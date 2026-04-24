Сумели отыграться. Украина U-15 сыграла вничью со сверстниками из Турции

​​Сборная Украины U-15 провела первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора.

24 апреля в 14:00 в Турции команды Турция U-15 и Украина U-15 разошлись миром (1:1).

Сине-желтые пропустили гол в первом тайме, а после перерыва отыгрались – на 68-й минуте пенальти реализовал Александр Вологдин.

Украинская команда проводит сбор под руководством главного тренера Владимира Самборского.

Второй матч между этими командами запланирован на 26 апреля.

Товарищеский матч. Игра 1. 24 апреля 2026

Стамбул (Турция). TFF Riva Facility (поле 3)

Турция U-15 – Украина U-15 – 1:1

Голы: Йемен Йылдыз, 23 – Александр Вологдин, 68 (пен)

Турция (старт): Мете, Осман, Окан, Эге, Йемен Йлдиз (к), Тунахан, Топрак, Ривер, Умут, Дениз Демирчи, Салим Чихан. Тренер: Толга Шанбай

Украина: Варивода (к), Чмелев (Чолак, 84), Павлинов, Бережный, Семенов (Артюхович, 46), Кочура (Пироженко, 46), Богатырев (Барков, 66), Рудин (Кравчук, 66), Вологдин (Мартин, 75), Бонюк (Козачук, 66), Дрозд (Пухнатый, 46). Запас: Кузьмук, Товчко, Ольшанский. Тренер: Владимир Самборский

Арбитр: Берке Сабай (Турция)

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Александр Варивода (Шахтар Донецк), Марк Кузьмук (Бавария, Германия)

Защитники: Тимофей Бережный (Динамо Киев), Велизар Артюхович, Давид Павлинов, Александр Барков (все – Шахтар Донецк), Захар Ольшанский (УФК-Кривбасс Днепр), Александр Чмелев (Рух Львов), Константин Семенов (Аугсбург, Германия), Марк Товчко (Белененсеш, Португалия)

Полузащитники: Артем Заморский, Никита Бонюк (оба – Шахтар Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог), Шаин Кочура, Давид Пухнатый (оба – Рух Львов), Назар Кравчук (Динамо Киев), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Владислав Богатырев (Вильярреал, Испания), Марк Пироженко (Хоффенхайм, Германия), Даниэль Рудин (Брайтон, Англия)

Нападающие: Игорь Мартин (Рух Львов), Александр Вологдин (Эспаньол, Испания)

