Карпаты Львов

В субботу, 11 апреля, «Карпаты» на стадионе «Украина» проведут матч 23-го тура УПЛ против «Александрии». Победная клубная рекордная серия «Карпат» длится 3 игры, а безвыигрышная клубная рекордная серия «Александрии» – 14 матчей.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в Киеве победили «Динамо» со счетом 1:0. Победная серия «Карпат» увеличилась до трех игр, что стало повторением клубного рекорда в УПЛ. После игры главный тренер «Карпат» Франсиско Фернандес отметил: «Я счастлив за игроков и фанатов, потому что мы настрадались в предыдущих матчах все вместе. Было важно одержать победу здесь, особенно на выезде против такого соперника».

На своем поле «Карпаты» в текущем чемпионате выступают не совсем удачно. В 11-ти матчах «зелено-белые» одержали лишь 2 победы, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Ветеран команды Денис Мирошниченко может провести 300-й матч в УПЛ, а Ростислав Лях – 100-й. Вратарь Назар Домчак может сыграть 10-й «сухой» матч в чемпионате.

Из-за перебора желтых карточек пропустит игру капитан «Карпат» Владислав Бабогло. Как и раньше, вне игры находится травмированный защитник Андрей Булеза. Прошлый тур из-за травмы пропустил Эдсон.

Александрия

В предыдущем туре состоялось возвращение Владимира Шарана на тренерский мостик «Александрии», которая по ходу игры имела преимущество в три гола, но сыграла вничью с «Полтавой» со счетом 3:3. Несмотря на упущенное преимущество, прогресс в игре «желто-черных» заметен. Команда Владимира Шарана начала действовать более агрессивно впереди и вернула себе голевое чутье. Впереди у тренерского штаба много работы над ошибками в обороне.

Безвыигрышная клубная рекордная серия «Александрии» началась 4 октября прошлого года именно в матче с «Карпатами» и продолжается в УПЛ 14 игр: 5 ничьих и 9 поражений. Владимир Шаран у руля разных клубов УПЛ может одержать 80-ю победу, в том числе 70-ю с «Александрией». Сама же «Александрия» может одержать 130-ю победу или 120-й раз сыграть вничью в чемпионатах.

В предыдущем туре вернулся на поле после продолжительного отсутствия защитник Даниил Скорко. Вместе с тем, в поединке с «Полтавой» травмировался опытный защитник Богдан Бутко.

Статистика встреч

Ранее «Карпаты» встречались с «Александрией» в УПЛ всего три раза и ничьих еще не было: две победы «зелено-белых» и одна – «горожан». Предыдущий матч на поле «Карпат» состоялся 11 мая 2025 года, когда была зафиксирована волевая победа хозяев поля со счетом 2:1. Авторами голов карпатовцев стали Игорь Краснопир и Амвросий Чачуа, а у гостей отличился Мигель Кампос, который, кстати, забил все 4 гола «Александрии» в ворота «Карпат» в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен опытный Николай Балакин (Киевская область), для которого это будет 109-й матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре провели 4 игры и еще не побеждали: ничья и три поражения. «Александрия» при Балакине провела 17 матчей: 9 побед, две ничьи и 6 поражений.

Прогноз на противостояние

«Александрия» в УПЛ не знает радости побед в 14 подряд матчах. «Карпаты» не теряют очков в течение трех игр, сохраняя ворота «сухими». Прогнозируем победу хозяев поля во Львове.

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Домчак, Мирошниченко, Холод, Адамюк, Лях, Сапуга, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Алькайн, Фаал.

«Александрия»: Долгий, Огарков, Боль, Кампос, Скорко, Ващенко, Мишнев, Матеус, Шулянский, Кастильо, Цара.

Букмекеры оценивают шансы команд: 1.72 для «Карпат» и 4.6 для «Александрии».