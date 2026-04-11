Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию

Главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес после победы над «Динамо» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо дисквалифицированного Бабогло и Алькайна на поле вышли Адамюк и Пауло Витор. Владимир Шаран после ничьи с «Полтавой» также совершил две ротации. Вместо Долгого и Шулянского в игру вступили Макаренко и Ндиага.

Хозяева активнее начали игру и в начале игры мог отличиться Костенко, удар которого парировал Макаренко. Вскоре не хватило точности и удара Бруниньйо. Одна из очередных атак «Карпат» завершалась ударом Бруниньйо, который вратарь парировал, а Лях на добивании пробил выше ворот.

В середине тайма «зелено-белые» имели возможность открыть счет. Вратарь неудачно парировал удар Ляха, а Огарков на мгновение успел опередить Паула Витора и ликвидировал угрозу. «Александрия» тоже ответила опасным моментом, но Домчак спасает ворота, парируя удар Кастильо.

«Карпаты» продолжали владеть преимуществом, и очередную возможность отличиться потерял Бруниньо, после удара которого Макаренко перевел мяч на угловой. А на исходе тайма за неспортивное поведение получили желтые карточки Мирошниченко, который, кстати, проводил 300-й матч в

УПЛ и Ващенко.

Вторую половину встречи также более агрессивно начали «Карпаты». Одну из атак завершал Чачуа и Макаренко не без проблем завладел мячом. Также не привели к взятию ворот и дальние удары Костенко и Пауло Витора.

Игроки «Александрии» всей командой на своей половине поля встречали развитие атак «Карпат» и пройти массированные обронные редуты было непросто. При случае гости быстро проводили контратаки, одна из которых завершалась опасным ударом Мышнева, но Домчак снова ликвидирует угрозу.

Вскоре после второй желтой карточки был удален с поля Мирошниченко и «Карпаты» остались в меньшинстве. И в этой ситуации хозяева поля открыли счет. После передачи Алькайна на дальнюю штангу точно пробил головой Костенко.

Гости, учитывая свое турнирное положение, пытались уйти от поражения, но защитники «Карпат» успевали опережать соперников. Не обошлось и без красной карточки для «Александрии», которую заработал Огарков, остановив рейд к воротам Карабина. И вскоре карпатовцы забили еще один

гол – после дальнего удара в дальний угол ворот Жана Педрозу.

В итоге победная клубная рекордная серия «Карпат» увеличилась в чемпионате до 4-х игр. С другой стороны, безвыигрышная клубная рекордная серия «Александрии» длится в УПЛ 15 игр: 5 ничьих и 10 поражений и «горожане» остались в зоне вылета.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Эрики – 6,0, Алькайн – 6,5, Сыч – 6,0, Карабин – 6,5, Педросо – 6,0

«Александрия» (замены): Андрейчик – 5,0, Булеца – 6,0, Родригеш – 5,5, Туати – 5,5, Шулянский – 5,0

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Карпаты» - «Александрия» - 2:0

Голы: Костенко, 75, Педросо, 90+2

Предупреждения: Сапуга, 41, Мирошниченко, 45, Бруниньо, 57 – Ващенко, 45

Удаление: Мирошниченко, 74 (второе предупреждение) – Огарков, 87 (фол последней надежды)

«Карпаты»: Домчак – Лях, Холод, Адамюк, Мирошниченко – Сапуга (Эрики, 63) – Костенко (Карабин, 86), Бруниньо (Сыч, 77), Чачуа (Педросо, 86), Пау Витор (Алькайн, 63) – Фаал

«Александрия»: Макаренко – Огарков, Боль, Кампуш, Бутко (Родригеш, 80) – Ващенко (Туати, 80) – Яде, Мышнев (Шулянский, 80), Амарал (Булеца, 69), Цара (Андрейчик, 56) – Кастильо

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: Украина (Львов)

Удары (в створ): 15 (7) – 9 (4)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 1 – 0

КАРПАТЫ – АЛЕКСАНДРИЯ – ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C