Красная карточка не помешала. Полесье без проблем обыграло Оболонь
Команда Ротаня возвращается на третью строчку в УПЛ.
Отчет о матче ожидайте позже
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Полесье» – «Оболонь» – 3:1
Гол: Сарапий, 18, 64, Гуцуляк, 77 (пен.) – Третьяков, 89 (пен.)
Предупреждения: Брагару, 49, Красничи, 51, 54.
Удаление: Красничи (54)
«Полесье»: Волынец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красничи, Андриевский (Эмерллаху, 80), Федор (Бабенко, 61), Майсурадзе, Чоботенко, Брагару (Кобернюк, 61), Гайдучик (Краснопир, 61).
Запасные: Бущан, Кудрик, Тейлор, Бабенко, Филиппов, Эмерллаху, Шепелев, Леднев, Кобернюк, Караман, Мельниченко, Краснопир.
«Оболонь»: Марченко, Шевченко (Третьяков, 78), Семенов, Жовтенко, Полегенько, Прокопенко, Мороз, Чех, Бычек (Нестеренко, 61), Слободян (Черненко, 38), Суханов (Лях, 78)
Запасные: Федоровский, Сташкив, Кулаковский, Лях, Мединский, Нестеренко, Третьяков, Фещенко, Черненко, Черный.
Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).
Стадион: «Центральный городской стадион» (Житомир)
