Костюк разгромила пятую ракетку и вышла в 1/8 финала тысячника в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) пробилась в 1/8 финала большого грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В третьем раунде украинка в двух сетах разгромила пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/16 финала

Джессика Пегула (США) [5] – Марта Костюк (Украина) [26] – 1:6, 4:6

Марта провела седьмое очное противостояние против Джессики и одержала третью победу.

Следующей соперницей Костюк будет представительница США Кэти Макнелли (WTA 76). 15 апреля этого года Марта одолела Кэти на соревнованиях в Руане.

Костюк продлила винстрик семи матчей на уровне Тура. На прошлой неделе Марта стала чемпионкой турнира WTA 250 в Руане.

Костюк в пятый раз в карьере переиграла оппонентку из топ-5 рейтинга WTA и во второй раз в этом сезоне – на пятисотнике в Брисбене Марта одолела Аманду Анисимову, которая была на тот момент (январь) третьей ракеткой.

Костюк продолжает защиту прошлогоднего четвертьфинала – год назад на этой стадии Марта уступила Арине Соболенко.

Видеообзор матча Марта Костюк – Джессика Пегула

Статистика матча Марта Костюк – Джессика Пегула

Фото с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

