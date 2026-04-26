Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. МАТЧ ГОДА В УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Украина. Премьер лига
26 апреля 2026, 15:45
МАТЧ ГОДА В УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих

Киевский клуб совершил чудо

ФК Кривбасс

Отчет о матче ожидайте позже

Украинская Премьер-лига. 25-й тур.

«Кривбасс» – «Динамо» – 5:6

Голы: Мендоза, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 74 – Пономаренко, 15, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 88.

Предупреждения: Араухо, 54 – Захарченко, 25, Волошин, 58

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 71) – Араухо – Бар Лин (Джовани, 71), Задерака, Шевченко, Мендоза – Мулик (Парако, 60).

Запасные: Хома, Маханьков, Боржес, Дибанго, Бутенко, Рохас, Джовани, Каменский, Майя, Парако, Сек Ассан, Бондар.

«Динамо»: Нещерет – Коробов (Караваев, 46), Захарченко, Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Яцик (Буяльский, 61) – Волошин (Ярмоленко, 73), Пихаленок, Шапаренко, Редушко – Пономаренко.

Запасные: Моргун, Игнатенко, Герреро, Ярмоленко, Вивчаренко, Бражко, Шола, Тиаре, Караваев, Биловар, Буяльский.

Арбитр: Александр Шандор

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Вам було треба як Барса-ПСЖ? То тримайте)) ще й гроссмейстерський переможний гол п’яткою вiд маестро)
Всіх з перемогою ДК💛💙
Коробов, Нещерет, Захарченко, не повинні грати в Динамо.
ПЯТАЯ (!!!) волевая победа Динамо!!! Поздравляю и спасибо за волю к победе, вообще не помню, чтобы с 1:4 в украинском чемпионате выигрывали. А Ярмола еще раз доказал Реброву, Шеве и всей этой своре, что его надо было в сборную брать!
Як виявилось проти вітру забивати легше ніж по вітру. 
Що це було?
Євген Січкаренко бідолашне створіння, ще не відійшло від Чернігова, а тут такий удар. 
найбільше всіх розкудахтались лугандони немиті, та не хвилюйтесь ви так, дадуть вам ще один лівий пеналь проти кудрівки, бо мавпяча помийка не в змозі з гри забити
С такою грою воротаря та захисту... Але це епічно було) Таке футбольне шоу дуже рідко можна побачити 
Скулянням  щурам Фанькиним  котам і нікчемі Alexander  ,задоволений 
Во 2 тайме против ветра 5 мячей забить.
Огонь
Где же линия вар  говорили они после матча с Зарёй 
С победой! Борьба за топ-3 еще продолжается 
Як же скулить  ці недобитки. Кайф для українців. Україна з перемогою, шахраї голос голос 
Нема ніякого дива.Був сильний  вітер .У першому  таймі Кривбас грав за вітром Динамо проти.У другому таймі навпаки..
Для пересічного вболівальника - матч супер, але як з таким захистом ДК буде грати в ЄК і боротись за чемпіонство в наступному сезоні? Ну а Кривбас з 4-1 програти - це щось.
Вийшли Буяльський, Ярмоленко. Може не зовсім ті зі старту вийшли. Молодь це добре, але не коли коліна трясуться. Андрію окрема подяка. Може й збірна на ЧМ була б...
матч який порозривав купу пердаків " аааа, ета слів", "дагаварняк" і тд. і тп
Сколько там уже у Андрея Николаевича?
Скулінням шахрайської банди задоволений. З перемогою Україна. Шахрай нікчемний Alexander голос шавка голос
