Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кристал Пэлас – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Кристал Пэлас
07.05.2026 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
06 мая 2026, 21:25 | Обновлено 06 мая 2026, 21:26
130
0

Кристал Пэлас – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 1/2 финала Лиги конференций

06 мая 2026, 21:25 | Обновлено 06 мая 2026, 21:26
130
0
Кристал Пэлас – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер

В четверг, 7 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Шахтер». Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк», игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Неделю назад соперники встречались в Кракове, и «орлы» обыграли донецкую команду со счетом 3:1. «Шахтер» возглавляет турнирную таблицу УПЛ и уже в следующем туре национального первенства может досрочно оформить чемпионское звание. «Кристал Пэлас» после первой дуэли с «горняками» проиграл гостевой поединок «Борнмуту» со счетом 0:3. В турнирной таблице АПЛ «стекольщики» занимают 15-ю позицию.

Арда Туран, главный тренер «Шахтера»:

«Будет тяжелый матч. И нам сложно рассчитывать на финал, учитывая счет первого матча. Но у нас есть вера и надежда, и мы идем за своей мечтой».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кристал Пэлас» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Кристал Пэлас
7 мая 2026 -
22:00
Шахтер Донецк
Обе команды забьют – да 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Шахтер готов оформить трансфер экс-игрока Реала за баснословные деньги
Кауан ЭЛИАС: «Шахтар может обыграть Кристал Пэлас. Но это сложное задание»
Ему посвятили хайлайты. Определен лучший игрок Шахтера в апреле
Лига конференций Шахтер Донецк Кристал Пэлас Кристал Пэлас - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

6 игроков Реала уже перестали общаться с Арбелоа. В команде новая драка
Футбол | 06 мая 2026, 21:08 0
6 игроков Реала уже перестали общаться с Арбелоа. В команде новая драка
6 игроков Реала уже перестали общаться с Арбелоа. В команде новая драка

В «Реале» полнейший бардак

Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 06 мая 2026, 20:22 14
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Бавария – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Поединок начнется 6 мая в 22:00 по Киеву

Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Футбол | 06.05.2026, 07:28
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Полная катастрофа. Появились новые подробности допинг-скандала с Мудриком
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Футбол | 06.05.2026, 10:47
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
Шевченко был вынужден отказаться от главного кандидата в сборную Украины
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Футбол | 06.05.2026, 07:52
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
УАФ приняла важное решение по поводу Мальдеры. Тренер вылетел из страны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
Руководство Украины запретило назначать легендарного тренера в сборную
06.05.2026, 09:06 67
Футбол
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
Бенфика – в ЛЧ? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 32-го тура
05.05.2026, 12:12
Футбол
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
Милевский обратился к Блохину. Легенда ответил одним словом
05.05.2026, 09:11 4
Футбол
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
Таблица чемпионата Шотландии. Хартс одолел Рейнджерс на радость Шахтеру
04.05.2026, 21:29 46
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
Майрис БРИЕДИС: «Это троянский конь. Усику будет очень трудно победить»
05.05.2026, 06:02 7
Бокс
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
Клуб УПЛ получил техническое поражение от УАФ, несмотря на апелляцию
05.05.2026, 14:45 3
Футбол
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
Контракт не подписали. В Португалии решили судьбу Трубина
04.05.2026, 20:33 6
Футбол
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
ФИФА решила, будет ли продлевать отстранение российских команд от футбола
06.05.2026, 09:22 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем