МАТЧ ГОДА В УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Киевский клуб совершил чудо
Отчет о матче ожидайте позже
Украинская Премьер-лига. 25-й тур.
«Кривбасс» – «Динамо» – 5:6
Голы: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 74 – Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 88.
Предупреждения: Араухо, 54 – Захарченко, 25, Волошин, 58
«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 71) – Араухо – Бар Лин (Джовани, 71), Задерака, Шевченко, Мендоза – Мулик (Парако, 60).
Запасные: Хома, Маханьков, Боржес, Дибанго, Бутенко, Рохас, Джовани, Каменский, Майя, Парако, Сек Ассан, Бондар.
«Динамо»: Нещерет – Коробов (Караваев, 46), Захарченко, Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Яцик (Буяльский, 61) – Волошин (Ярмоленко, 73), Пихаленок, Шапаренко, Редушко – Пономаренко.
Запасные: Моргун, Игнатенко, Герреро, Ярмоленко, Вивчаренко, Бражко, Шола, Тиаре, Караваев, Биловар, Буяльский.
Арбитр: Александр Шандор
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
