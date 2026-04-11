Украина – Польша – 4:0. Олейникова успешно дебютировала за сборную
Александра переиграла Линду Климовичову в двух сетах
11 апреля 2026, 18:16 | Обновлено 11 апреля 2026, 18:22
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 68) успешно дебютировала за сборную Украины.
В четвертой игре матчевого противостояния Квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2026 Олейникова в двух сетах одолела Линду Климовичову (WTA 154).
Квалификация Кубка Билли Джин Кинг 2026. 11 апреля
Украина – Польша. Четвертый матч
Александра Олейникова – Линда Климовичова – 6:4, 6:1
Молодець!
В цілому так більш-менш. Але на початку тільки й думаєш: "І оце буде грати в Мадридці, Римі і Парижі"?
