  4. Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций
06 мая 2026, 14:49
Кристал Пэлас – Шахтер. Прогноз и анонс на матч полуфинала Лиги конференций

Постараться взять реванш или хотя бы хлопнуть дверью

Седьмого мая в Лондоне, в 22.00 по киевскому времени, в ответном поединке полуфинала Лиги конференций «Шахтер» встретится с «Кристал Пэлас».

Кристал Пэлас

Победитель Кубка и Суперкубка Англии минувшего сезона сезон нынешний на внутренней арене проводит неудачно. За три тура до финиша АПЛ в активе «стекольщиков» 43 очка и 15 место в таблице (при одной игре в запасе – против «Манчестер Сити»).

Вылет в Чемпионшип лондонцам вроде бы не грозит, ибо у них семиочковое преимущество над «Вест Хэмом», занимающим 18-ю позицию в табели о рангах. Поэтому «красно-синие» сосредоточены исключительно на ответном поединке против «Шахтера».

В первой встрече против «горняков» план Оливера Гласнера сработал почти идеально. Уже на 21-й секунде матча лондонцы вышли вперед благодаря точному удару Исмаилы Сарра, – главного бомбардира «КП» в Лиге конференций.

Далее дончане изнурительно и долго пытались расшатать оборону «стекольщиков». И когда казалось, что таки расшатали – «оранжево-черные» счет сравняли, усталость номинальных хозяев дала о себе знать. К тому же, манера игры «Пэлас» – атлетичная и вертикальная – крайне неудобной оказалась для «Шахтера».

И в итоге лондонцы сумели забить еще дважды, а вот дончане на это не смогли ничем ответить. Хотя и по количеству ударов, и по владению мячом перещеголяли лондонскую команду.

Накануне ответного матча против «Шахтера» команда Гласнера в рамках АПЛ съездила в Борнмут. Крайне неудачно съездила: проиграла «вишням» 0:3.

В том поединке гости не создали ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот.

Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что «Борнмут» смог забить с игры лишь один мяч. Еще один – с пенальти, а еще один – «самострел» лондонцев.

Очевидно, что лондонцы в игре против бывшей команды Ильи Забарного экономили силы на «Шахтер». По окончании того поединка в этом признался и Гласнер. К тому же, он отметил, что первая игра против «Шахтера» забрала у его подопечных слишком много сил.

Но поражение от «Борнмута» наверняка с лихвой окупится, если «Кристал Пэлас» выйдет в финал Лиги конференций.

Вкратце напомним о пути «стекольщиков» в полуфинал Лиги конференций.

В регулярном сезоне ЛК команда Оливера Гласнера не преуспела. Окромя победы над нашим «Динамо», лондонцы добыли еще две виктории. И дважды проиграли при одной ничьей.

Итог – лишь десятое место и необходимость пробиваться в первый раунд плей-офф через стыки.

В стыках «КП» выпал вполне удобоваримый вариант – боснийский «Зриньски». Ничья и победа 2:0: британцы не особо усердствовали.

В подобном эконом-режиме «КП» сыграл и в 1/8 финала против кипрского АЕК: ничья и победа 2:1.

А вот в четвертьфинале лондонцы в домашней игре против «Фиорентины» отвели душу – выиграли 3:0. Этого задела хватило для того, чтобы позволить себе минимально проиграть во Флоренции.

И вот после уверенной победы в первом поединке против «Шахтера» (3:1), лондонская команда намерена обыграть «горняков» и во второй раз.

Оливер Гласнер, главный тренер «Кристал Пэлас»:

– В игре против «Борнмута» мы допустили слишком много ошибок. Это не значит, что мы этого хотели, но мы должны это принять. Теперь мы восстановимся и будем готовиться к четвергу. Возможно, это самый важный матч в истории клуба. Я полностью доверяю этим игрокам. Они показали, что могут играть лучше, и я знаю, что они найдут концентрацию.

Шахтер

С огня – да в полымя. После важнейшего, но не менее изнурительного поединка против «Кристал Пэлас» дончане провели не менее важный матч внутреннего календаря. Подопечные Арды Турана встретились в Киеве с «Динамо».

Поединок получился весьма конкурентным и интересным. «Горняки» первыми пропустили, но затем смогли прийти в себя и ответили двумя точными ударами. В концовке встречи «бело-синие» заметно активизировались и были близки к тому, чтобы вырвать ничью, но «Шахтер» сумел удержать минимальную победу.

В итоге за четыре тура до финиша чемпионата Украины «оранжево-черные» на десять очков оторвались в чемпионской гонке от ближайшего преследователя (ЛНЗ). И для того, чтобы оформить чемпионский титул, команде Арды Турана достаточно в оставшихся матчах добыть одну победу.

Сразу же после победы в «класичному» делегация «Шахтера» отправилась на ответный поединок против «Кристал Пэлас». Сначала поездом из Киева до польского Пшемысля, куда «горняки» прибыли в понедельник утром. Затем автобусом в Жешув, и уже оттуда – чартерным авиарейсом в Лондон. В столицу Великобритании «Шахтер» прибыл к обеду понедельника.

Во вторник команда провела тренировку, а за день до игры – традиционные в таких случаях медиа мероприятия.

Ну, и напомним о долгом пути «Шахтера» к полуфиналу.

Начинали «оранжево-черные» с квалификации Лиги Европы, но, уступив в серии пенальти «Панатинаикосу», выбыли в турнир рангом ниже.

Подопечные Арды Турана из шести матчей основного раунда Лиги конференций выиграли четыре, по разу сыграв вничью и проиграв.

Однако итоговые 13 баллов позволили украинской команде напрямую попасть в первый раунд плей-офф. И там дончане изрядно намучились с «Лехом». В первом поединке «оранжево-черные» без особых проблем одолели польских «железнодорожников» 3:1, а вот в ответной встрече долго проигрывали 0:2, и в четвертьфинал проползли благодаря дикому автоголу оппонентов.

В четвертьфинале «Шахтер» не допустил ошибок предыдущей стадии. В первом поединке против нидерландского АЗ подопечные Турана одержали уверенную победу 3:0. А в ответном – комфортную ничью 2:2.

Арда Туран, главный тренер «Шахтера»:

– Я говорил игрокам перед первым матчем против «Кристал Пэлас», что мы будем больше владеть мячом, однако это не должно вводить нас в заблуждение. Но мы могли в той игре победить. Я знал, что мы могли выиграть матч. Именно поэтому мы выиграем в будущем. Наши футболисты уступили. Так же выглядело и после «Панатинаикоса». Но все видят, что они выиграют в будущем. Суть в контроле мяча и игры. В моем словаре нет слова, которое обозначало бы «сдаться».

История противостояний

Предстоящий матч станет для оппонентов лишь вторым очным противостоянием. Неделей ранее в Кракове «Кристал Пэлас» победил 3:1. Отметим, что «Кристал Пэлас» в нынешнем розыгрыше Лиги конференций встречался с еще одним нашим грандом. В первом туре основного раунда «хрустальные» противостояли киевским динамовцам. И добыли уверенную победу 2:0.

Прогноз

Можно не сомневаться, что обе команды сделают все от них зависящее, дабы выйти в финал. Ради этого и Оливер Гласнер, и Арда Туран провели ротацию в матчах внутреннего календаря. Наставник лондонцев без намеков утверждает, что ответная встреча против «Шахтера» может стать важнейшей в истории клуба. Вне всяких сомнений, «Шахтер», фактически решивший исход чемпионской гонки в УПЛ в свою пользу, захочет большего. В общем, будет настоящая заруба, ведь на кону – финал. «КП» в этом матче будет иметь преимущество. Преимущество своего поля, преимущество гостевой победы и, скорее всего, игровое преимущество. Но, на наш взгляд, «Шахтер» не проиграет. Наш прогноз – результативная ничья.

Ориентировочные составы:

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада, Уортон, Муньос, Пино, Матета, Сарр.

«Шахтер»: Ризнык, Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Тобиас, Очеретько, Марлон Гомес, Невертон, Педриньо, Алиссон, Траоре.

Ну тут знову КП спокійно виграє, але без розгрому
🧡🖤Горняки никогда не сдаются! Нужно хотя бы попытаться добавить баллов в копилку Украины!🇺🇦✊
ото завтра буде нам зоодинамівцям на якій гілці завтра ви...ся після всіх наших-динамівських поразок та невдач
