  4. Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя
Украина. Премьер лига
23 апреля 2026, 17:31 | Обновлено 23 апреля 2026, 17:33
Горняки в перенесенном матче в Киеве обыграли Зарю из Луганска

23 апреля состоялся перенесенный матч 21-й тур Украинской Премьер-лиги.

Донецкий Шахтер в Киеве переиграл луганскую Зарю (2:1) и упрочил лидерство в УПЛ

В дебюте матча счет открыл Проспер Оба, однако затем Навин Малыш сравнял счет для условных хозяев поля. Победу горнякам принес удар Артема Бондаренко с пенальти.

Шахтер оторвался на 6 очков от ближайшего преследователя – черкасского ЛНЗ.

Топ-6 УПЛ: Шахтер (57 очков), ЛНЗ (51), Полесье (46), Металлист 1925, Динамо (по 44), Кривбасс (40).

В опасной зоне: Кудровка (21), Рух (20), Александрия (12), Полтава (11). Две команды покинут УПЛ, еще две будут играть в переходном плей-офф.

В финале Кубка Украины 20 мая сыграют Динамо Киев и Чернигов, команда Первой лиги. Победитель финала сыграет в Q1 Лиги Европы

🔹 Распределение мест в еврокубках 2026/27 по итогам УПЛ 2025/26:

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й квалификационный раунд
  • 2-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд
  • 3-е место УПЛ – Лига конференций, 2-й квалификационный раунд

⚽️ Украинская Премьер-лига

Перенесенный матч 21-го тура, 23 апреля

15:30. Заря Луганск – Шахтер Донецк – 1:2

Голы: Навин Малыш, 51 – Проспер Оба, 2, Артем Бондаренко, 82 (пен)

Турнирная таблица УПЛ

