Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1 (5:2). Супергол Эгиналду. Видеообзор матча
Лига конференций
Проходит дальше Кристал Пэлас
07.05.2026 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 2 : 1
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
08 мая 2026, 00:34 | Обновлено 08 мая 2026, 01:39
671
0

Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1 (5:2). Супергол Эгиналду. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка Лиги конференций

08 мая 2026, 00:34 | Обновлено 08 мая 2026, 01:39
671
0
Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1 (5:2). Супергол Эгиналду. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

7 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги конференций 2025/26 между командами «Кристал Пэлас» (Англия) и «Шахтер» (Украина).

Матч прошел на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне и завершился со счётом 2:1. По сумме двух встреч со счетом 5:2 в финал вышли англичане.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В финале Лиги конференций «Кристал Пэлас» сыграет с «Райо Вальекано».

Лига конференций 2025/26. Полуфинал, ответный матч, 7 мая
Кристал Пэлас – Шахтер – 2:1 (первый матч – 3:1)
Голы: Педриньо, 25 (автогол), Сарр, 52 – Эгиналду, 34

Видеообзор матча

АВТОГОЛ, 1:0! Педро Энрике, 25 мин.

ГОЛ, 1:1! Эгиналду, 34 мин.

ГОЛ, 2:1! Исмаила Сарр, 52 мин.

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Кристал Пэлас), асcист Тайрик Митчелл.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Эгиналду (Шахтер Донецк), асcист Педро Энрике.
25’
ГОЛ ! Автогол забил Педро Энрике (Шахтер Донецк).
По теме:
Фрайбург – Брага – 3:1 (4:3). Удаление убило игру. Видео голов и обзор
Астон Вилла – Ноттингем Форест – 4:0 (4:1). Камбэк короля. Видеообзор матча
Страсбург – Райо – 0:1 (0:2). Незабитый пенальти на 90+4. Видеообзор матча
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Лига конференций Кристал Пэлас - Шахтер видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Футбол | 07 мая 2026, 09:12 7
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ
Хвича Кварацхелия выбрал себе новый клуб, ради которого уйдет из ПСЖ

Мечта вингера – играть за «Ливерпуль»

Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Футбол | 07 мая 2026, 07:38 12
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды
Суркис и Ярмоленко – договорились. Принято решение относительно легенды

Президент видит в вингере нового спортивного директора клуба

Тренер Кристал Пэлас: «Мы показали им это»
Футбол | 08.05.2026, 00:42
Тренер Кристал Пэлас: «Мы показали им это»
Тренер Кристал Пэлас: «Мы показали им это»
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Хоккей | 07.05.2026, 19:32
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
ЧМ по хоккею. Сборная Украины в драматичном матче проиграла Казахстану
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Футбол | 07.05.2026, 22:15
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Решение принято. Вратарь сборной Украины пакует чемоданы в Англию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
Усик обратился к Джошуа, который хотел убежать с совместных тренировок
06.05.2026, 00:08 3
Бокс
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
Полесье решило приобрести лучшего вратаря чемпионата Украины
07.05.2026, 08:28 2
Футбол
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
Олейникова прошла 18-ю ракетку и сыграет в 1/16 финала супертурнира в Риме
07.05.2026, 17:10 8
Теннис
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 84
Футбол
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
Без украинца не справились. Бенфика разгромно проиграла Спортингу в финале
07.05.2026, 10:50
Волейбол
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
06.05.2026, 10:47 16
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем