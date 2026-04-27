Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Украина. Премьер лига
27 апреля 2026, 06:23 | Обновлено 27 апреля 2026, 08:18
В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5

ФК Шахтер

В этот уик-энд проходит 25-й тур Украинской Премьер-лиги.

4 дня подряд проходят поединков чемпионата Украины в элитном дивизионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В ярком матче Динамо отыгралось с 1:4 и победило Кривбасс со счетом 6:5. Эта игра стала самой результативной в истории УПЛ.

Шахтер переиграл Кудровку (3:1) и оторвался от ближайшего конкурента на 8 очков за 5 туров до финиша.

ЛНЗ и Металлист 1925 сыграли вничью (1:1). Полесье нанесло поражение Оболони (3:1).

Топ-7 УПЛ: Шахтер (60 очков), ЛНЗ (52), Полесье (49), Динамо (47), Металлист 1925 (45), Колос, Кривбасс (по 40).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (12), Полтава (11). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига. 25-й тур

  • 24.04. 15:30. Колос – Полтава – 2:0
  • 25.04. 18:00. Рух – Карпаты – 0:3
  • 26.04. 13:00. Кривбас – Динамо – 5:6
  • 26.04. 15:30. ЛНЗ Черкассы – Металлист 1925 – 1:1
  • 26.04. 18:00. Кудровка – Шахтер – 1:3
  • 26.04. 18:00. Полесье – Оболонь – 3:1
  • 27.04. 13:00. Эпицентр – Александрия
  • 27.04. 15:30. Заря – Верес

🏆 Турнирная таблица УПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шахтер Донецк 25 18 6 1 59 - 16 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов 60
2 ЛНЗ 25 16 4 5 36 - 16 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ13.04.26 ЛНЗ 2:2 Шахтер Донецк05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 52
3 Полесье 25 15 4 6 44 - 17 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь20.04.26 Шахтер Донецк 1:0 Полесье10.04.26 Полтава 0:4 Полесье05.04.26 Полесье 1:1 Верес18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 49
4 Динамо Киев 25 14 5 6 58 - 31 03.05.26 18:00 Динамо Киев - Шахтер Донецк26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев 47
5 Металлист 1925 25 12 9 4 31 - 14 03.05.26 15:30 Металлист 1925 - Полесье26.04.26 ЛНЗ 1:1 Металлист 192518.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Металлист 1925 1:0 Динамо Киев04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 1925 45
6 Колос Ковалевка 25 10 10 5 24 - 21 02.05.26 13:00 Александрия - Колос Ковалевка24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава18.04.26 Колос Ковалевка 1:0 ЛНЗ10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка04.04.26 Колос Ковалевка 0:0 Металлист 192522.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 40
7 Кривбасс 25 11 7 7 43 - 38 01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс26.04.26 Кривбасс 5:6 Динамо Киев19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс05.04.26 Кривбасс 0:3 ЛНЗ21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр 40
8 Карпаты Львов 25 9 9 7 35 - 26 02.05.26 18:00 Карпаты Львов - ЛНЗ25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия04.04.26 Динамо Киев 0:1 Карпаты Львов22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 36
9 Заря 24 8 8 8 33 - 32 27.04.26 15:30 Заря - Верес23.04.26 Заря 1:2 Шахтер Донецк17.04.26 Динамо Киев 3:1 Заря12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр05.04.26 Оболонь 3:3 Заря15.03.26 Колос Ковалевка 1:1 Заря 32
10 Верес 24 7 8 9 22 - 29 27.04.26 15:30 Заря - Верес20.04.26 Александрия 0:3 Верес15.04.26 Металлист 1925 4:0 Верес11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Полесье 1:1 Верес22.03.26 Верес 0:1 Колос Ковалевка 29
11 Оболонь 25 6 8 11 22 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Полесье 3:1 Оболонь17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава11.04.26 Верес 2:0 Оболонь05.04.26 Оболонь 3:3 Заря22.03.26 Карпаты Львов 4:0 Оболонь 26
12 Эпицентр 24 7 3 14 26 - 36 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия19.04.26 Эпицентр 0:0 Карпаты Львов12.04.26 Заря 1:0 Эпицентр06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка21.03.26 Кривбасс 2:1 Эпицентр15.03.26 Эпицентр 2:0 Рух Львов 24
13 Кудровка 25 5 6 14 26 - 42 03.05.26 13:00 Оболонь - Кудровка26.04.26 Кудровка 1:3 Шахтер Донецк18.04.26 Металлист 1925 1:0 Кудровка12.04.26 Кудровка 1:2 Кривбасс06.04.26 Эпицентр 1:0 Кудровка18.03.26 Кудровка 0:2 Полесье 21
14 Рух Львов 25 6 2 17 17 - 42 04.05.26 18:00 Рух Львов - Заря25.04.26 Рух Львов 0:3 Карпаты Львов19.04.26 Кривбасс 3:0 Рух Львов10.04.26 Рух Львов 1:1 Колос Ковалевка05.04.26 Шахтер Донецк 3:0 Рух Львов21.03.26 Рух Львов 1:2 ЛНЗ 20
15 Александрия 24 2 6 16 17 - 48 27.04.26 13:00 Эпицентр - Александрия20.04.26 Александрия 0:3 Верес11.04.26 Карпаты Львов 2:0 Александрия03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Александрия 0:5 Динамо Киев14.03.26 ЛНЗ 2:0 Александрия 12
16 Полтава 25 2 5 18 20 - 63 01.05.26 15:30 Полтава - Кривбасс24.04.26 Колос Ковалевка 2:0 Полтава17.04.26 Оболонь 1:1 Полтава10.04.26 Полтава 0:4 Полесье03.04.26 Полтава 3:3 Александрия19.03.26 Металлист 1925 2:0 Полтава 11
Полная таблица

Видео голов и обзор матчей

Игорь СУРКИС: «Как можно заканчивать карьеру, когда...»
Йожеф Сабо оценил игру Ярмоленко после суперматча Кривбасса и Динамо
Заря – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
статистические расклады Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Заря Луганск Верес Ровно Александрия Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Металлист 1925 выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка
Николай Степанов
У Шахтёра в этом сезоне и основная, и юношеская команды лидируют в таблицах плюс ВОСЕМЬ и плюс ШЕСТЬ соответственно.
УПЛ
1 🧡🖤Шахтёр 25/60
2 🟣ЛНЗ 25/52
3 🟢⚫Полесье 25/49
U19
1 🧡🖤Шахтёр 25/67
2 ⚪🔵Динамо 25/61
3 🟡⚫Рух 25/45
В юбилейный 90-й год красиво идём за двумя золотыми комплектами🥇⚒️🥇😜
+4
Доречі - вітання і подяка Динамо за волю до перемоги сьогодні! Сподіваюся, такі ж наполегливі, кияни будуть і в єврокубках (напевне, вийдуть через кубок в ЛЄ) наступного сезону. Вже "напрягає" віддуватися за всіх на євроарені! (вболівальник Шахти). Хочеться кращого рейтингу для України і кращих умов для наших клубів... 
Ідеальна таблиця, можна зупиняти чемпіонат. Всі на своїх місцях 😌
хотілось би щоб Полісся зберегло хоча би третє місце в підсумку
Сидим сейчас в нашем фанатском подвале Динамо Киев. Холодно минус 13, руки мёрзнут, но никто даже не думает расходиться. На экране таблица. И у нас у всех слёзы на глазах.
Но это не от холода. Это слёзы счастья и гордости.
Мы вернули своё. Наше сокровенное, любимое, выстраданное и легендарное 4 место. Кто-то скажет: «Ну и что?» А для нас это как маленькая победа, как знак, что мы всё ещё здесь, всё ещё верим.
Дядя Коля, наш куратор, уже пообещал премию за апрель. И, что ещё важнее обогреватель. Потому что по методичкам работать при таком морозе — это, конечно, испытание. Но сегодня нам и без него тепло. Потому что есть команда, есть вера и есть этот момент, который хочется запомнить.
Иногда счастье это просто увидеть свою команду там, где она должна быть🤷
В цьому турі вдалося подивитися всі матчі за участю лідерів. Повторю свою думку, що команд навіть рівня ЛЄ зараз у нас немає. Наш єврокубок на найближчі роки це Ліга Конференцій. 
