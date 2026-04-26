В воскресенье в 13:00 криворожский «Кривбасс» у себя дома будет принимать киевское «Динамо».

Команды разделяет всего 4 очка. «Кривбасс» еще сохраняет шансы побороться за еврокубки, но в этом матче их устроит только победа. Собственно, как и «Динамо».

Интересным является и другое: киевский клуб еще ни разу не терял очки в матчах с «Кривбассом» в современной истории – после того, как криворожский клуб возобновил свое существование. Поэтому будет очень интересно посмотреть, сумеет ли «Кривбасс» впервые отобрать очки у киевского гранда.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Динамо», за которой можно следить на украинской версии сайта.

