Челси – Лидс. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 апреля в 17:00 матч 1/2 финала Кубка Англии
26 апреля состоится второй полуфинальный матч Кубка Англии 2025/26: «Челси» встретится с «Лидсом».
Поединок пройдёт на главном стадионе Лондона – «Уэмбли».
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени.
Команды уже дважды встречались в этом сезоне АПЛ, и в обоих матчах «Челси» терял очки: сначала уступил «Лидсу» на выезде (1:3), а затем сыграл вничью на своем поле (2:2).
Первым финалистом турнира стал «Манчестер Сити», который в концовке матча совершил камбэк против «Саутгемптона» (2:1).
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два раненных зверя
Клуб поздравил футболиста с днём рождения