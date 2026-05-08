7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Шахтер» (Украина).

Матч прошел на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершился со счётом 2:1. По сумме двух встреч со счетом 5:2 в финал вышли англичане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финале Лиги конференций «Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано».

Лига конференций 2025/26. Полуфинал, ответный матч, 7 мая

Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Педриньо, 25 (автогол), Сарр, 52 – Эгиналду, 34

Видеообзор матча

АВТОГОЛ, 1:0! Педро Энрике, 25 мин.

ГОЛ, 1:1! Эгиналду, 34 мин.

ГОЛ, 2:1! Исмаила Сарр, 52 мин.