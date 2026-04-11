Карпаты Львов

В субботу, 11 апреля, состоится поединок 23 тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Карпаты» встретятся с «Александрией». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 13:00.

Несколько интригующим выглядит это противостояние: «Карпаты» постепенно нашли свою игру, выиграв три последних поединка подряд, крепко закреплись в середине таблицы, и «Александрия», которая после назначения Шарана решительно настроенная на сохранение прописки в УПЛ. «Горожане» имели прекрасную возможность улучшить свое положение, но на ровном месте подарили ничью своему конкуренту «Полтаве», тем самым усложнив себе жизнь.

Теперь команду Шарана ждет выезд во Львов, где им будут противостоять «львы», которые будут очень мотивированными продолжить свою серию с побед, несмотря на взаимное желание «Александрии» добыть 3 очка.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.63 для «Карпат» и 5.26 для «Александрии». А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.