Один гол все решил. Известен второй финалист Кубка Англии 2025/26

26 апреля два представителя АПЛ – «Челси» и «Лидс» – в очном поединке определили второго финалиста Кубка Англии 2025/26.

Полуфинальный матч прошел в Лондоне на известном стадионе «Уэмбли».

Судьбу встречи решил удар аргентинца Энцо Фернандеса на 23-й минуте, который принес победу «Челси».

Во втором тайме «Лидс» давил на соперника, но мяч не шел в ворота «пенсионеров» – 1:0, «Челси» вышел в финал.

Главный матч турнира пройдет 16 мая, в котором «Челси» будет противостоять «Манчестер Сити».

Кубок Англии. 1/2 финала, 26 апреля

«Челси» – «Лидс» – 1:0

Гол: Фернандес, 23

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine