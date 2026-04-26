В воскресенье, 26 апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Англии между «Челси» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Челси

Действующие чемпионы мира сейчас находятся в достаточно подвешенном состоянии. Недавно клуб попрощался уже со вторым тренером за этот сезон – Лиам Росеньор был уволен после серии неудачных результатов. В общей сложности, за 34 тура Премьер-лиги «Челси» удалось завоевать 48 баллов, благодаря которым они пока находятся на 8-м месте общего зачета. Расстояние от зоны Лиги чемпионов за 4 тура до завершения турнира составляет 7 очков, однако от 6-й строчки лондонцы отстают только на 2 зачетных пункта.

По пути в полуфинал Кубка Англии клубу удалось переиграть «Чарльтон», «Халл Сити», «Рексгэм» и «Порт Уэйл». В Лиге чемпионов «синие» смогли квалифицироваться в 1/8 финала, однако там с общим счетом 2:8 уступили французскому «ПСЖ».

Лидс

Для действующих победителей Чемпионшипа сезон проходит довольно неплохо. После 34 матчей Премьер-лиги на балансе «Лидса» есть уже 40 очков, пока позволяют клубу находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. За 4 тура до завершения сезона «павлины» смогли оторваться от зоны вылета уже на 9 очков.

В Кубке Англии коллектив выбил «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Норвич» и «Вест Хэм», благодаря чему и квалифицировался в 1/2 финала турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между коллективами царит равновесие. У каждого из клубов есть по 2 победы, а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

«Челси» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей Премьер-лиги, не забив ни одного гола.

«Лидс» не проиграл ни в одном из 7 последних матчей.

В 4/7 предыдущих матчах «Лидс» хранил ворота сухими.

«Челси» не отмечался забитыми голами в 6/7 предыдущих играх.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.