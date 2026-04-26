В воскресенье, 25 апреля, состоится матч 25 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевское «Динамо». Игра пройдет в Кривом Роге на поле стадиона «Горняк», начало матча — в 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кривбасс

Хотелось бы написать, что «Кривбасс» сейчас разочаровывает, но не буду этого делать. Да, в первой части сезона криворожцы шли в верхней части таблицы и даже в определенный момент ее возглавляли, но теперь скатились в середину таблицы. Однако вспомним, что многие специалисты, в частности, и предыдущий главный тренер команды Юрий Вернидуб, вообще прогнозировали «Кривбассу» борьбу за выживание, поэтому можно сказать, что команда превзошла ожидания.

Если бы еще не эти разговоры о нестабильном будущем в следующем сезоне, то за будущее клуба можно было бы не переживать, а так, к сожалению, есть такое нехорошее ощущение, что неизвестно, сколько еще мы будем в текущем состоянии видеть «Кривбасс».

Видимо, схожие мнения есть и у футболистов, из-за чего и результаты пошли вниз. «Кривбасс» теепр побеждает преимущественно аутсйдеров, а в случае игры с крепким клубом проигрывает без шансов, как с теми же «Полесьем» (0:2) или ЛНЗ (0:3).

Возможно, это происходит в том числе и из-за кадровой ситуации. Явно не хватает украинцев, потому в составе играют прошлогодние дублеры Каменский и Шевченко. Да, играют относительно неплохо, но все же вряд ли они так часто выходили на поле, если бы в команде были условные Твердохлеб и Микитишин.

Кстати, Каменский и Шевченко часто меняют друг друга в составе, но против «Динамо» с большой вероятностью выйдут вместе, поскольку основной опорник Араухо получил повреждение.

Возвращаясь к проблеме с украинцами. Один из пяти наших соотечественников, которые весной играют за «Кривбасс» (Кемкин, Виливальд, Каменский, Шевченко, Задерака), с большой вероятностью летом покинет клуб, ведь контракт истекает, а новый предлагает «Буковина», которая точно может дать хорошие финансовые условия и стабильность. Речь идет о Максиме Задераке.

Динамо

Если донецкий «Шахтер» в оставшихся до конца чемпионата шести матчах одержит две победы, то «Динамо» потеряет чемпионский титул, ведь по состоянию на сейчас, когда до конца текущего розыгрыша УПЛ осталось шесть туров, отстает от дончан на 13 очков. Отыграть их, будем откровенны, невозможно.

Все это – из-за внутренних проблем киевлян. «Шахтер» не выгладает совершенно непогрешимым, но кто же виноват киевлянам, что они умудряются как не огромные ничейные серии создавать, то аналогичные проигрышные. Вот сразу на память приходят те четыре поражения подряд осенью и два подряд весной. О каком чемпионстве может идти речь?

Зато большие шансы попасть в Лигу Европы через национальный Кубок. И если «Динамо» этого не сделает, то это будет не только сенсация, а СЕНСАЦИЯ, ведь соперником в финале станет перволиговый «Чернигов», который чудом вышел в финал и может вообще после сезона вылететь во Вторую лигу.

В своем полуфинале, состоявшемся на этой неделе во вторник, «Динамо» победило «Буковину» со счетом 3:0. И пусть победа получилась заслуженной, но неизвестно, как бы сложился матч, если бы не феноменальная игра Руслана Нещерета в рамке ворот, тащившего все, что можно было и позволяли создавать защиту и центр поля.

А разрешали они много. Плохой матч выдал Биловар, которого Костюк в конце концов заменил на Захарченко и в воспитательных целях должен посадить на скамейку. Пассивно отыграл справа Караваева, но он просто подменял Коробова. Ну и в центре поля ожил Бражко, но играл он с Шапаренко и Буяльским и сам не справлялся. Причина в том, что Буяльский потерял в резкости и скорости, а Шапаренко вообще неизвестно, что делает на поле, не показывая ничего. Создается впечатление, что его выпускают на поле, потому что когда-то там у него была хорошая форма и он забивал сборной Франции. Однозначно непонятный шаг с подписанием нового контракта, Николай только мучает болельщиков своими выступлениями и однозначно отбирает место в команде у какого-то перспективного воспитанника академии.

Это подтверждают примеры Редушко и Пономаренко. Первый получил свой шанс и буквально оживил левый фланг, после невнятных на этой позиции Кабаева и Огунданы принеся туда резкость, быстроту и желание. А о Пономаренко вообще много писать смысла нет, форвард забивает в каждой игре и как раз в его случае верится, что все трансферные слухи имеют под собой реальную основу, а не являются играми агентов.

Поэтому в матчах, оставшихся до конца сезона, ожидаем победу в национальном Кубке и кадровые решения, которые позволят решить проблемы замены немотивированных исполнителей или исполнителей низкого класса.

Статистика встреч

В богатой истории противостояний между командами есть целых 54 матча. И колоссальное преимущество у «Динамо», которое проиграло только дважды, выиграв же в 42 играх с разницей мячей 108:22.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Кемкин – Юрчец, Виливальд, Джонс, Дибанго – Каменский, Шевченко – Лин, Задерака, Мендоза – Парако

«Динамо»: Нещерет – Коробов, Захарченко, Михавко, Вивчаренко – Бражко, Яцык – Волошин, Пихаленок, Редушко – Пономаренко

Прогноз на противостояние

Нет никаких объективных причин, чтобы киевляне не брали три очка. Разумеется, сами себе создадут проблемы или ван Леувен придумает какой-то гениальный тактический ход.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 6.73 для «Кривбасса» и 1.47 для «Динамо».