Украина. Премьер лига
7

Красная карточка не помешала. Полесье без проблем обыграло Оболонь

Команда Ротаня возвращается на третью строчку в УПЛ.

ФК Полесье

Отчет о матче ожидайте позже

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Полесье» – «Оболонь» – 3:1

Гол: Сарапий, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) – Третьяков, 89 (пен.)

Предупреждения: Брагару, 49, Красничи, 51, 54.

Удаление: Красничи (54)

«Полесье»: Волынец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красничи, Андриевский (Эмерллаху, 80), Федор (Бабенко, 61), Майсурадзе, Чоботенко, Брагару (Кобернюк, 61), Гайдучик (Краснопир, 61).

Запасные: Бущан, Кудрик, Тейлор, Бабенко, Филиппов, Эмерллаху, Шепелев, Леднев, Кобернюк, Караман, Мельниченко, Краснопир.

«Оболонь»: Марченко, Шевченко (Третьяков, 78), Семенов, Жовтенко, Полегенько, Прокопенко, Мороз, Чех, Бычек (Нестеренко, 61), Слободян (Черненко, 38), Суханов (Лях, 78)

Запасные: Федоровский, Сташкив, Кулаковский, Лях, Мединский, Нестеренко, Третьяков, Фещенко, Черненко, Черный.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: «Центральный городской стадион» (Житомир)

Саша Леоненко
Супер! Дєрьнамо відправилось на своє 4-те місце 🫠
Хорошая команда,надеюсь что с тройки уже не вылетят
Диряві повернулися в будку 👌
Дуже добре. Та буде краще, коли совкові повернуться в наступному турі на п'яте місце. З ким там грають? Зараз гляну
Не дали вдоволь динамикам насладиться третьим местом
Так значить через тиждень буде Україна за кротів вболівати. Єдине побоювання, що ті виставлять не основний склад. Це буде не дуже добре і дасть києвським шанс
Не випустили нас наші сусіди. Суркіс їм і шубою допоміг, а вони навіть в більшості зрівняти не могли(
