Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку
Премьер-лига
Кудровка
26.04.2026 18:00 – FT 1 : 3
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
26 апреля 2026, 19:58 | Обновлено 26 апреля 2026, 19:59
Малой кровью перед еврокубками. Шахтер уверенно обыграл Кудровку

Команда Турана с ротацией выполнила все задачи в очередном туре чемпионата

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Кудровка» – «Шахтер» – 1:3

Голы: Козак, 54 – Невертон, 18, Лукас, 37, Бондаренко, 57

«Кудровка»: Яшков – Коллахуазо, Векляк, Потимков, Гусев – Кая, Думанюк – Овусу, Сторчоус, Мачелюк – Таипи.

«Шахтер»: Твардовский – Азарови, Матвиенко, Марлон Сантос, Грамм – Изаки, Очеретько, Бондаренко – Невертон, Траоре, Лукас.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

Удары (в створ) – 5 (3) : 17 (6)
Угловые – 4 : 5
Оффсайды – 1:2

КУДРОВКА - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 10°C

По теме:
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Шахтер отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 15
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Щей рейнджерс програв, йоли-пали
Ответить
+2
Ех, похолодало на 3 градуси
Тепер знов -13
Треба одягати синьо-білу фольгу на голову і йти істерити , що динамо так низько через кабінети,суддів та ахмєтова
Ответить
+2
Чудова гра для резерву Шахтаря і головне що без травм 👌
Гірники наближаються до Чемпіонства 😍
Ответить
+2
Изи 
Ответить
+1
Бравіссімо Шахтарісімо!!! Сьогодні чудовий день для усіх шанувальників українського футболу. Адже не тільки гірники перемогли але й Рейнджерс програв, а це означає що Шахтар все ближче до автоматичного проходу в ЛЧ!!! Тому сьогодні в нас і раки і скрипка! 🦞🎻 
Ответить
+1
Ахмет чтоб золотые медали УПЛ палажил в кубок Конференций! Ты меня понял?? Это приказ от Ареры!
Ответить
0
Кудривка понравилась что не ацциживалась в абароне а играла смело шла в атаку... Им бы ещё исполнителей нормальных. Но кто ж даст денег??
Ответить
0
До блестящего золотца рукой подать!🥇😜
С победой лучший клуб и лучших болельщиков Украины🧡🖤⚒️🥳
Ответить
0
Про яку боротьбу казав Баранов не зрозуміло)))))
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Пощастило кротам, що Кудрівка не вирвала у них очко!
Але все в руках КП 👌
Ответить
-6
Показать Скрыть 4 ответа
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем