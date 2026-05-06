В четверг, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Шахтер». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Неделю назад соперники встречались в Кракове, и «орлы» обыграли донецкую команду со счетом 3:1. «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу УПЛ и уже в следующем туре национального первенства может досрочно оформить чемпионское звание. «Кристал Пэлас» после первой дуэли с «горняками» проиграл гостевой поединок «Борнмуту» со счетом 0:3. В турнирной таблице АПЛ «стекольщики» занимают 15-ю позицию.

Арда Туран, главный тренер «Шахтера»:

«Будет тяжелый матч. И нам сложно рассчитывать на финал, учитывая счет первого матча. Но у нас есть вера и надежда, и мы идем за своей мечтой».

