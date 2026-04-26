Челси – Лидс – 1:0. Пенсионеры – финалисты Кубка Англии. Видео гола
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Кубка Англии
26 апреля «Челси» и «Лидс» определили сильнейшего в полуфинале Кубка Англии 2025/26.
«Пенсионеры» на известном лондонском стадионе «Уэмбли» обыграли соперника с минимальным счетом – 1:0.
Автором единственного гола стал аргентинец Энцо Фернандес, который отличился на 23-й минуте.
В финале турнира «Челси» сыграет с «Манчестер Сити». Матч состоится 16 мая на этом же стадионе.
Кубок Англии. 1/2 финала, 26 апреля
«Челси» – «Лидс» – 1:0
Гол: Фернандес, 23
Видео гола и обзор матча:
События матча
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный специалист очень удивлен такому развитию событий в этой поединке
Аль-Ахли Джидда забил победный гол в ворота клуба Матида Зельвия на 96-й мин