Полесье
26.04.2026 18:00
Оболонь
25 апреля 2026, 22:47
Полесье – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Важный матч для обеих команд

В воскресенье, 26 апреля, в 18:00 в Житомире «Полесье» примет киевскую «Оболонь».

Для команды Руслана Ротаня это важнейший матч в контексте борьбы за медали украинской Премьер-лиги.

В прошлом туре житомирский клуб уступил донецкому «Шахтеру» и фактически потерял шансы на чемпионство. Пусть для кого-то они и были минимальными, но победа позволила бы «Полесью» сократить отставание и от ЛНЗ, и от «Шахтера», сохранив интригу в борьбе за более высокие позиции.

Сейчас у «Полесья» 46 очков и третье место в таблице. Отставание от ЛНЗ составляет 5 баллов, от «Шахтера» – уже 11. При этом сзади серьёзно поджимают «Металлист 1925» и киевское «Динамо», которые свои матчи выиграли и сократили дистанцию до всего двух очков.

Таким образом, домашняя игра против «Оболони» – это возможность для «Полесья» закрепиться на третьей позиции и стабилизировать ситуацию в верхней части таблицы. Несмотря на поражение от «Шахтера», команда Ротаня весной демонстрирует качественный и содержательный футбол и по праву входит в число лучших команд сезона.

Киевская «Оболонь» подходит к матчу в куда более сложной ситуации. «Пивовары» ведут борьбу за сохранение места в Премьер-лиге и располагаются на 11-й позиции.

Запас над зоной опасности, которую сейчас представляет «Кудровка», составляет 5 очков. С одной стороны – это относительно комфортный отрыв, с другой – текущая форма команды оставляет вопросы.

«Оболонь» не побеждает уже шесть матчей подряд. В прошлом туре киевляне сыграли вничью с «Полтавой» (1:1), при этом смогли уйти от поражения лишь в концовке встречи, реализовав пенальти, несмотря на то что соперник играл в меньшинстве с 66-й минуты.

Отдельная проблема – выездные матчи. Команда слабо действует в атаке и в среднем забивает менее одного мяча за игру. На этом фоне неудивительно, что букмекеры видят «Полесье» явным фаворитом встречи.

«Полесье» и «Оболонь» встречались между собой 12 раз. На счету киевлян 6 побед, у «Полесья» – 4, ещё 2 матча завершились вничью.

В первом круге нынешнего сезона «Полесье» уверенно победило со счётом 4:0. Уже в первом тайме команда Ротаня забила дважды, а после перерыва довела дело до разгрома, полностью доминируя на поле и не оставив сопернику шансов.

«Полесье» – безусловный фаворит встречи, особенно с учётом текущей формы и домашнего статуса матча. «Оболонь» способна на эпизодические всплески в атаке и периодически забивает даже сильным соперникам. При определённых раскладах киевляне могут найти свой момент и в Житомире.

С учётом стиля обеих команд логично ожидать открытый матч с моментами у ворот с обеих сторон. Вероятен сценарий, в котором будет забито не менее трёх голов.

Ориентировочные составы:

«Полесье»: Волынец, Майсурадзе, Сарапий, Чоботенко, Михайличенко, Бабенко, Федор, Андриевский, Назаренко, Гуцуляк, Гайдучик.

«Оболонь»: Марченко, Полегенько, Жовтенко, Семенов, Шевченко, Волохатый, Лях, Третьяков, Слободян, Суханов, Устименко.

Саша Леоненко
