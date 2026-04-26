Сборная Украины U-15 переиграла сверстников из Турции во втором спарринге

Сборная Украины U-15 выиграла второй товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора.

26 апреля в Турции сыграли команды Турция U-15 и Украина U-15 (1:2).

У сине-желтой команды голы забили Марк Пироженко и Александр Вологдин.

Украинская команда провела сбор под руководством главного тренера Владимира Самборского.

В первом спарринге 24 апреля команды сыграли вничью (1:1).

Товарищеский матч. Игра 1. 26 апреля 2026

Стамбул (Турция). TFF Riva Facility (поле 3)

13:00. Турция U-15 – Украина U-15 – 1:2

Голы: Ривер, 86 – Пироженко, 62, Вологдин, 82

Турция (старт): Дорук Язичи, Мухаммет Салих, Серхат, Юсуф Явуз, Йемен Йлдиз (к), Тунахан, Эмир Баят, Ривер, Некат Догу, Бедирхан Чалханоглу, Селим Шихан. Тренер: Толга Шанбай.

Украина: Кузьмук, Артюхович (Семенов, 46), Ольшанский, Товчко (Бережный, 46), Барков (Чмелев, 46), Козачук (Кочура, 46), Бонюк (к) (Пироженко, 46, Павлинов, 85), Кравчук (Рудин, 46), Чолак (Вологдин, 63), Пухнатый (Дрозд, 46), Мартин (Богатырев, 78). Запасной: Варивода. Тренер: Владимир Самборский.

Удаление: Бережный, 84

Арбитр: Ниса Эрталь (Турция)

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Александр Варивода (Шахтар Донецк), Марк Кузьмук (Бавария, Германия)

Защитники: Тимофей Бережный (Динамо Киев), Велизар Артюхович, Давид Павлинов, Александр Барков (все – Шахтар Донецк), Захар Ольшанский (УФК-Кривбасс Днепр), Александр Чмелев (Рух Львов), Константин Семенов (Аугсбург, Германия), Марк Товчко (Белененсеш, Португалия)

Полузащитники: Артем Заморский, Никита Бонюк (оба – Шахтар Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог), Шаин Кочура, Давид Пухнатый (оба – Рух Львов), Назар Кравчук (Динамо Киев), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Владислав Богатырев (Вильярреал, Испания), Марк Пироженко (Хоффенхайм, Германия), Даниэль Рудин (Брайтон, Англия)

Нападающие: Игорь Мартин (Рух Львов), Александр Вологдин (Эспаньол, Испания)

