Второе подряд поражение Динамо, успех теннисисток, Фьюри выиграл бой

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 11 апреля.

1. Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо

Киевское Динамо сенсационно проигрывает второй матч подряд

2A. Ждали шесть туров. Верес уверенно переиграл Оболонь в Ровно

Команда Олега Шандрука завершила неудачную серию

2B. Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию

Львы забили два мяча в конце поединка

3A. Камбек на 90+1. Команды Ярмолюка и Миколенко провели горячий матч

Встреча между Брентфордом и Эвертоном завершилась вничью 2:2

3B. Ливерпуль прервал серию из трех поражений и одержал победу в АПЛ

Красные обыграли Фулхэм в поединке чемпионата Англии

3C. Проклятие конца сезона. у Арсенала три поражения в четырех матчах

Лондонцы проиграли столько же раз, как за первые 49 матчей сезона

4. Украина WU-19 проиграла Италии на старте квалификации Евро-2026

Украинские футболистки пропустили два мяча от топ-сборной

5. Второй титул подряд. Определен чемпион Украины по волейболу

Эпицентр-Подоляны выиграл третий матч финала

6. Сборная Украины по регби выиграла второй матч на чемпионате Европы

Успешно для сине-желтой команды сложился поединок против Молдовы

7A. Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026

Сине-желтые разгромили Польшу и снова сыграют в Шэньчжэне

7B. Украина – Польша – 3:0. Драма: сестры Киченок принесли общую победу

Людмила и Надежда одолели Хвалиньскую и Кубку, сборная едет в Китай

7C. Украина – Польша – 4:0. Олейникова успешно дебютировала за сборную

Александра переиграла Линду Климовичову в двух сетах

8. Музычук сыграла вничью, шахматистка из Индии упрочила лидерство

На Кипре сыгран 11-й тур в Турнире претендентов по шахматам

9. Тайсон Фьюри вернулся. Цыганский король победил россиянина Махмудова

Бывший чемпион мира успешно возобновил карьеру

10. Клуб с украинцем творит историю в Англии. Причастен американец Донован

Об успехах Линкольн Сити, за который играет Иван Варфоломеев