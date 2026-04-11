Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!

Женская сборная Украины по теннису завоевала путевку в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026.

10 и 11 апреля в матчевом противостоянии Квалификации сине-желтые под руководством капитана Ильи Марченко в Гливице разгромили команду Польши со счетом 3:0.

В первый игровой день Марта Костюк и Элина Свитолина переиграли Магду Линетт и Катажину Каву соответственно. Второй игровой день открыл парный поединок, в котором Людмила Киченок и Надежда Киченок одолели тандем Майя Хвалиньская / Мартина Кубка.

Украина во второй раз в истории (второй раз подряд) сыграет в финальной части КБДК. В прошлом году украинки выиграли квалификационную группу у Швейцарии и Польши, а в финальном этапе добрались до полуфинала, где уступили Италии (1:2).

Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг 2026 состоится 22–27 сентября в китайском городе Шэньчжэнь. Помимо Украины, в Шэньчжэне также выступят еще шесть команд, которые пройдут Квалификацию, а также сборная-хозяйка – Китай.

Кубок Билли Джин Кинг 2026. Квалификация

Украина – Польша – 3:0

Элина Свитолина – Катажина Кава – 6:2, 6:1 Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньская / Мартина Кубка – 7:5, 6:7 (4:7), 6:3

