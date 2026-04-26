Один гол все решил. Известен второй финалист Кубка Англии 2025/26
«Челси» и «Лидс» поборолись за путевку в финал
26 апреля два представителя АПЛ – «Челси» и «Лидс» – в очном поединке определили второго финалиста Кубка Англии 2025/26.
Полуфинальный матч прошел в Лондоне на известном стадионе «Уэмбли».
Судьбу встречи решил удар аргентинца Энцо Фернандеса на 23-й минуте, который принес победу «Челси».
Во втором тайме «Лидс» давил на соперника, но мяч не шел в ворота «пенсионеров» – 1:0, «Челси» вышел в финал.
Главный матч турнира пройдет 16 мая, в котором «Челси» будет противостоять «Манчестер Сити».
Кубок Англии. 1/2 финала, 26 апреля
«Челси» – «Лидс» – 1:0
Гол: Фернандес, 23
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдуард поразил ворота киевской команды на 18-й минуте матча 25-го тура УПЛ
Вингер киевского «Динамо» оформил дубль в ворота «Кривбасса» в матче 25-го тура
