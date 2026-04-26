ЛНЗ – Металлист 1925 – 1:1. Интриги не будет? Видео голов и обзор матча

26 апреля в 15:30 начался поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ и «Металлист 1925».

Матч чемпионата Украины прошел в Черкассах на стадионе «Черкассы Арена».

Первый тайм не порадовал болельщиков голами, поэтому все внимание было приковано ко второй половине игры.

ЛНЗ благодаря Артуру Рябову забил первым в поединке на 55-й минуте, однако харьковчане ответили своим голом.

Нигериец Питер Итодо сравнял счет, став настоящим джокером: форвард вышел на 64-й минуте, а уже на 69-й отметился голом.

Больше голов в Черкассах не было, боевая ничья – 1:1.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур, 26 апреля

ЛНЗ – «Металлист 1925» – 1:1

Гол: Рябов, 55 – Итодо, 69

ГОЛ! 1:0, Рябов, 55 мин.

ГОЛ! 1:1, Итодо, 69 мин.