Травма Модрича. Молчание: Милан и Ювентус расписали ничью на Сан-Сиро

26 апреля Милан и Ювентус расписали ничью в матче 34-го тура Серии А 2025/26.

Поединок прошел на стадионе Сан-Сиро и завершился со счетом 0:0.

На 36-й минуте Хефрен Тюрам поразил ворота россонери, но гол был отменен после проверки VAR из-за офсайда во время атаки.

В конце встречи Лука Модрич и Мануэль Локателли столкнулись головами во время верховой борьбы.

Оба футболиста рухнули на газон, на поле вышли медицинские бригады, после чего наставник Милана Массимилиано Аллегри принял решение заменить Модрича.

В таблице чемпионата Италии Милан с 67 очками занимает третье место. У Ювентуса 64 балла и четвертая позиция.

Топ-7 Серии А: Интер (79), Наполы (69), Милан (67), Ювентус (64), Комо (61), Рома (61), Аталанта (54).

26 апреля также состоялось еще три матча 34-го тура итальянкого первенства: Фиорентина и Сассуоло сыграли вничью (0:0), Комо одолел на выезде Дженоа (2:0), а Интер в гостях упустил победу над Торино со счета 2:0 (2:2).

Серия А 2025/26. 34-й тур, 26 апреля

Милан – Ювентус – 0:0

Милан: Майк Меньян, Страхиня Павлович, Фикайо Томори, Маттео Габбиа, Давиде Бартезаги (Первис Эступинан, 46), Юссуф Фофана (Самуэле Риччи, 67), Лука Модрич (Ардон Яшари, 80), Алексис Салемакерс, Адриен Рабио, Кристиан Пулишич (Никлас Фуллкруг, 62), Рафаэл Леау (Кристофер Нкунку, 81)

Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Глейсон Бремер, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо (Эмиль Хольм, 71), Пьер Калулу, Кефрен Тюрам-Юльен (Тен Копмейнерс, 71), Мануэль Локателли, Жереми Бога (Кенан Йылдыз, 80), Вестон МакКенни, Джонатан Дэвид (Душан Влахович, 88), Шику Консейсау (Эдон Жегрова, 80)

Предупреждения: Давиде Бартезаги (38), Первис Эступинан (75) – Андреа Камбьязо (20), Жереми Бога (72), Мануэль Локателли (86)