В воскресенье, 26 апреля, во Львове на стадионе «Арена Львов» состоится матч двадцать пятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Кудровка» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Романа Блавацкого из Львова прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Кудровка



Сезон вроде бы подходит к завершению, но для одного из новичков «элитного» дивизиона все только начинается, ведь «Кудровка» до сих пор не гарантировала себе нахождение в безопасной зоне турнирной таблицы. Более того – команда Василия Баранова нынче рискует попасть в переходные матчи, и тогда точно не факт, что дебютное выступление в УПЛ для нее не станет одиноким на современном этапе истории развития клуба.

Впрочем, достаточно было просто не проиграть прямому конкуренту в лице «Эпицентра» в начале месяца (0:1) для того, чтобы ситуация была куда более оптимистичной для «ястребов». В условиях тяжелого календаря на старте второй части сезона, когда матч против СК «Полтавы» (2:0) в итоге оказался просто подарком судьбы, в отличие от дуэлей против «Полесья» (0:2), «Кривбасса» (1:2) и «Металлиста 1925» (0:1), набирать очки команде Баранова удавалось лишь против явного аутсайдера и «Зари» сразу после зимнего перерыва (2:2).

Календарь подсказывает, что сразу после «Шахтера» у «Кудровки» открывается небольшое окно возможностей, когда действительно можно набрать девять очков, и затем уже смотреть, чем будет отвечать «Эпицентр». Так как в последних двух турах придется играть против ЛНЗ и «Динамо», то в играх против «Оболони», «Колоса» и «Руха» еще можно с определенной долей вероятности добывать положительный результат. Можно ли попытать счастья с «горняками»? Никто не запретит этого делать команде Баранова, но с ротацией у тренера и так все было не в порядке, а тут еще и арендованные Марьян Фарина и Антон Глущенко играть не смогут.

Шахтер



Донецкий «Шахтер» весной пытается выживать в графике настоящей европейской команды топ-уровня. Хотя вряд ли им при этом за весь сезон приходится преодолевать столько же километров на автобусе в нынешних реалиях, сколько вынуждена колесить команда Арда Турана по Украине и частично Польше. Вот и в контексте предстоящей игры «горняки» вновь готовятся к поездке в Краков, где состоится первый матч против английского «Кристал Пэлас» в историческом для клуба полуфинале Лиги конференций УЕФА.

И, понятное дело, футболисты думают, в том числе, и о предстоящей международной игре, так как стадия соревнований уже очень серьезная, и за «Шахтером» будет наблюдать, без преувеличений, весь футбольный мир. А это уже тот самый рыночный интерес, ради которого и работают «горняки». Но есть еще и дела в чемпионате, развязка которого приближается к очевидной, но еще ее не достигла. В этом плане, конечно, повезло, что у «Кудровки» возникли «неожиданные» проблемы с проведением домашних матчей во второй части сезона, на фоне конфликта зимой вокруг содержания «Оболонь Арены», и теперь команда Баранова, в лучшем случае, ютится на домашнем стадионе «Вереса» или же, как будет в предстоящем матче, на заявленной для соперников арене.

А вот если на этих выходных случится так, что ЛНЗ не сможет обыграть «Металлист 1925» за считанные минуты до начала игры во Львове, то, в случае победы «Шахтера» над «Кудровкой», все будет куда более понятно. Свои шесть очков отрыва от конкурентов «горняки» сформировали посреди недели в перенесенной игре против «Зари» (2:1), и теперь могут хоть перевести дух. На следующих выходных будет Классическое против «Динамо», и если к тому моменту у команды Турана будет +9 от ближайшего преследователя, то менеджмент подготовки к принципиальной игре на фоне еврокубков будет максимально свободным. Ради этого стоит бороться даже тогда, когда международная арена, очевидно, забирает на себя большую часть внимания.

История встреч



Футбольные пути «Кудровки» и «Шахтера» ранее пересекались 1 раз: победа «Шахтера» в первом круге с голами Кауана Элиаса (дубль), Олега Очеретько и Антона Глущенко (4:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 32-летний Роман Блавацкий из Львова, который на своем счету имеет 47 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Василий Остапчук и Владислав Дрыкин, а резервным арбитром отработает Максим Фирсов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием Романовым и Александром Корнийко. У Блавацкого есть опыт проведения матчей с участием «Кудровки» – 4 поражения, тогда как с «Шахтером» он пересекался 4 раза – 4 победы.

Букмекеры оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 19.28 для «Кудровки» и 1.17 для «Шахтера».

Ориентировочные составы



«Кудровка»: Яшков – Сердюк, Коллахуазо, Потомков, Гусев – Кая, Думанюк – Козак, Сторчоус, Морозко – Легостаев.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Марлон Сантос, Бондарь, Винисиус – Бондаренко, Назарина, Изаки – Эгиналду, Траоре, Проспер.