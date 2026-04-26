  Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Челси – Лидс. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

В воскресенье, 26 апреля, состоится полуфинальный поединок Кубка Англии между «Челси» и «Лидсом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Действующие чемпионы мира сейчас находятся в достаточно подвешенном состоянии. Недавно клуб попрощался уже со вторым тренером за этот сезон – Лиам Росеньор был уволен после серии неудачных результатов. В общей сложности, за 34 тура Премьер-лиги «Челси» удалось завоевать 48 баллов, благодаря которым они пока находятся на 8-м месте общего зачета. Расстояние от зоны Лиги чемпионов за 4 тура до завершения турнира составляет 7 очков, однако от 6-й строчки лондонцы отстают только на 2 зачетных пункта.

По пути в полуфинал Кубка Англии клубу удалось переиграть «Чарльтон», «Халл Сити», «Рексгэм» и «Порт Уэйл». В Лиге чемпионов «синие» смогли квалифицироваться в 1/8 финала, однако там с общим счетом 2:8 уступили французскому «ПСЖ».

Для действующих победителей Чемпионшипа сезон проходит довольно неплохо. После 34 матчей Премьер-лиги на балансе «Лидса» есть уже 40 очков, пока позволяют клубу находиться на 15-й строчке турнирной таблицы. За 4 тура до завершения сезона «павлины» смогли оторваться от зоны вылета уже на 9 очков.

В Кубке Англии коллектив выбил «Дерби Каунти», «Бирмингем», «Норвич» и «Вест Хэм», благодаря чему и квалифицировался в 1/2 финала турнира.

Личные встречи

В последних 5-х играх между коллективами царит равновесие. У каждого из клубов есть по 2 победы, а еще 1 поединок завершился вничью.

Интересные факты

  • «Челси» проиграл в каждом из 5 предыдущих матчей Премьер-лиги, не забив ни одного гола.
  • «Лидс» не проиграл ни в одном из 7 последних матчей.
  • В 4/7 предыдущих матчах «Лидс» хранил ворота сухими.
  • «Челси» не отмечался забитыми голами в 6/7 предыдущих играх.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 3 с коэффициентом 1.52 по линии БК betking.

По теме:
Челси – Лидс. Полуфинал Кубка Англии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кривбасс – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Кудровка – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Челси Лидс прогнозы прогнозы на футбол Кубок Англии по футболу Челси - Лидс
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Футбол | 26 апреля 2026, 09:12 2
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии
Вратарь отказался от украинского гражданства и нашел клуб в россии

Махарадзе решил опозориться

Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова
Футбол | 26 апреля 2026, 09:39 10
Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова
Суркис выступил с заявлением о будущем Костюка и упомянул Петракова

Президент киевлян выразил доверие нынешнему наставнику

«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
Футбол | 26.04.2026, 07:50
«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
«Кудровка способна дать бой гранду». Баранов – о матче с Шахтером
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Футбол | 26.04.2026, 12:33
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Судакову нашли новый клуб после игнора от Моуриньо в Бенфике
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Футбол | 25.04.2026, 20:25
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Динамо вышло с заявлением о Гусеве, которого уволили вместе с Шовковским
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
Георгий Бущан выбрал себе новый клуб и покинет Украину
24.04.2026, 10:12 15
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
25.04.2026, 04:02
Бокс
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
Яремчук – герой Лиона. Роман оформил дубль, ткачи победили
25.04.2026, 17:57 24
Футбол
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
Клопп выдвинул условие по Лунину для своего прихода в Реал
25.04.2026, 04:32 5
Футбол
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
Тони Беллью откровенно ответил, кто победит Усика
25.04.2026, 06:32
Бокс
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
Шевченко нашел тренера для сборной Украины. В УАФ не согласны
24.04.2026, 12:45 16
Футбол
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
Мирон Маркевич принял решение относительно сборной Украины
24.04.2026, 08:56 32
Футбол
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
Костюк разгромила Путинцеву и вышла в 1/16 финала супертурнира в Мадриде
24.04.2026, 18:05 29
Теннис
