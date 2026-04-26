26 апреля состоится второй полуфинальный матч Кубка Англии 2025/26: «Челси» встретится с «Лидсом».

Поединок пройдёт на главном стадионе Лондона – «Уэмбли».

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне АПЛ, и в обоих матчах «Челси» терял очки: сначала уступил «Лидсу» на выезде (1:3), а затем сыграл вничью на своем поле (2:2).

Первым финалистом турнира стал «Манчестер Сити», который в концовке матча совершил камбэк против «Саутгемптона» (2:1).

