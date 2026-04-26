Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде
WTA
26 апреля 2026, 18:05 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:05
Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде

Марта в двух сетах разобралась с Джессикой в матче третьего раунда турнира WTA 1000

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в 1/8 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В третьем раунде украинка в двух сетах разгромила пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Марта Костюк (Украина) [26] – 1:6, 4:6

Марта провела седьмое очное противостояние против Джессики и одержала третью победу.

Следующей соперницей Костюк будет представительница США Кэти Макнелли (WTA 76). 15 апреля этого года Марта одолела Кэти на соревнованиях в Руане.

Костюк продлила винстрик семи матчей на уровне Тура. На прошлой неделе Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане.

Костюк в пятый раз в карьере переиграла оппонентку из топ-5 рейтинга WTA и во второй раз в этом сезоне – на пятисотнике в Брисбене Марта одолела Аманду Анисимову, которая была на тот момент (январь) третьей ракеткой.

Костюк продолжает защиту прошлогоднего четвертьфинала – год назад на этой стадии Марта уступила Арине Соболенко.

Видеообзор матча Марта Костюк – Джессика Пегула

Статистика матча Марта Костюк – Джессика Пегула

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

ВИДЕО. Реализованный матчбол и победные эмоции Марты Костюк

Марта Костюк Джессика Пегула WTA Мадрид выбор редакции
Даниил Агарков
Оцените материал
(70)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 39
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну, вміє ж) І хай хто скаже, що рахунок не по грі 
Ответить
+19
Молодчинка Мартуся!По всім параметрам обіграла Пегулу,браво!Так тримати й надалі!
Ответить
+11
Марту з великою перемогою. Я був впевнений, що Марта сьогодні буде хороша. Але такої чистої та якісної гри від Марти ми чекали ще від Брізбену. Марта така гравчиня, що на таку хорошу гру може налаштуватися тільки з дуже сильною суперницею, а з іншими починає значно більше помилятися, і в результаті виходять навіть складніші ігри.
А, ця гра для всіх критиків Марти - мінімум нервів, жодних емоцій, розмов, гримас, та неймовірно красива гра. І тепер питання - Кому йти міряти сукні?
А, Марті бажаю і далі тримати хороше налаштування на грі, хоча там і Макнеллі. 
Ответить
+10
Показать Скрыть 1 ответ
Як на мене, в Марти є все для того, щоб бути в топ-5. Єдине, що її часто губить, — нерви. Як тільки вона тримає свою менталку на рівні, то це просто монстр. 
Ответить
+8
Це було круто. Для Джесіки без шансів. Вона весь матч тільки те й робила, що бігала за пивом. Марта, так тримати!
Ответить
+6
Оце я розумію перемога так перемога! По всім статтям! Бравіссімо Марта!!!
Ответить
+6
Коли йде подача нашу Марту важко зупинити . З перемогою ! 🇺🇦✌️
Надія на подальше сходження по турнірній сітці , але не хочеться загадувати . Тримаймо кулаки 👊
Ответить
+5
Знай наших, молодчиночка Мартуся!!!!
Ответить
+5
Обидві українки здивували в Мадриді-одна слабким виступом, тому що не втсигла відновитися від попереднього турніру,інша своєю неймовірною грою, Таку зібрану Марту я і не пам'ятаю коли бачив. Бажаю їй і надалі тримати цей топовий рівень, сподіваюсь,що це була неодноразова акція.
Ответить
+4
Дійсно чудова гра від Мартусі! Браво Успіхів далі!
Ответить
+4
Какая ж умничка Мартуся!❤️🇺🇦 Все мы верили в тебя, ну кроме некоторых, кто писал что Пегула "конечная" (Перший...)🎉🥳
Ответить
+3
Наступна суперниця Макнелі сьогодні в важкому трьохсетовику перемогла Синякову.Бажаю Марті успіху!
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Крім того від Марти Пегулі
було" показано" дві дулі
за нещодавні поразки
від Еліни й Юлі!
Ответить
+2
Ну  а  що я вчера казав  .Передбачив перемогу Марти .Джессіка втомилась 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
З перемогою, Марто! З перемогою всіх нас!
Ответить
+2
там где Элине не везет (Штуттгарт, Мадрид ...), есть Марта
Ответить
+2
Ну якщо пройшла спочатку п'яту то сімдесят щосту точно мусить пройти
Ответить
+1
Скажіть будь-ласка, хто рахував - скільки подвійних зробила Марта у грі з Пегулою? Дякую!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Пегула в цьому році є клієнткою Мартусі Дуже несподівано, але приємно, бо Джесс іноді може тримати космічний рівень
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Попереду світить епічна гра із стероїдним пельменем. От-де пристрасті закиплять з обох сторін! 
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем