Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Кудровка» – «Шахтер» – 0:0

«Кудровка»: Яшков – Коллахуазо, Векляк, Потомков, Гусев – Кая, Думанюк – Овусу, Сторчоус, Мачелюк – Таипи.

Запасные: Караващенко, Кулик, Сердюк, Кисель, Адеое, Беляев, Нагнойный, Казак, Свитюха, Легостаев.

«Шахтер»: Твардовский – Азарову, Матвиенко, Марлон Сантос, Грамм – Изаки, Очеретько, Бондаренко – Невертон, Траоре, Лукас.

Запасные: Баглай, Бондарь, Эгиналду, Криськив, Педриньо Азеведо, Винисиус, Элиас, Цуканов, Назарина, Алиссон, Мейреллиш, Проспер.

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

В воскресенье, 26-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

Команда Арда Турана может уйти в серьезный отрыв от преследователей за неделю до Классического противостояния. Но в головах у игроков «Шахтера» уже точно есть первый матч против «Кристал Пэлас». Сумеет ли этим воспользоваться аутсайдер, который в 2026 обыграл разве что кризисный СК «Полтава» (2:0).

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 19.28 для «Кудровки» и 1.17 для «Шахтера». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

