Сумасшедший матч Динамо, Челси – в финале Кубка, мировой рекорд в марафоне
Главные новости за 26 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 26 апреля.
1A. Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5
1B. Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Киевский клуб совершил чудо и победил, уступая в три гола
2A. Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Команда Турана с ротацией выполнила все задачи в очередном туре чемпионата
2B. Мендоса – первый игрок в истории УПЛ, забивший 4 мяча в ворота Динамо
Вингер Кривбасса вписал себя в историю украинского футбола
3A. Красная карточка не помешала. Полесье без проблем обыграло Оболонь
Команда Ротаня возвращается на третью строчку в УПЛ
3B. Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925 в матче УПЛ
Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме
4. Травма Модрича. Молчание: Милан и Ювентус расписали ничью на Сан-Сиро
Центральная встреча 34-го тура Серии А завершилась безголевой ничьей
5. Один гол все решил. Определен второй финалист Кубка Англии 2025/26
Челси переиграл Лидс в матче за путевку в финал
6. Арсенал переиграл Лион в первом полуфинальном матче женской ЛЧ
В женской Лиге чемпионов турнир близится к финишу
7. Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Марта в двух сетах переиграла Джессику Пегулу в третьем раунде WTA 1000
8. Днепр уверенно победил Киев-Баскет в первом матче финальной серии
Действующие чемпионы выиграли домашний поединок финала Суперлиги
9A. О'Салливан и Хиггинс проводят яркий матч, Селби уступает после двух сессий
Ронни и Джон встречаются между собой в 73-й раз в истории снукера
9B. Трамп и Робертсон имеют перевес в матчах 1/8 финала перед последней сессией
Австралийский снукерист близок к выходу к четвертьфинал ЧМ в Шеффилде
9C. Дерби привлекло огромное внимание. Чемпион мира вышел в четвертьфинал
В китайском дерби Чжао Синьтун переиграл Дина Цзюньхуэя со счетом 13:9
10. Мировой рекорд. На Лондонском марафоне впервые преодолен 2-часовой рубеж
Кениец Сабастьян Саве пробежал марафон за 1 час 59 минут 30 секунд
