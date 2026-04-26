Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
Марта в двух сетах разобралась с Джессикой в матче третьего раунда турнира WTA 1000
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в 1/8 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В третьем раунде украинка в двух сетах разгромила пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала
Джессика Пегула (США) [5] – Марта Костюк (Украина) [26] – 1:6, 4:6
Марта провела седьмое очное противостояние против Джессики и одержала третью победу.
Следующей соперницей Костюк будет представительница США Кэти Макнелли (WTA 76). 15 апреля этого года Марта одолела Кэти на соревнованиях в Руане.
Костюк продлила винстрик семи матчей на уровне Тура. На прошлой неделе Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане.
Костюк в пятый раз в карьере переиграла оппонентку из топ-5 рейтинга WTA и во второй раз в этом сезоне – на пятисотнике в Брисбене Марта одолела Аманду Анисимову, которая была на тот момент (январь) третьей ракеткой.
Костюк продолжает защиту прошлогоднего четвертьфинала – год назад на этой стадии Марта уступила Арине Соболенко.
— wta (@WTA) April 26, 2026
Marta Kostyuk smashes her way into the Round of 16, defeating Pegula in Madrid 6-1, 6-4.#MMOPEN pic.twitter.com/VUPnFZkUko
А, ця гра для всіх критиків Марти - мінімум нервів, жодних емоцій, розмов, гримас, та неймовірно красива гра. І тепер питання - Кому йти міряти сукні?
А, Марті бажаю і далі тримати хороше налаштування на грі, хоча там і Макнеллі.
Надія на подальше сходження по турнірній сітці , але не хочеться загадувати . Тримаймо кулаки 👊
було" показано" дві дулі
за нещодавні поразки
від Еліни й Юлі!