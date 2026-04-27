Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек

В этот уик-энд проходит 25-й тур Украинской Премьер-лиги.

4 дня подряд проходят поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе.

В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5. Эта игра стала самой результативной в истории УПЛ.

Шахтер переиграл Кудровку (3:1) и оторвался от ближайшего конкурента на 8 очков за 5 туров до финиша.

ЛНЗ и Металлист 1925 сыграли вничью (1:1). Полесье нанесло поражение Оболони (3:1).

Топ-7 УПЛ: Шахтер (60 очков), ЛНЗ (52), Полесье (49), Динамо (47), Металлист 1925 (45), Колос, Кривбасс (по 40).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (12), Полтава (11). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд

2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 25-й тур

24.04. 15:30. Колос – Полтава – 2:0

– Полтава – 2:0 25.04. 18:00. Рух – Карпаты – 0:3

– 0:3 26.04. 13:00. Кривбас – Динамо – 5:6

– 5:6 26.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Металлист 1925 – 1:1

26.04. 18:00. Кудровка – Шахтер – 1:3

– 1:3 26.04. 18:00. Полесье – Оболонь – 3:1

– Оболонь – 3:1 27.04. 13:00. Эпицентр – Александрия

27.04. 15:30. Заря – Верес

🏆 Турнирная таблица УПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Шахтер Донецк 25 18 6 1 59 - 16 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 60 2 ЛНЗ 25 16 4 5 36 - 16 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 52 3 Полесье 25 15 4 6 44 - 17 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 49 4 Динамо Киев 25 14 5 6 58 - 31 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 47 5 Металлист 1925 25 12 9 4 31 - 14 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье 26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 1925 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 45 6 Колос Ковалевка 25 10 10 5 24 - 21 02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 40 7 Кривбасс 25 11 7 7 43 - 38 01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс 26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 40 8 Карпаты Львов 25 9 9 7 35 - 26 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 36 9 Заря 24 8 8 8 33 - 32 27.04.26 15:30 Заря - Верес 23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк 17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 32 10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Полесье 1:1 Верес 22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29 11 Оболонь 25 6 8 11 22 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка 26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 11.04.26 Верес 2:0 Оболонь 05.04.26 Оболонь 3:3 Заря 22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 26 12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия 19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов 12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24 13 Кудровка 25 5 6 14 26 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка 26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк 18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка 12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс 06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка 18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 21 14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря 25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов 19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов 10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка 05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20 15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия 20.04.26 Александрия 0:3 Верес 11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12 16 Полтава 25 2 5 18 20 - 63 01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс 24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава 17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава 10.04.26 Полтава 0:4 Полесье 03.04.26 Полтава 3:3 Александрия 19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 11 Полная таблица

