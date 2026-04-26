ЛНЗ – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 26 апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором ЛНЗ встретится с «Металлистом 1925». Матч пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы Арена», игра начнется в 15:30.

Неприятный получился последний цикл для обеих команд. ЛНЗ проиграл «Колосу», почти упустив шансы на чемпионство, а «Металлист 1925» умудрился вылететь из Кубка Украины, сенсационно проиграв в серии пенальти «Чернигову», который весь матч играл в меньшинстве. Теперь харьковчанам ничего не остается как сакцентировать свое внимание на УПЛ, тогда как команде Пономарева важно будет сейчас победить, чтобы доказать, что прошедшая игра была больше случайностью, и избежать возможного кризиса.

Напомним, что в первом круге ЛНЗ минимально обыграл «Металлист 1925» со счетом 1:0.

