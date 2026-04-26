26 апреля «Челси» и «Лидс» определили сильнейшего в полуфинале Кубка Англии 2025/26.

«Пенсионеры» на известном лондонском стадионе «Уэмбли» обыграли соперника с минимальным счетом – 1:0.

Автором единственного гола стал аргентинец Энцо Фернандес, который отличился на 23-й минуте.

В финале турнира «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 16 мая на этом же стадионе.

Кубок Англии. 1/2 финала, 26 апреля

«Челси» – «Лидс» – 1:0

Гол: Фернандес, 23

