  4. Сумасшедший матч Динамо, Челси – в финале Кубка, мировой рекорд в марафоне
27 апреля 2026, 10:12
Сумасшедший матч Динамо, Челси – в финале Кубка, мировой рекорд в марафоне

Главные новости за 26 апреля на Sport.ua

ФК Динамо Киев

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 апреля.

1A. Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5

1B. Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Киевский клуб совершил чудо и победил, уступая в три гола

2A. Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Команда Турана с ротацией выполнила все задачи в очередном туре чемпионата

2B. Мендоса – первый игрок в истории УПЛ, забивший 4 мяча в ворота Динамо
Вингер Кривбасса вписал себя в историю украинского футбола

3A. Красная карточка не помешала. Полесье без проблем обыграло Оболонь
Команда Ротаня возвращается на третью строчку в УПЛ

3B. Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925 в матче УПЛ
Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме

4. Травма Модрича. Молчание: Милан и Ювентус расписали ничью на Сан-Сиро
Центральная встреча 34-го тура Серии А завершилась безголевой ничьей

5. Один гол все решил. Определен второй финалист Кубка Англии 2025/26
Челси переиграл Лидс в матче за путевку в финал

6. Арсенал переиграл Лион в первом полуфинальном матче женской ЛЧ
В женской Лиге чемпионов турнир близится к финишу

7. Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Марта в двух сетах переиграла Джессику Пегулу в третьем раунде WTA 1000

8. Днепр уверенно победил Киев-Баскет в первом матче финальной серии
Действующие чемпионы выиграли домашний поединок финала Суперлиги

9A. О'Салливан и Хиггинс проводят яркий матч, Селби уступает после двух сессий
Ронни и Джон встречаются между собой в 73-й раз в истории снукера

9B. Трамп и Робертсон имеют перевес в матчах 1/8 финала перед последней сессией
Австралийский снукерист близок к выходу к четвертьфинал ЧМ в Шеффилде

9C. Дерби привлекло огромное внимание. Чемпион мира вышел в четвертьфинал
В китайском дерби Чжао Синьтун переиграл Дина Цзюньхуэя со счетом 13:9

10. Мировой рекорд. На Лондонском марафоне впервые преодолен 2-часовой рубеж
Кениец Сабастьян Саве пробежал марафон за 1 час 59 минут 30 секунд

Дубль Яремчука за Лион, Ман Сити вышел в финал Кубка, неудача Калининой
Лунин пропустил на 90+4, Рома попрощалась с коучем, анализ карьеры Реброва
Шахтер дожал Зарю, первый гол Проспера, сенсационное поражение Свитолиной
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Футбол | 27 апреля 2026, 04:05 17
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»
Маркевич о возвращении к тренерской работе: «Все у меня нормально»

Специалист готов к работе

МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
Футбол | 27 апреля 2026, 08:36 5
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»
МАРКЕВИЧ: «Возник конфликт, и я принял решение»

Тренер вспомнил о своём пребывании в сборной Украины

Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26.04.2026, 16:59
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
Футбол | 27.04.2026, 09:12
«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
«Это не футбол». Сабо прокомментировал сумасшедший матч Кривбасса и Динамо
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
Игрок Динамо, которого игнорирует Костюк – цель для 18-кратного чемпиона
25.04.2026, 09:25 4
Футбол
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
Ястреб вышел в четвертьфинал ЧМ, О'Салливан получил перевес над Хиггинсом
26.04.2026, 11:23
Снукер
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после ухода из сборной Украины
25.04.2026, 08:47 5
Футбол
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 1
Бокс
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
Вернидуба наказали в Азербайджане. Тренера отстранили от футбола
26.04.2026, 10:05 2
Футбол
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
26.04.2026, 09:12 2
Футбол
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
