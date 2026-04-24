Турция U-15 – Украина U-15. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 апреля в 14:00 команды проведут первый товарищеский матч

УАФ

​Сборная Украины U-15 проводит первый товарищеский матч во время учебно-тренировочного сбора.

24 апреля в 14:00 в Турции встречаются команды Турция U-15 и Украина U-15.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинская команда проводит сбор под руководством главного тренера Владимира Самборского.

Второй матч между этими командами запланирован на 26 апреля.

Состав юношеской сборной Украины U-15

Вратари: Александр Варивода (Шахтар Донецк), Марк Кузьмук (Бавария, Германия)

Защитники: Тимофей Бережный (Динамо Киев), Велизар Артюхович, Давид Павлинов, Александр Барков (все – Шахтар Донецк), Захар Ольшанский (УФК-Кривбасс Днепр), Александр Чмелев (Рух Львов), Константин Семенов (Аугсбург, Германия), Марк Товчко (Белененсеш, Португалия)

Полузащитники: Артем Заморский, Никита Бонюк (оба – Шахтар Донецк), Евгений Козачук (Кривбасс Кривой Рог), Шаин Кочура, Давид Пухнатый (оба – Рух Львов), Назар Кравчук (Динамо Киев), Никита Дрозд (Нюрнберг, Германия), Владислав Богатырев (Вильярреал, Испания), Марк Пироженко (Хоффенхайм, Германия), Даниэль Рудин (Брайтон, Англия)

Нападающие: Игорь Мартин (Рух Львов), Александр Вологдин (Эспаньол, Испания)

Комментарии 0
