Когда Шахтер может гарантировать себе Лигу чемпионов на сезон 2026/27

Донецкий Шахтер очень близок к тому, чтобы в следующем сезоне сыграть в основном этапе Лиги чемпионов 2025/26.

Четыре условия, которые необходимы горнякам:

Шахтер должен выиграть трофей УПЛ 2025/26

Рейнджерс не должен выиграть чемпионат Шотландии 2025/26 (если Шахтер не выйдет в финал ЛК, где не проиграет в основное время)

Олимпиакос не должен выиграть чемпионат Греции 2025/26

Лигу чемпионов 2025/26 должна выиграть команда, которая выйдет в главный еврокубок через чемпионат

Sport.ua предлагает календарь матчей, которые так или иначе влияют на скорую путевку Шахтера в Лигу чемпионов.

Уже 5 мая Атлетико Мадрид может вылететь из ЛЧ 2025/26 в полуфинале от Арсенала – пока что только матрасники из оставшихся четырех претендентов на Ушастого (в другом полуфинале играют Бавария и ПСЖ) не гарантировали себе выход в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Если же подопечные Диего Симеоне все-таки выйдут в финал еврокубка, то уже 9 мая они могут добить необходимый гандикап от Бетиса (63 очка против 53 за 4 тура до завершения) в таблице Ла Лиги – в субботу мадридская команда встретится с Сельтой на Метрополитано.

Ключевым станет воскресенье – 10 мая сыграет и сам Шахтер, а также Рейнджерс и Олимпиакос во внутренних чемпионатах. Горняки выйдет на поле против Полтавы и могут гарантировать себе досрочное чемпионство – нужна победа (за 4 тура до завершения турнира у Шахтера 63 очка, у второго ЛНЗ – 53 балла, у третьего Полесья – 52 пункта). Также устроит и ничья / поражение, но тогда ЛНЗ и Полесью в своих матчах нужно потерять очки / проиграть (против Динамо и Александрии соответственно).

Рейнджерс 10 мая проведет Дерби Олд Фирм против Селтика – в случае поражения, светло-синие окончательно потеряют шансы на трофей. Но необходимые условия для Шахтера в чемпионате Шотландии могут быть выполнены днем ранее – 9 мая Хартс на выезде сыграет с Мотервеллом и при победе «сердца» станут недосягаемыми для Рейнджерса даже в случае виктории того над Селтиком.

И напоследок – чемпионат Греции. За три тура до завершения АЕК (67) имеет отрыв от Олимпиакоса (61) в 6 очков. 10 мая АЕК встретится с Панатинаикосом, а Олимпиакос – с ПАОком. АЕКу нужно набрать больше очков, чем Олимпиакос. Фактически, стоит болеть за поражение команды из города Пирей.

Если подытожить, то необходимые условия для Шахтера на этой неделе выглядят так (все условия должны быть выполнены одновременно):

Шахтер в 27-м туре УПЛ наберет не меньше очков, чем ЛНЗ и Полесье

Атлетико не выйдет в финал Лиги чемпионов, или наберет не меньше очков в 35-м туре Ла Лиги, чем Бетис

Рейнджерс не наберет в 35-м туре чемпионата Шотландии больше очков, чем Хартс

Олимпиакос не наберет в 4-м раунде чемпионской группы первенства Греции больше очков, чем АЕК

Календарь матчей, необходимых Шахтеру для выходу в основной этап Лиги чемпионов:

05.05. 22:00. Арсенал – Атлетико (ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов)

08.05. 18:00. Полесье – Александрия (27-й тур УПЛ)

09.05. 15:30. ЛНЗ – Динамо (27-й тур УПЛ)

09.05. 19:30. Атлетико – Сельта (35-й тур Ла Лиги)

09.05. 22:00. Реал Сосьедад – Бетис (35-й тур Ла Лиги)

09.05. 22:00. Мотервелл – Хартс (35-й тр чемпионата Шотландии)

10.05. 14:00. Селтик – Рейнджерс (35-й тур чемпионата Шотландии)

10.05. 15:30. Полтава – Шахтер (27-й тур УПЛ)

10.05. 19:30. АЕК – Панатинаикос (4-й раунд чемпионской группы первенства Греции)

10.05. 19:30. Олимпиакос – ПАОК (4-й раунд чемпионской группы первенства Греции)

Таблица УПЛ 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 26 19 6 1 61 - 17 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 63 2 ЛНЗ 26 16 5 5 36 - 16 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 53 3 Полесье 26 16 4 6 45 - 17 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 52 4 Динамо Киев 26 14 5 7 59 - 33 09.05.26 15:30 ЛНЗ - Динамо Киев 03.05.26 Динамо Киев 1:2 Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 47 5 Металлист 1925 26 12 9 5 31 - 15 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 1925 03.05.26 Металлист 1925 0:1 Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 45 6 Колос Ковалевка 26 11 10 5 27 - 21 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 43 7 Кривбасс 26 11 8 7 46 - 41 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 41 8 Заря 26 10 8 8 37 - 33 09.05.26 18:00 Заря - Металлист 1925 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 27.04.26 Заря 2:0 Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 38 9 Карпаты Львов 26 9 10 7 35 - 26 08.05.26 13:00 Кривбасс - Карпаты Львов 02.05.26 Карпаты Львов 0:0 ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 37 10 Верес 26 7 9 10 25 - 34 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Заря 2:0 Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 30 11 Оболонь 26 6 9 11 23 - 43 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 27 12 Эпицентр 26 7 5 14 30 - 40 09.05.26 18:00 Оболонь - Эпицентр 02.05.26 Верес 3:3 Эпицентр 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 26 13 Кудровка 26 5 7 14 27 - 43 08.05.26 15:30 Колос Ковалевка - Кудровка 03.05.26 Оболонь 1:1 Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 22 14 Рух Львов 26 6 2 18 18 - 44 09.05.26 13:00 Рух Львов - Верес 04.05.26 Рух Львов 1:2 Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 20 15 Александрия 26 2 7 17 18 - 52 08.05.26 18:00 Полесье - Александрия 02.05.26 Александрия 0:3 Колос Ковалевка 27.04.26 Эпицентр 1:1 Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 13 16 Полтава 26 2 6 18 23 - 66 10.05.26 15:30 Полтава - Шахтер Донецк 01.05.26 Полтава 3:3 Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 12 Полная таблица

Таблица Ла Лиги

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Барселона 34 29 1 4 89 - 31 10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид 02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 88 2 Реал Мадрид 34 24 5 5 70 - 31 10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид 03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес 10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 77 3 Вильярреал 34 21 5 8 64 - 39 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал 02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал 12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 68 4 Атлетико Мадрид 34 19 6 9 58 - 37 09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта 02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона 63 5 Бетис 34 13 14 7 52 - 41 09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис 03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид 21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол 53 6 Сельта 34 12 11 11 48 - 44 09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта 03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта 22.04.26 Барселона 1:0 Сельта 12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 47 7 Хетафе 34 13 5 16 28 - 36 10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе 03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона 22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе 13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 44 8 Атлетик Бильбао 34 13 5 16 40 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия 02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао 21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал 05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао 44 9 Реал Сосьедад 33 11 10 12 52 - 52 09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис 26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе 11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте 20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад 43 10 Осасуна 34 11 9 14 40 - 42 08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна 02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона 26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна 12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис 05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна 42 11 Райо Вальекано 34 10 12 12 35 - 41 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона 03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано 26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад 23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол 12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 42 12 Валенсия 34 10 9 15 37 - 50 10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия 02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид 25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия 11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта 39 13 Эспаньол 34 10 9 15 37 - 51 09.05.26 17:15 Севилья - Эспаньол 03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид 27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол 11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол 04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол 39 14 Эльче 34 9 11 14 45 - 53 09.05.26 15:00 Эльче - Алавес 03.05.26 Сельта 3:1 Эльче 26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид 11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия 03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче 38 15 Мальорка 34 10 8 16 42 - 51 10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал 01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия 12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано 04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид 38 16 Жирона 34 9 11 14 36 - 51 11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона 01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка 25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона 21.04.26 Жирона 2:3 Бетис 10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона 06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал 38 17 Алавес 34 9 9 16 40 - 53 09.05.26 15:00 Эльче - Алавес 02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао 25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка 21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес 11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес 05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна 36 18 Севилья 33 9 7 17 40 - 55 09.05.26 17:15 Севилья - Эспаньол 26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья 23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид 05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья 21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия 34 19 Леванте 34 8 9 17 38 - 55 08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна 02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте 27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте 23.04.26 Леванте 2:0 Севилья 13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе 04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте 33 20 Реал Овьедо 34 6 10 18 26 - 54 10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе 03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо 26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче 23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал 12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо 05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья 28 Полная таблица

