  4. Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас
Проходит дальше Кристал Пэлас
07.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 1
Шахтер Донецк
07 мая 2026, 23:51 | Обновлено 08 мая 2026, 00:18
Без шансов на камбэк. Шахтер и во втором матче проиграл Кристал Пэлас

Лондонская команда вышла в финал Лиги конференций

Getty Images/Global Images Ukraine

Неделя на подготовку между двумя матчами полуфинальной стадии Лиги конференций УЕФА. В целом это кажется не слишком большим запасом времени для работы тренеров, а в конце тяжелого и длительного сезона — тем более. Впрочем, это если не решить все или почти все проблемы на внутренней арене к тому моменту, что точно успел сделать лондонский «Кристал Пэлас», а после победы в Классическом над киевским «Динамо» поступил донецкий «Шахтер».

А значит, перед игрой на «Селхерст Парк», в которой команде Арда Турана нужно было отыгрывать два мяча отставания из-за поражения в Кракове со счетом 1:3, мысли футболистов «горняков» должны были быть отвлечены от дел на внутренней арене. А поскольку игроков так называемой «основы» тренерский штаб приберег, то еще и определенный запас сил должен был присутствовать. Ведь задача, если уж быть откровенными, была на грани фантастики.

Однако начало первого тайма оставляло осторожные надежды, что «Шахтеру» удастся найти свой футбол на чужом поле. По крайней мере, первый голевой момент создал именно украинский клуб, когда Эгиналду, пусть и из офсайда, но размял Хендерсона в воротах ударом с правого фланга штрафной. А затем дончане пропустили вертикальный выпад соперников, когда Матета головой запустил Пино на свидание с Ризныком, и по крайней мере на две минуты стало как-то грустно на душе от безысходности.

Ведь затем при просмотре VAR судьи заметили офсайд у испанского нападающего, и, по крайней мере, эту ошибку защиты «горняков» удалось нивелировать. Но от дальнейших провалов это никоим образом команду Турана не уберегло, тогда как «стекольщики» продолжали играть по той же схеме, что и в первой игре – команде Турана отдавали мяч, а та его в любом случае теряла, даже если при этом создавала опасность в чужой штрафной.

Так создавалось пространство для контратак, и на 25-й минуте никто не сдержал Уортона в зоне перед штрафной при попытке дальнего удара, и если Ризнык как-то справился с ударом соперника, то Педриньо Азеведо не просто позволил Муньосу пробить с отскока справа, но и сам случайно подрезал мяч в сетку собственных ворот. Отставание по общему счету увеличилось до трех голов, что выглядело уже как приговор шансам «Шахтера» на успех.

Едва ли не единственный светлый момент во всем этом – гол Эгиналду на 34-й минуте, когда передача того же автора автогола с левого фланга нашла в центре чужого поля неприкрытого партнера, а тот очень мастерски в два касания послал мяч в ближнюю девятку. Действительно классный эпизод. Но соперники на него сразу ответили опасным дальним ударом Сарра с правого фланга мимо противоположной штанги, а затем в правый каркас ворот через себя пробил и Матета.

Ситуация перед вторым таймом по-прежнему не была слишком благоприятной, хотя и стала более обнадеживающей. Туран, со своей стороны, произвёл ротацию, выпустив на поле Изаки, но решающим в этой части матча стали не эти изменения, а моменты на 51-й и 52-й минутах соответственно. Сначала удар с правого фланга штрафной от Элиаса низом ногами парировал Хендерсон, а уже через мгновение Матета снова выстоял в силовой борьбе на противоположной стороне поля, после чего последовал прострел Митчелла с левого фланга на ближнюю штангу, где Сарру никто не помешал пробить в касание.

Этим голом «Пелес» фактически закрыли всю дуэль полуфинального раунда и остаток игрового времени «Шахтеру» так же позволили держать мяч у ног, но при этом контратаки хозяев все равно были опаснее всего, что сумела создать команда Арда Турана. Поэтому потенциальный финал против испанского «Райо Вальекано» так и остался в мечтах украинских болельщиков.

Лига конференций. 1/2 финала. Ответный матч.

«Кристал Пэлас» – «Шахтер» – 2:1. Первый матч – 3:1.

Голы: Педро Энрике (25, автогол), Сарр (52) – Эгиналду (34)

Предупреждение: Бондарь (15)

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада (Лерма, 89), Уортон (Хьюз, 89), Муньос (Клайн, 89), Пино (Джонсон, 78), Матета (Странн-Ларсен, 66), Сарр.

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас (Грам, 28), Очеретько (Невертон, 56), Эгиналду, Марлон Гомес, Педриньо (Феррейра, 75), Алиссон (Изаки, 46), Элиас (Траоре, 56).

Арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Стадион «Селхерст Парк» (Лондон, Англия)

КРИСТАЛ ПЭЛАС – ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

В УЕФА выступили с заявлением после вылета Шахтера из Лиги конференций
В УАФ выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Сыграет не с Шахтером. Страсбург и Райо определили финалиста ЛК
Александр Снитко
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Кто там с Забарного в ЛЧ смеялся? Как вам Савины и Коляны в ЛК? К ЛЧ готовы? 
Про яку Лігу чемпіонів можна думати.
Витратити 150+ млн за 4 роки війни на чорнодупих мавп, щоб абсолютно без шансів програти 15й команді АПЛ, браво
Українці кайфують, в нікчеми шахрайські скавчать. Кайф 
Тільк що якась беззуба шмара скавуліла що ії синок сепар bulba_sumkin  її син. Пропонувала відсмоктати, але здоров'я ващлривіше. Нехай смокче у своєї шахрайської нікчеми 
Норм все одно - півфінал, бій дали. КП вітаємо з кубком! 
Разочаровала шахта. Ждал большего. Думал хоть одна ничья будет. Печалька в том что уровень чемпионата, уровень клубов упал ниже некуда. Даже аутсайдеры нижней части таблицы топ чемпионатов Динамо и Шахтарю уже не под силу.
що, до речі, саме обідно так це те, що англи навіть не напрягались
понакупляли бразил що на дві команди повноцінних вистачить, а толку тупо як не було так і нема ніхєра
Коментар один. В лізі Шампіньйонів їм нема шо робити
мы все кубки выграли  
ещё есть какие-то??
Дуже слабо
Україно з перемогою. Тільки нікчеми шахрайські скулять тут. Кайф 
Ну вот и все. Минус 3 по сумме. Ну т е. просто фартануло ржавчине. Фиорентина тоже бы вынесла. Даже Зрински, который Динамо 6-0 вынесло сумел сделать ничью с КП. 
Достойно кроты.
Болельщик ДК.
Надеюсь также шлюхтер будет играть и в ЛЧ. Там соперники посильнее КП будут. И не один. Хоть двадцать браузил наберите - не поможет. Да и монзулиха не сможет на ваши игры продажных судеек ставить.
Який кайф для українців читати як сепаратисти такі як bulba_sumkin скавчать. 
мы пачти выграли все кубки во всех лигах и сегодня Кристал Пелес отскочили
поздравляю кротов  унижение закончились, хорошо что это не 6:0 а только 5:2
Шахраї, зараз задіяли весь ресурс, мінуси летять. Шахрайські нікчеми 
Українці  задоволені, шахраї скавчать 
