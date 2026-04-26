  4. Кудровка – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 25-го тура Украинской Премьер-лиги

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Кудровка» – «Шахтер» – 0:0

«Кудровка»: Яшков – Коллахуазо, Векляк, Потомков, Гусев – Кая, Думанюк – Овусу, Сторчоус, Мачелюк – Таипи.

Запасные: Караващенко, Кулик, Сердюк, Кисель, Адеое, Беляев, Нагнойный, Казак, Свитюха, Легостаев.

«Шахтер»: Твардовский – Азарову, Матвиенко, Марлон Сантос, Грамм – Изаки, Очеретько, Бондаренко – Невертон, Траоре, Лукас.

Запасные: Баглай, Бондарь, Эгиналду, Криськив, Педриньо Азеведо, Винисиус, Элиас, Цуканов, Назарина, Алиссон, Мейреллиш, Проспер.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

В воскресенье, 26-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Арда Турана может уйти в серьезный отрыв от преследователей за неделю до Классического противостояния. Но в головах у игроков «Шахтера» уже точно есть первый матч против «Кристал Пэлас». Сумеет ли этим воспользоваться аутсайдер, который в 2026 обыграл разве что кризисный СК «Полтава» (2:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Сьогодні щось дуже смачненьке Шахтар готує для нас усіх 
.... Ну і про скрипку 
... І про раки 
Ви головне пам'ятайте про раки і про скрипку 
