Привет из Нигерии. ЛНЗ сыграл вничью с Металлистом 1925
Команды Пономарева и Бартуловича обменялись голами во втором тайме
После фантастического поединка в Кривом Роге с участием «Кривбасса» и «Динамо» переместимся на север в Черкассы, где продолжал программу 25-го тура УПЛ матч между ЛНЗ и «Металлистом 1925». Подопечные Пономарева хотели исправиться за поражение в крайнем туре с «Колосом», а харьковский клуб в свою очередь пытался реабилитироваться за сенсационный вылет из Кубка Украины от «Чернигова».
В стартовом составе хозяев Пономарев произвел две смены, выпустив Пасича и Твердохлиба вместо Путри и Кравчука. Его визави Бартулович по сравнению с кубковым поединком прибег к трем перестановкам; Аревало, Калитвинцева и Итодо поменяли Мартынюк, Антюх и Мба.
Первый удар возник в самом дебюте игры, когда Калюжный на подборе не попал в ворота. Также свои моменты имел Антюх, удары которого почему-то упорно не летели в ворота. В середине тайма ЛНЗ начал огрызаться, угрожая воротам гостей после стандартов, но Горину не удалось попасть в створ ворот. К концу тайма реальный шанс забивать имел Дидык, но опорник ЛНЗ не смог переиграть Варакуту в ближнем бою.
Второй тайм начался с опасного удара в исполнении Ассинора, на который Варакуте не без труда пришлось реагировать. Кроме того, были удары со стороны Кузыка и Горина, которые не увенчались успехом. И все же ЛНЗ дождался своего шанса, сполна им воспользовавшись. Ассинор выступил в роли ассистента, отдав результативный пас на Рябова, который головой пробил между ног киперу гостей.
Через несколько мгновений подопечные Пономарева могли наказывать харьковчан за ошибку у собственных ворот, но Дидык потерял прекрасный шас, нанеся удар выше ворот. Вскоре пришла очередь отвечать «Металлисту 1925». Крупский подал на Итодо, а нигериец в два касания оставил в дураках Паламарчука и оборону хозяев и сравнял счет, выйдя на замену.
После этого команды словно успокоились, но в конце игры все же напомнили о себе. У ЛНЗ мимо ворот пробил Рябов, а Кастильо обводящим ударом в правый угол не смог переиграть Паламарчука. К тому же, мог делать дубль Итодо, но форвард харьковчан жестко обработал «круглого» и потерял возможность для удара.
Таким образом ЛНЗ в десятый раз сыграл вничью на родном стадионе в рамках УПЛ и теряет возможность приблизиться к «Шахтеру» в борьбе за чемпионскую гонку. Харьковский клуб продолжает находиться на пятой строчке в турнирной таблице.
В следующем туре «Металлист 1925» 3 мая примет «Полесье», а ЛНЗ днем ранее отправится в гости к «Карпатам».
Наши оценки:
ЛНЗ (замены): Кравчук – 6,0, Авуду – 6,0, Яшари – б/о
«Металлист 1925» (замены): Калитвинцев – 6,0, Итодо – 6,5, Кастильо – 6,0
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
ЛНЗ – «Металлист 1925» - 1:1
Голы: Рябов, 55 – Итодо, 69
ЛНЗ: Паламарчук – Драмбаев, Муравский, Горин, Пасич – Дидык – Кузык, Пастух, Рябов (Яшари, 90+4), Твердохлиб (Кравчук, 67) – Ассинор (Авуду, 74)
«Металлист 1925»: Варакута – Мартынюк, Шабанов, Салюк, Крупский – Забергджа (Калитвинцев, 64), Павлюк, Калюжный – Рашица (Кастильо, 81), Мба (Итодо, 64), Антюх
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Стадион: «Черкассы Арена» (Черкассы)
Удары (в створ): 8 (3) – 8 (3)
Угловые: 3 – 7
Оффсайды: 2 – 1
Температура: 9°C
Чому таких дурних досі тримають у ЗМІ? Якого біса цей недолугий хвилин 15 після заміни волав, що гол забив Мба, хоча усі бачили, що була заміна, це було показано крупним планом, що заміна була подвійна, з Ітодо на поле вийшов ще й Калитвінцев. Але той брехливий пес вперто весь другий тайм продовжував стверджувати, що заміна та була одиночна.
І ви з такими недолугими хочете, щоб війна закінчилася, потрапити у Європу і таке інше, коли є коментатори, котрі свідомо вводять в оману глядачів, навмисно викривлюючи очевидні факти, котрі бачать усі?
Вона офіційно перервана.
Але увійде в Книгу рекордів Першої Столиці