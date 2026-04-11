Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию
Премьер-лига
Карпаты Львов
11.04.2026 13:00 – FT 2 : 0
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
11 апреля 2026, 14:58 | Обновлено 11 апреля 2026, 15:27
2077
18

Две красные и много напряжения. Карпаты победили Александрию

«Львы» забили два мяча в конце поединка

Главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес после победы над «Динамо» в стартовом составе своих подопечных произвел две замены. Вместо дисквалифицированного Бабогло и Алькайна на поле вышли Адамюк и Пауло Витор. Владимир Шаран после ничьи с «Полтавой» также совершил две ротации. Вместо Долгого и Шулянского в игру вступили Макаренко и Ндиага.

Хозяева активнее начали игру и в начале игры мог отличиться Костенко, удар которого парировал Макаренко. Вскоре не хватило точности и удара Бруниньйо. Одна из очередных атак «Карпат» завершалась ударом Бруниньйо, который вратарь парировал, а Лях на добивании пробил выше ворот.

В середине тайма «зелено-белые» имели возможность открыть счет. Вратарь неудачно парировал удар Ляха, а Огарков на мгновение успел опередить Паула Витора и ликвидировал угрозу. «Александрия» тоже ответила опасным моментом, но Домчак спасает ворота, парируя удар Кастильо.

«Карпаты» продолжали владеть преимуществом, и очередную возможность отличиться потерял Бруниньо, после удара которого Макаренко перевел мяч на угловой. А на исходе тайма за неспортивное поведение получили желтые карточки Мирошниченко, который, кстати, проводил 300-й матч в
УПЛ и Ващенко.

Вторую половину встречи также более агрессивно начали «Карпаты». Одну из атак завершал Чачуа и Макаренко не без проблем завладел мячом. Также не привели к взятию ворот и дальние удары Костенко и Пауло Витора.

Игроки «Александрии» всей командой на своей половине поля встречали развитие атак «Карпат» и пройти массированные обронные редуты было непросто. При случае гости быстро проводили контратаки, одна из которых завершалась опасным ударом Мышнева, но Домчак снова ликвидирует угрозу.

Вскоре после второй желтой карточки был удален с поля Мирошниченко и «Карпаты» остались в меньшинстве. И в этой ситуации хозяева поля открыли счет. После передачи Алькайна на дальнюю штангу точно пробил головой Костенко.

Гости, учитывая свое турнирное положение, пытались уйти от поражения, но защитники «Карпат» успевали опережать соперников. Не обошлось и без красной карточки для «Александрии», которую заработал Огарков, остановив рейд к воротам Карабина. И вскоре карпатовцы забили еще один
гол – после дальнего удара в дальний угол ворот Жана Педрозу.

В итоге победная клубная рекордная серия «Карпат» увеличилась в чемпионате до 4-х игр. С другой стороны, безвыигрышная клубная рекордная серия «Александрии» длится в УПЛ 15 игр: 5 ничьих и 10 поражений и «горожане» остались в зоне вылета.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Наши оценки:

«Карпаты» (замены): Эрики – 6,0, Алькайн – 6,5, Сыч – 6,0, Карабин – 6,5, Педросо – 6,0

«Александрия» (замены): Андрейчик – 5,0, Булеца – 6,0, Родригеш – 5,5, Туати – 5,5, Шулянский – 5,0

Украинская Премьер-лига. 23-й тур

«Карпаты» - «Александрия» - 2:0

Голы: Костенко, 75, Педросо, 90+2

Предупреждения: Сапуга, 41, Мирошниченко, 45, Бруниньо, 57 – Ващенко, 45

Удаление: Мирошниченко, 74 (второе предупреждение) – Огарков, 87 (фол последней надежды)

«Карпаты»: Домчак – Лях, Холод, Адамюк, Мирошниченко – Сапуга (Эрики, 63) – Костенко (Карабин, 86), Бруниньо (Сыч, 77), Чачуа (Педросо, 86), Пау Витор (Алькайн, 63) – Фаал

«Александрия»: Макаренко – Огарков, Боль, Кампуш, Бутко (Родригеш, 80) – Ващенко (Туати, 80) – Яде, Мышнев (Шулянский, 80), Амарал (Булеца, 69), Цара (Андрейчик, 56) – Кастильо

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область)

Стадион: Украина (Львов)

Удары (в створ): 15 (7) – 9 (4)

Угловые: 5 – 6

Оффсайды: 1 – 0

КАРПАТЫ – АЛЕКСАНДРИЯ – ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C

По теме:
ВИДЕО. Ярмоленко vs Шабанов: кто победил в битве яйцами?
Топ-менеджер Александрии: «Кого сегодня пожизненно дисквалифицируем?»
Владимир ШАРАН: «Все ясно. Александрию не хотят видеть в УПЛ»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Александрия Карпаты - Александрия отчеты
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»
Футбол | 11 апреля 2026, 06:32 4
Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»
Йожеф САБО: «Он лучший футболист, чем Месси»

Известный тренер выделил Пеле

Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 11 апреля 2026, 04:35 10
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»

Президенту УАФ нужно решать вопрос не только с тренером сборной

Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Футбол | 10.04.2026, 18:35
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
Италия нашла способ, как 100% попасть на чемпионат мира
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
Футбол | 11.04.2026, 09:08
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
У Игоря Суркиса возникли проблемы – он не смог покинуть Украину
В Испании оценили игру Лунина после сенсационной ничьей Реала и Жироны
Футбол | 11.04.2026, 13:21
В Испании оценили игру Лунина после сенсационной ничьей Реала и Жироны
В Испании оценили игру Лунина после сенсационной ничьей Реала и Жироны
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Такі судді як в УПЛ не сприяють чесній грі. Це вже дуже очевидно.  Видно що в деяких є шкурний інтерес.
Ответить
+5
Александрия заслуженно летит в пердив.
Ответить
+5
Мірошниченко - лев матчу! Вчасно зрозумів, на відміну від тренера, що він зайвий в цьому матчі...)
Ответить
+3
І знову Балакін...
Ответить
+3
Показать Скрыть 3 ответа
У чемпіонаті Ураїни пішла серія рекордів!!! Готуймося до чергово рекорду. Можливо Карпати стануть чемпіонами. Якщо інші будуть не проти.
Ответить
+1
Ура! ⚽Первый сладкий гол😋 не зря ждали аж 75 минут и не зря досмотрели до конца, насладившись и вторым⚽🎉🥳
Поздравления с четвертой кряду победой ☕Львову, всем болельщикам Карпат💚🤍 и всем тоже как и я рождённым под созвездием льва!🌠🦁
Ответить
+1
Рррррррррррр🦁🦁🦁🎉🎉
Ответить
+1
Всі бачили що гравець Карпат зіграв рукою яка відставлена від корпусу. Але в Україні інші правила.  Пенальті ставлять тільки не всім. Як завжди  правила різні для команд УПЛ. А кому не зрозуміло читайте правила.
Ответить
0
Уже бачу що сьогодні у Житомирі засудять один клуб який колись був великим))
Ответить
-2
Суддя сьогодні "Карпатам" допомагав тим, що львів'яни грали у меншості з 74 до 87 хвилини? Цікава допомога. Можна сказати, навіть оригінальна.
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Треба тренера звілнять,  ці перемоги карпат   вже достали.
Ответить
-4
Суддя молодець !!!!! Допоміг Карпатам.
Ответить
-4
Показать Скрыть 2 ответа
Популярные новости
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
Реал – Жирона – 1:1. 90 минут Лунина и Цыганкова. Видео голов и обзор матча
11.04.2026, 00:02 1
Футбол
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
Шедевр, дубль и разгром. Шахтер в Кракове уверенно обыграл АЗ
09.04.2026, 23:56 194
Футбол
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
11.04.2026, 15:21 2
Бокс
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
«Луческу умер не внезапно, а...» В Румынии шокировали новостью о Мистере
11.04.2026, 07:57 4
Футбол
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
50 миллионов евро. Довбика хочет приобрести 19-кратный чемпион
10.04.2026, 08:07 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем