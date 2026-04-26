В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Металлист 1925» Матч пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена», игра начнется в 15:30.

ЛНЗ

Черкасская команда продолжает находится среди лидеров УПЛ, но чемпионская гонка в нынешнем сезоне, похоже, завершена. Отыграть шестиочковое отставание у «Шахтера» выглядит архисложной задачей. В прошлом туре «фиолетовые» уступили «Колосу», прервав свою пятиматчевую беспроигрышную серию. А победная серия черкасчан на полях соперников длилась восемь матчей: в гостях подопечные Пономарева не теряли очков с сентября прошлого года. При этом черкасчане в Ковалевке разочаровали и результатом, и продемонстрированной игрой.

Но в целом прогресс черкасской команды очевиден, и она не зря занимает вторую позицию. Виталию Пономареву удалось найти необходимый баланс между обороной и атакой. Главной ударной силой в нападении после ухода Проспера Оба стал Марк Ассинор, который в текущем чемпионате забил восемь голов. Заметно не хватало ЛНЗ креативности травмированного Мухаррема Яшари, но косовар уже тренируется в основной группе. Его возвращение должно добавить вариативности атакам «фиолетовых».

На этой неделе ЛНЗ продлил контракт с опытным полузащитником Геннадием Пасичем. Голевая домашняя рекордная серия черкасской команды длится шесть игр (11 голов). У хозяев поля в воскресенье будет дополнительная мотивация, ведь на этой неделе «фиолетовые» отпраздновали 20-летие со дня основания клуба.

Металлист 1925

Катастрофа. Именно таким образом можно описать то, что произошло с харьковчанами на этой неделе. «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины проиграл перволиговому «Чернигову», сенсационно покинув турнир за шаг до решающего поединка. При этом «желто-синие» практически весь матч играли в большинстве после удаления у соперников на пятой минуте. Харьковчане нанесли более тридцати ударов по воротам, но так и не смогли открыть счет. А в серии послематчевых пенальти успех сопутствовал черниговчанам, которые вошли в историю.

Таким образом, команда Младена Бартуловича потеряла шанс выйти на евроарену через кубковый турнир и теперь будет бороться за такую возможность в чемпионате. Правда, для этого харьковчанам нужно завершить первенство в топ-3 (топ-4, если «Динамо» выиграет Кубок и войдет в тройку призеров). В УПЛ «желто-синие» занимают четвертое место и демонстрируют довольно уверенные результаты. Харьковчане демонстрируют завидную надежность обороны, которая является лучшей в лиге. В нынешнем году «Металлист 1925» пропустил всего два (!) гола.

Большая заслуга в такой надежности принадлежит голкиперу Варакуте, который с начала чемпионате играет без замен. Еще один «сухой» поединок станет для Варакуты 20-м в украинском первенстве. В матче против ЛНЗ своей команде сможет помочь Артем Шабанов, который пропускал прошлый тур из-за дисквалификации.

Статистика встреч

Ранее команды провели три очные дуэли: 1 победа ЛНЗ, 1 виктория харьковчан и 1 ничья. В первом круге текущего чемпионата команда Пономарева обыграла «Металлист 1925» со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Проспер Оба. А предыдущая встреча соперников в Черкассах состоялась в августе 2023 года и завершилась победой харьковчан – 1:0 (результативный удар нанес Юсов).

Прогноз на противостояние

Обе команды будут стремиться к реабилитации после неудачных матчей. Учитывая уверенную игру в обороне соперников, можно предположить, что судьбу встречи решит всего один точный удар. Рискнем поставить на тотал голов меньше 1.5.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Паламарчук, Путря, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Пастух, Кравчук, Кузык, Ассинор.

«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Когут, Аревало, Мба, Рашица, Итодо.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.43 для ЛНЗ и 3.38 для «Металлиста 1925».