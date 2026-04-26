Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
26.04.2026 15:30 – FT 1 : 1
26 апреля 2026, 17:30 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:05
Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925

Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме

26 апреля 2026, 17:30 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:05
39 Comments
После фантастического поединка в Кривом Роге с участием «Кривбасса» и «Динамо» переместимся на север в Черкассы, где продолжал программу 25-го тура УПЛ матч между ЛНЗ и «Металлистом 1925». Подопечные Пономарева хотели исправиться за поражение в крайнем туре с «Колосом», а харьковский клуб в свою очередь пытался реабилитироваться за сенсационный вылет из Кубка Украины от «Чернигова».

В стартовом составе хозяев Пономарев произвел две смены, выпустив Пасича и Твердохлиба вместо Путри и Кравчука. Его визави Бартулович по сравнению с кубковым поединком прибег к трем перестановкам; Аревало, Калитвинцева и Итодо поменяли Мартынюк, Антюх и Мба.

Первый удар возник в самом дебюте игры, когда Калюжный на подборе не попал в ворота. Также свои моменты имел Антюх, удары которого почему-то упорно не летели в ворота. В середине тайма ЛНЗ начал огрызаться, угрожая воротам гостей после стандартов, но Горину не удалось попасть в створ ворот. К концу тайма реальный шанс забивать имел Дидык, но опорник ЛНЗ не смог переиграть Варакуту в ближнем бою.

Второй тайм начался с опасного удара в исполнении Ассинора, на который Варакуте не без труда пришлось реагировать. Кроме того, были удары со стороны Кузыка и Горина, которые не увенчались успехом. И все же ЛНЗ дождался своего шанса, сполна им воспользовавшись. Ассинор выступил в роли ассистента, отдав результативный пас на Рябова, который головой пробил между ног киперу гостей.

Через несколько мгновений подопечные Пономарева могли наказывать харьковчан за ошибку у собственных ворот, но Дидык потерял прекрасный шас, нанеся удар выше ворот. Вскоре пришла очередь отвечать «Металлисту 1925». Крупский подал на Итодо, а нигериец в два касания оставил в дураках Паламарчука и оборону хозяев и сравнял счет, выйдя на замену.

После этого команды словно успокоились, но в конце игры все же напомнили о себе. У ЛНЗ мимо ворот пробил Рябов, а Кастильо обводящим ударом в правый угол не смог переиграть Паламарчука. К тому же, мог делать дубль Итодо, но форвард харьковчан жестко обработал «круглого» и потерял возможность для удара.

Таким образом ЛНЗ в десятый раз сыграл вничью на родном стадионе в рамках УПЛ и теряет возможность приблизиться к «Шахтеру» в борьбе за чемпионскую гонку. Харьковский клуб продолжает находиться на пятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре «Металлист 1925» 3 мая примет «Полесье», а ЛНЗ днем ​​ранее отправится в гости к «Карпатам».

Наши оценки:

ЛНЗ (замены): Кравчук – 6,0, Авуду – 6,0, Яшари – б/о

«Металлист 1925» (замены): Калитвинцев – 6,0, Итодо – 6,5, Кастильо – 6,0

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

ЛНЗ – «Металлист 1925» - 1:1

Голы: Рябов, 55 – Итодо, 69

ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Пасич – Дидык – Кузык, Пастух, Рябов (Яшари, 90+4), Твердохлиб (Кравчук, 67) – Ассинор (Авуду, 74)

«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Салюк, Крупский – Забергджа (Калитвинцев, 64), Павлюк, Калюжный – Рашица (Кастильо, 81), Мба (Итодо, 64), Антюх

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)

Удары (в створ): 8 (3) – 8 (3)

Угловые: 3 – 7

Оффсайды: 2 – 1

ЛНЗ – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 9°C

Похоже чемпион уже определён. Хотя я и болел за чемпионство ЛНЗ. Но вижу теперь Пономарёва только в серебре. По поводу харьковчан им ещё рано в Еврокубки. Очень слабо ещё играют. 
Показать 2 ответа
🎉🎉Молодцы цифры. Может Arera желал и большего, но украинский Донецк⚒️🇺🇦 вполне доволен этой ничьей!😜🥳
Вибачте, але якому недоумку спало на думку поставити коментатором цього матчу брехливого підсліпкуватого продинамівського пса?
Чому таких дурних досі тримають у ЗМІ? Якого біса цей недолугий хвилин 15 після заміни волав, що гол забив Мба, хоча усі бачили, що була заміна, це було показано крупним планом, що заміна була подвійна, з Ітодо на поле вийшов ще й Калитвінцев. Але той брехливий пес вперто весь другий тайм продовжував стверджувати, що заміна та була одиночна.
І ви з такими недолугими хочете, щоб війна закінчилася, потрапити у Європу і таке інше, коли є коментатори, котрі свідомо вводять в оману глядачів, навмисно викривлюючи очевидні факти, котрі бачать усі?
Показать 1 ответ
Тут без победы какой-либо из команд, а вот я ПОБЕДИЛ Avk. В анонсе он уверенно прогнозировал 3:0 в пользу ЛНЗ, а я как раз предполагал 1:1 или 1:2🥳
Показать 1 ответ
990+54 = 1044 хвилин чистого ігрового часу тривала суха серія Знаменитого клубу з Харкова без пропущених голів З ГРИ.
Вона офіційно перервана.
Але увійде в Книгу рекордів Першої Столиці
Показать 2 ответа
Я до вас прибіг з чудовою новиною. Станом на цей момент часу Шахтар однією ногою вже в ЛЧ тому що Рейнджерс у себе програє від Мазервела 0:2 станом на цю хвилину. Сподіваємось, що сьогодні буде все - і раки, і скрипка. 
Показать 4 ответа
Пафосная ничья и все рады☝️А дыркочи на 4 месте на кукане
Показать 3 ответа
Шахтер очень рад 😁👏👏
Показать 16 ответов
З таким темпом Динамо вийде на своє законне друге місце
Показать 1 ответ
