В воскресенье в 18:00 в Житомире «Полесье» будет принимать «Оболонь».

Обе команды решают разные задачи на сезон. «Полесье» сражается за зону еврокубков и сейчас располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Что касается «Оболони», то в концовке чемпионата «пивовары» будут бороться за выживание. Киевский клуб подходит к матчу на неприятной и уже довольно продолжительной серии без побед, которая, по всей видимости, продолжится и в воскресном матче. Но посмотрим, насколько «Оболонь» готова противостоять одному из лидеров чемпионата.

