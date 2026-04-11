Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина – Польша – 3:0. Драма: сестры Киченок принесли общую победу!
11 апреля 2026, 16:25
Украина – Польша – 3:0. Драма: сестры Киченок принесли общую победу!

Людмила и Надежда одолели Хвалиньскую и Кубку – сборная едет в Китай!

Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок и Людмила Киченок

Женская сборная Украины по теннису одержала победу над командой Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026!

В третьей игре Людмила Киченок и Надежда Киченок в упорной борьбе переиграли польский тандем Майя Хвалиньска / Мартина Кубка, сделав счет 3:0.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 11 апреля

Украина – Польша. Третий матч

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньская / Мартина Кубка – 7:5, 6:7 (4:7), 6:3

В первой партии Киченок отыграли девять брейк-поинтов и спасли три сетбола на подаче в 10-м гейме. Во втором сете сестры вышли подавать на матч в 12-м гейме, отыгрались с 0:40 и заработали матчбол, но все же отдали свою подачу, а затем и тай-брейк.

В третьем сете Киченок начали с 0:2 и дважды по ходу партии уступали с брейком, но смогли вернуться в игру и принести сборной Украины общую победу!

В первый игровой день победы в составе украинской команды одержали Марта Костюк и Элина Свитолина, которые переиграли Магду Линетт и Катажину Каву соответственно.

Сборная Украины завоевала путевку в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026, который состоится с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне, Китай.

Украина – Польша – 3:0

  • Марта Костюк Магда Линетт – 6:4, 6:0
  • Элина Свитолина Катажина Кава – 6:2, 6:1
  • Людмила Киченок / Надежда Киченок Майя Хвалиньская / Мартина Кубка – 7:5, 6:7 (4:7), 6:3
По теме:
Александра Олейникова – Линда Климовичова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила и Надежда Киченок: «Большая привелегия – выступать за свою страну»
Сборная Украины вышла в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026!
женская сборная Украины по теннису выбор редакции Украина - Польша Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Польши по теннису Людмила Киченок Надежда Киченок Майя Хвалиньска Мартина Кубка
Даниил Агарков
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Теннис | 10 апреля 2026, 19:57 8
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву

Элина вовремя вернулась в игру и принесла украинской сборной второе очко в поединке КБДК

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 11 апреля 2026, 04:35 10
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11.04.2026, 09:08
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.04.2026, 13:05
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СВИТОЛИНА: «Когда играешь за страну – всегда больше нервничаешь»
Теннис | 11.04.2026, 07:26
СВИТОЛИНА: «Когда играешь за страну – всегда больше нервничаешь»
СВИТОЛИНА: «Когда играешь за страну – всегда больше нервничаешь»
Ну добре, що так завершилася зустріч наших сестер, але гра далека від ідеалу, на фінальний етап потрібно награвати ще яуихось парниць типу Костюк-Світоліна, можливо, добре, що 3-0 суху наші виграли, бо щось згадався матч Україна-Румунія, де 2-0 вели, а потім 2-3 в підсумку. Браво, дівчатка, успіхів вам в Китаї!!!
Молодці зумілі таки подолати й себе й суперниць!
Популярные новости
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
Шахтер – АЗ – 3:0. Фантастика на глазах у Ахметова. Видео голов и обзор
10.04.2026, 07:12 4
Футбол
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
Лига конференций. Cетка плей-офф: яркая победа Шахтера, разгром фиалок
10.04.2026, 06:23 6
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
САБО: «Я поздоровался с этим сукиным сыном. Теперь руку отмыть не могу»
10.04.2026, 09:18 4
Футбол
