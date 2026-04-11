Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
11 апреля 2026, 16:59 | Обновлено 11 апреля 2026, 17:19
Фран ФЕРНАНДЕС: «Александрия? Мы понимали, что надо первыми забить»

Коуч пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Карпаты. Фран Фернандес

Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес поделился эмоциями после победы своей команды над Александрией (2:0) в матче 23 тура УПЛ.

– Мы знали, что игра будет нелегкой. Поскольку соперник нуждался в очках, они были необходимы для Александрии. У них также хорошие и качественные футболисты в составе. Мы понимали, что надо первыми забить гол, и таким образом мы сможем переломить ход игры.

Однако в первом тайме нам не удалось это сделать, потому что они очень хорошо оборонялись. После забитого мяча мы смогли навязать сопернику больше остроты. Мы понимали, что таким образом мы сможем повести в счете и добиться победного результата.

– После выезда в Киев, эмоциональной победы – было ли вам тяжело сегодня настроить ребят на матч против аутсайдера?

– На прошлой неделе мы получили немало похвал, это иногда тебя расконцентрирует. Тем не менее, мы отмечали футболистам, что мы стремимся к большему и хотим одержать больше побед. Соответственно мотивировать игроков не так-то легко. Однако я уверен, что мы этого достигли общим трудом. Ребята хорошо тренировались.

Сейчас после матча футболисты, у которых меньше игрового времени, продолжают тренироваться. Я хочу выразить слова благодарности как игрокам, так и тренерскому штабу и административному персоналу. Я думаю, что мы выполняем вместе хорошую работу. На прошлой неделе мы забили быстрый гол и одержали победу. В этот раз мы забили позже, но все равно выиграли.

- Верите ли вы, что на этой волне побед сможете подняться на четвертое место, в зону еврокубков?

– Мы довольны добиться. Понимаем, что должны быть амбициозными и стремиться больше. Я уверен, что то, что должно прийти – обязательно придет. Нам нужно после этой победы отдохнуть и с понедельника включиться на максимум и готовиться к следующему поединку, в котором тоже нужно стремиться к победе. Отмечу, что на этом чемпионате победы даются нелегко. Поэтому нужно идти постепенно, шаг за шагом.

– На 73-й минуте удалили Дениса Мирошниченко. Также игру пропускал Владислав Бабогло из-за перебора желтых карточек. Насколько вам было трудно выбрать, кого ставить в стартовый состав сегодня в защите, и как перестраивались после красной карты Мирошниченко?

– У нас есть хорошие футболисты в команде. Адамюк сегодня показал хороший уровень игры. Жан Педрозу вышел в трудный момент, но он действовал отважно и забил гол. Стецьков упорно тренируется и очень хорошо это делает. Есть также Сыч, которого мы хотим подвести к его высокому уровню. Я уверен, что мы все хотим быть амбициозными. Я однозначно. Что касается футболистов, то мы увидим. Я уверен, что они так же хотят быть амбициозными и это мы увидим уже на следующей неделе, – сказал испанец.

По теме:
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
ВИДЕО. Первый удар и гол. Металлист 1925 шокировал Динамо в конце матча
ФОТО. Пустые ворота: как игрок Динамо не забил Металлисту 1925
Олег Вахоцкий Источник: ФК Карпаты Львов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Футбол | 10 апреля 2026, 23:59 17
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны
Кризис продолжается. Реал упустил победу в матче против Жироны

Команда Мичела провела образцовую игру на Сантьяго Бернабеу

Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Бокс | 11 апреля 2026, 15:21 2
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов
Где смотреть онлайн бой в хевивейте Тайсон Фьюри – Арсланбек Махмудов

Поединок между британцем и россиянином будет транслироваться на Netflix в ночь на 12 апреля

Футболист из Англии удивил всех – его «актив» застрахован на $1 млн
Футбол | 11.04.2026, 16:49
Футболист из Англии удивил всех – его «актив» застрахован на $1 млн
Футболист из Англии удивил всех – его «актив» застрахован на $1 млн
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Футбол | 11.04.2026, 04:35
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Журналист: «Ситуация такая, что Шевченко все равно. У него другие интересы»
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 11.04.2026, 13:05
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Популярные новости
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
Таблица коэффициентов. Украина обогнала Румынию и приблизилась к Сербии
10.04.2026, 09:23 21
Футбол
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
Украина – Польша – 2:0. Комфортный гандикап: Свитолина разгромила Каву
10.04.2026, 19:57 8
Теннис
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
«Можно сказать, что это контроль». Известно, почему отменен гол Пономаренко
10.04.2026, 02:22 12
Футбол
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
Камбэк c 0:3 и серия пенальти. Определился второй финалист Кубка Украины
09.04.2026, 21:15
Футзал
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
Украина – Польша – 1:0. Эффектная баранка: Костюк одолела лидера соперниц
10.04.2026, 18:40 7
Теннис
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
Предатель Украины убедил игрока Шахтера перейти в его команду
10.04.2026, 08:53 9
Футбол
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
Наследство Луческу. Что Мирча оставил жене, сыну, внукам и правнуку
10.04.2026, 15:00 5
Футбол
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
Сабо попросил Суркиса спустить звезду Динамо с небес на землю
09.04.2026, 21:39 2
Футбол
