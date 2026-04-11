Украина – Польша – 3:0. Драма: сестры Киченок принесли общую победу!

Женская сборная Украины по теннису одержала победу над командой Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026!

В третьей игре Людмила Киченок и Надежда Киченок в упорной борьбе переиграли польский тандем Майя Хвалиньска / Мартина Кубка, сделав счет 3:0.

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 11 апреля

Украина – Польша. Третий матч

Людмила Киченок / Надежда Киченок – Майя Хвалиньская / Мартина Кубка – 7:5, 6:7 (4:7), 6:3

В первой партии Киченок отыграли девять брейк-поинтов и спасли три сетбола на подаче в 10-м гейме. Во втором сете сестры вышли подавать на матч в 12-м гейме, отыгрались с 0:40 и заработали матчбол, но все же отдали свою подачу, а затем и тай-брейк.

В третьем сете Киченок начали с 0:2 и дважды по ходу партии уступали с брейком, но смогли вернуться в игру и принести сборной Украины общую победу!

В первый игровой день победы в составе украинской команды одержали Марта Костюк и Элина Свитолина, которые переиграли Магду Линетт и Катажину Каву соответственно.

Сборная Украины завоевала путевку в финальный этап Кубка Билли Джин Кинг 2026, который состоится с 22 по 27 сентября в Шэньчжэне, Китай.

Украина – Польша – 3:0