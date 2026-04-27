Сумасшедший матч Динамо, Челси – в финале Кубка, мировой рекорд в марафоне

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 апреля.

1A. Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек

В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5

1B. Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих

Киевский клуб совершил чудо и победил, уступая в три гола

2A. Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку

Команда Турана с ротацией выполнила все задачи в очередном туре чемпионата

2B. Мендоса – первый игрок в истории УПЛ, забивший 4 мяча в ворота Динамо

Вингер Кривбасса вписал себя в историю украинского футбола

3A. Красная карточка не помешала. Полесье без проблем обыграло Оболонь

Команда Ротаня возвращается на третью строчку в УПЛ

3B. Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925 в матче УПЛ

Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме

4. Травма Модрича. Молчание: Милан и Ювентус расписали ничью на Сан-Сиро

Центральная встреча 34-го тура Серии А завершилась безголевой ничьей

5. Один гол все решил. Определен второй финалист Кубка Англии 2025/26

Челси переиграл Лидс в матче за путевку в финал

6. Арсенал переиграл Лион в первом полуфинальном матче женской ЛЧ

В женской Лиге чемпионов турнир близится к финишу

7. Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде

Марта в двух сетах переиграла Джессику Пегулу в третьем раунде WTA 1000

8. Днепр уверенно победил Киев-Баскет в первом матче финальной серии

Действующие чемпионы выиграли домашний поединок финала Суперлиги

9A. О'Салливан и Хиггинс проводят яркий матч, Селби уступает после двух сессий

Ронни и Джон встречаются между собой в 73-й раз в истории снукера

9B. Трамп и Робертсон имеют перевес в матчах 1/8 финала перед последней сессией

Австралийский снукерист близок к выходу к четвертьфинал ЧМ в Шеффилде

9C. Дерби привлекло огромное внимание. Чемпион мира вышел в четвертьфинал

В китайском дерби Чжао Синьтун переиграл Дина Цзюньхуэя со счетом 13:9

10. Мировой рекорд. На Лондонском марафоне впервые преодолен 2-часовой рубеж

Кениец Сабастьян Саве пробежал марафон за 1 час 59 минут 30 секунд