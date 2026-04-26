КОСТЮК: «После травмы на Aus Open мне пришлось переосмыслить подход к игре»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Джессикой Пегулой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде:

– Это был хороший матч. Я уже играла с Джессикой в этом году. Она сильная теннисистка, играет надежно, поэтому я подошла к этому матчу полностью готовой к серьезной борьбе, так что, конечно, очень-очень рада, что завершила его в двух сетах.

– Вы проиграли пять геймов. В прошлый раз, когда вы играли с Джессикой, вы проиграли три гейма. Так что, видимо, ваш стиль хорошо подходит в матчах против нее.

– Ну, я также четыре раза ей проиграла. Я бы хотела, чтобы моя игра против нее всегда была такой, чтобы я побеждала каждый раз. Но, как я уже сказала, я считаю ее очень сильной теннисисткой, поэтому я очень рада победе в Брисбене и этой победе.

– Давайте поговорим о вашем сезоне на грунте, ведь вы еще не проиграли ни одного матча на этом покрытии и выиграли титул. Что, по вашему мнению, работает в вашей игре в течение последних нескольких недель?

– Я получаю удовольствие от тенниса. С тех пор, как я получила травму на Australian Open, мне пришлось немного переосмыслить свой подход к игре и то, сколько сил мне стоит пребывание на корте. Я имею в виду свою энергию, а также физические силы. Поэтому я очень довольна теми корректировками, которые мы внесли.

Я очень довольна прогрессом, которого мы достигаем как команда. И я думаю, что это все, что имеет значение, потому что у меня никогда не было такой длительной серии побед в своей карьере, так что, несомненно, мы делаем что-то правильно.

– О вашем пребывании здесь, в Мадриде, ведь в начале недели вы побывали на матче «Реала».

– Да, было весело. Думаю, это был мой второй визит на футбольный матч в жизни, поэтому я была очень рада сделать это на таком невероятном стадионе.

Конечно, я большой гурман, поэтому я уже посетила кучу ресторанов, и каждый вечер мы выбираем, куда пойти, потому что, на мой взгляд, еда здесь невероятная. Я люблю открывать для себя новые места, так что да, это замечательный город. Я люблю Мадрид.

Видеообзор матча Марта Костюк – Джессика Пегула