и Олимпиакос во внутренних чемпионатах. Горняки выйдет на поле против Полтавы и могут гарантировать себе досрочное чемпионство – нужна победа (за 4 тура до завершения турнира у Шахтера 63 очка, у второго ЛНЗ – 53 балла, у третьего Полесья – 52 пункта). Также устроит и ничья / поражение, но тогда ЛНЗ и Полесью в своих матчах нужно потерять очки / проиграть (против Динамо и Александрии соответственно).
Рейнджерс 10 мая проведет Дерби Олд Фирм против Селтика – в случае поражения, светло-синие окончательно потеряют шансы на трофей. Но необходимые условия для Шахтера в чемпионате Шотландии могут быть выполнены днем ранее – 9 мая Хартс на выезде сыграет с Мотервеллом и при победе «сердца» станут недосягаемыми для Рейнджерса даже в случае виктории того над Селтиком.
И напоследок – чемпионат Греции. За три тура до завершения АЕК (67) имеет отрыв от Олимпиакоса (61) в 6 очков. 10 мая АЕК встретится с Панатинаикосом, а Олимпиакос – с ПАОком. АЕКу нужно набрать больше очков, чем Олимпиакос. Фактически, стоит болеть за поражение команды из города Пирей.
Если подытожить, то необходимые условия для Шахтера на этой неделе выглядят так (все условия должны быть выполнены одновременно):
- Шахтер в 27-м туре УПЛ наберет не меньше очков, чем ЛНЗ и Полесье
- Атлетико не выйдет в финал Лиги чемпионов, или наберет не меньше очков в 35-м туре Ла Лиги, чем Бетис
- Рейнджерс не наберет в 35-м туре чемпионата Шотландии больше очков, чем Хартс
- Олимпиакос не наберет в 4-м раунде чемпионской группы первенства Греции больше очков, чем АЕК
Календарь матчей, необходимых Шахтеру для выходу в основной этап Лиги чемпионов:
- 05.05. 22:00. Арсенал – Атлетико (ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов)
- 08.05. 18:00. Полесье – Александрия (27-й тур УПЛ)
- 09.05. 15:30. ЛНЗ – Динамо (27-й тур УПЛ)
- 09.05. 19:30. Атлетико – Сельта (35-й тур Ла Лиги)
- 09.05. 22:00. Реал Сосьедад – Бетис (35-й тур Ла Лиги)
- 09.05. 22:00. Мотервелл – Хартс (35-й тр чемпионата Шотландии)
- 10.05. 14:00. Селтик – Рейнджерс (35-й тур чемпионата Шотландии)
- 10.05. 15:30. Полтава – Шахтер (27-й тур УПЛ)
- 10.05. 19:30. АЕК – Панатинаикос (4-й раунд чемпионской группы первенства Греции)
- 10.05. 19:30. Олимпиакос – ПАОК (4-й раунд чемпионской группы первенства Греции)
Таблица УПЛ 2025/26
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шахтер Донецк
|26
|19
|6
|1
|61 - 17
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк
|63
|2
|ЛНЗ
|26
|16
|5
|5
|36 - 16
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|53
|3
|Полесье
|26
|16
|4
|6
|45 - 17
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес
|52
|4
|Динамо Киев
|26
|14
|5
|7
|59 - 33
|09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|47
|5
|Металлист 1925
|26
|12
|9
|5
|31 - 15
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192503.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев
|45
|6
|Колос Ковалевка
|26
|11
|10
|5
|27 - 21
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925
|43
|7
|Кривбасс
|26
|11
|8
|7
|46 - 41
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ
|41
|8
|Заря
|26
|10
|8
|8
|37 - 33
|09.05.26 18:00 Заря - Металлист 192504.05.26 Рух Львов 1:2 Заря27.04.26 Заря 2:0 Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр
|38
|9
|Карпаты Львов
|26
|9
|10
|7
|35 - 26
|08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов
|37
|10
|Верес
|26
|7
|9
|10
|25 - 34
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Заря 2:0 Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь
|30
|11
|Оболонь
|26
|6
|9
|11
|23 - 43
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря
|27
|12
|Эпицентр
|26
|7
|5
|14
|30 - 40
|09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|26
|13
|Кудровка
|26
|5
|7
|14
|27 - 43
|08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка
|22
|14
|Рух Львов
|26
|6
|2
|18
|18 - 44
|09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов
|20
|15
|Александрия
|26
|2
|7
|17
|18 - 52
|08.05.26 18:00 Полесье - Александрия02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|13
|16
|Полтава
|26
|2
|6
|18
|23 - 66
|10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия
|12
Таблица Ла Лиги
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89 - 31
|10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона
|88
|2
|Реал Мадрид
|34
|24
|5
|5
|70 - 31
|10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид
|77
|3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64 - 39
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|34
|19
|6
|9
|58 - 37
|09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона
|63
|5
|Бетис
|34
|13
|14
|7
|52 - 41
|09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол
|53
|6
|Сельта
|34
|12
|11
|11
|48 - 44
|09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта
|47
|7
|Хетафе
|34
|13
|5
|16
|28 - 36
|10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|34
|13
|5
|16
|40 - 50
|10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао
|44
|9
|Реал Сосьедад
|33
|11
|10
|12
|52 - 52
|09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад
|43
|10
|Осасуна
|34
|11
|9
|14
|40 - 42
|08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна
|42
|11
|Райо Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35 - 41
|11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче
|42
|12
|Валенсия
|34
|10
|9
|15
|37 - 50
|10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта
|39
|13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37 - 51
|09.05.26 17:15 Севилья - Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол
|39
|14
|Эльче
|34
|9
|11
|14
|45 - 53
|09.05.26 15:00 Эльче - Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче
|38
|15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42 - 51
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид
|38
|16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36 - 51
|11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|38
|17
|Алавес
|34
|9
|9
|16
|40 - 53
|09.05.26 15:00 Эльче - Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна
|36
|18
|Севилья
|33
|9
|7
|17
|40 - 55
|09.05.26 17:15 Севилья - Эспаньол26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия
|34
|19
|Леванте
|34
|8
|9
|17
|38 - 55
|08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте
|33
|20
|Реал Овьедо
|34
|6
|10
|18
|26 - 54
|10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья
|28
Таблица чемпионата Шотландии
Таблица чемпионата Греции
|Чемпионская группа
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|АЕК
|29
|20
|7
|2
|53 - 17
|10.05.26 19:30 АЕК - Панатинаикос03.05.26 Панатинаикос 0:0 АЕК19.04.26 АЕК 3:0 ПАОК05.04.26 Олимпиакос Пирей 0:1 АЕК
|67
|2
|ПАОК
|29
|18
|7
|4
|55 - 21
|10.05.26 19:30 Олимпиакос Пирей - ПАОК03.05.26 ПАОК 3:1 Олимпиакос Пирей19.04.26 АЕК 3:0 ПАОК05.04.26 ПАОК 0:0 Панатинаикос
|61
|3
|Олимпиакос Пирей
|29
|18
|7
|4
|48 - 15
|10.05.26 19:30 Олимпиакос Пирей - ПАОК03.05.26 ПАОК 3:1 Олимпиакос Пирей19.04.26 Панатинаикос 0:2 Олимпиакос Пирей05.04.26 Олимпиакос Пирей 0:1 АЕК
|61
|4
|Панатинаикос
|29
|14
|9
|6
|44 - 28
|10.05.26 19:30 АЕК - Панатинаикос03.05.26 Панатинаикос 0:0 АЕК19.04.26 Панатинаикос 0:2 Олимпиакос Пирей05.04.26 ПАОК 0:0 Панатинаикос
|51
Теперь у "Сердец" +7 над плюшевыми медвежатами из Глазго, а у АЕК +6 над Оли.🥳
ЛЧ для Шахтёра всё ближе
У нас вболівальників прям класні емоції будуть, відгрібати в кожному матчі, прям щастя повні штани, потім сидіти без єврокубкової весни і багато місяців до наступних єврокубків. Просто супер.
Хто уж точно буде радуватись, так це вболівальники ДК, нормально так покуражаться.