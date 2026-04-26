  4. ЛНЗ – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся ЛНЗ и «Металлист 1925» Матч пройдет в Черкассах на стадионе «Черкассы-Арена», игра начнется в 15:30.

ЛНЗ

Черкасская команда продолжает находится среди лидеров УПЛ, но чемпионская гонка в нынешнем сезоне, похоже, завершена. Отыграть шестиочковое отставание у «Шахтера» выглядит архисложной задачей. В прошлом туре «фиолетовые» уступили «Колосу», прервав свою пятиматчевую беспроигрышную серию. А победная серия черкасчан на полях соперников длилась восемь матчей: в гостях подопечные Пономарева не теряли очков с сентября прошлого года. При этом черкасчане в Ковалевке разочаровали и результатом, и продемонстрированной игрой.

Но в целом прогресс черкасской команды очевиден, и она не зря занимает вторую позицию. Виталию Пономареву удалось найти необходимый баланс между обороной и атакой. Главной ударной силой в нападении после ухода Проспера Оба стал Марк Ассинор, который в текущем чемпионате забил восемь голов. Заметно не хватало ЛНЗ креативности травмированного Мухаррема Яшари, но косовар уже тренируется в основной группе. Его возвращение должно добавить вариативности атакам «фиолетовых».

На этой неделе ЛНЗ продлил контракт с опытным полузащитником Геннадием Пасичем. Голевая домашняя рекордная серия черкасской команды длится шесть игр (11 голов). У хозяев поля в воскресенье будет дополнительная мотивация, ведь на этой неделе «фиолетовые» отпраздновали 20-летие со дня основания клуба.

Металлист 1925

Катастрофа. Именно таким образом можно описать то, что произошло с харьковчанами на этой неделе. «Металлист 1925» в полуфинале Кубка Украины проиграл перволиговому «Чернигову», сенсационно покинув турнир за шаг до решающего поединка. При этом «желто-синие» практически весь матч играли в большинстве после удаления у соперников на пятой минуте. Харьковчане нанесли более тридцати ударов по воротам, но так и не смогли открыть счет. А в серии послематчевых пенальти успех сопутствовал черниговчанам, которые вошли в историю.

Таким образом, команда Младена Бартуловича потеряла шанс выйти на евроарену через кубковый турнир и теперь будет бороться за такую возможность в чемпионате. Правда, для этого харьковчанам нужно завершить первенство в топ-3 (топ-4, если «Динамо» выиграет Кубок и войдет в тройку призеров). В УПЛ «желто-синие» занимают четвертое место и демонстрируют довольно уверенные результаты. Харьковчане демонстрируют завидную надежность обороны, которая является лучшей в лиге. В нынешнем году «Металлист 1925» пропустил всего два (!) гола.

Большая заслуга в такой надежности принадлежит голкиперу Варакуте, который с начала чемпионате играет без замен. Еще один «сухой» поединок станет для Варакуты 20-м в украинском первенстве. В матче против ЛНЗ своей команде сможет помочь Артем Шабанов, который пропускал прошлый тур из-за дисквалификации.

Статистика встреч

Ранее команды провели три очные дуэли: 1 победа ЛНЗ, 1 виктория харьковчан и 1 ничья. В первом круге текущего чемпионата команда Пономарева обыграла «Металлист 1925» со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил Проспер Оба. А предыдущая встреча соперников в Черкассах состоялась в августе 2023 года и завершилась победой харьковчан – 1:0 (результативный удар нанес Юсов).

Прогноз на противостояние

Обе команды будут стремиться к реабилитации после неудачных матчей. Учитывая уверенную игру в обороне соперников, можно предположить, что судьбу встречи решит всего один точный удар. Рискнем поставить на тотал голов меньше 1.5.

Ориентировочные составы:

ЛНЗ: Паламарчук, Путря, Горин, Муравский, Драмбаев, Дидык, Рябов, Пастух, Кравчук, Кузык, Ассинор.

«Металлист 1925»: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупский, Калюжный, Когут, Аревало, Мба, Рашица, Итодо.

Перемога Металіста 👌 Дирявих із 5-го місця пропускати не можна, нехай там скулять і сидять 😌
0-0 или 1-0 ЛНЗ
Минус 13, полночь, холодный подвал Динамо, но дух болельщика, горячее любого огня. Мы здесь, потому что холод минус 13 это больше, чем футбол. В подвале наша семья, наша вера, наше Динамо. Сегодня, всё будет не просто. Да, будет игра с Кривбассом, и там все меховые изделия судьям уже отправлены и всё подготовлено… Но настоящая битва для нас, это ЛНЗ против харьковской команды. Именно там решается судьба чемпионата, судьба чемпионской гонки и, главное, наши надежды на 4 место.
Если ЛНЗ делает своё дело, Шахтёр не получает свои 99.9% чемпионства после 25 тура. А у нашего Динамо Киев появляется шанс. Шанс на то самое, заветное, выстраданное и любимое 4 место. Шанс, ради которого мы мёрзнем в фанатском подвале, ждём, верим.
Футбол, это не таблицы. Это нервы, это ожидание, это вера до последней минуты.
Сегодня решается многое. И мы сидеть в холодном подвале будем до конца. Потому что Динамо Киев в наших сердцах🤍💙
3-0 для ЛНЗ
3-0 ЛНЗ победит. Ну а иначе прощайте на чемпионство сподівання...
ХАРКІВСЬКИЙ РЕКОРДМАЙСТЕР: 10 ХВИЛИН ДО СУХОЇ ТИСЯЧІ
11 матчів поспіль (9 в УПЛ та 2 у Кубку).
0 голів, пропущених з гри.
Жоден суперник цією весною не зміг зламати Харківський залізобетонний захист у відкритому бою (єдиний пропущений був з пенальті).
Зараз на лічильнику — 990 сухих хвилин.
Це 16,5 годин чистого ігрового часу, протягом якого ворота Харкова залишаються священними та недоторканними для атак суперника.
Всього 10 хвилин. Саме стільки відділяє Знаменитий клуб з Першої Столиці від магічної цифри 1000
https://www.youtube.com/watch?v=C-tntVBBxME
Наблудиди тут з кефами. Не відповідають реальним 
Завтра супер-интересный день. Но вот эта битва двух крепких оборон реально самая интригующая🔥😋
Команда Бартуловича должна реалибитировацца после двух провальных игр с Кудривкой и Чернигов. Соперник найс. Игра тоже должна быть найс! Все смотрим эту игру!
Все буде добре М1925 переможе
А нам выгодно, чтоб ватага Arerы отняла очки у черкасцев. Давайте, помогите нам сделать +9 или хотя бы +8 и обеспечить максимально спокойную концовку сезона.
Тогда "класичне" будет иметь ранг ничего не значащего для нас товарняка.
За это и поболеем!😜
Ну і за кого тут нам підвальним динамівцям глорити?
