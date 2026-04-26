Мендоса – первый игрок в истории УПЛ, оформивший покер в ворота Динамо

26 апреля в 25-м туре Украинской Премьер-лиги «Кривбасс» встретится с киевским «Динамо» в Кривом Роге. Команды сыграют на стадионе «Горняк».

Первый тайм завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля, а все 4 гола в их составе забил венесуэльский вингер Глейкер Мендоса.

Он стал первым игроком в истории независимой Украины, который оформил хет-трик в ворота киевлян в национальном чемпионате.

Ранее лишь двум игрокам удавалось забить хотя бы 3 гола столичному клубу в чемпионате Украины: Алексей Осипов в составе «Таврии» сделал это в 1998 году, а Владислав Супряга – в 2020-м, когда играл за «Днепр-1».