Фран ФЕРНАНДЕС: «Александрия? Мы понимали, что надо первыми забить»

Главный тренер львовских Карпат Фран Фернандес поделился эмоциями после победы своей команды над Александрией (2:0) в матче 23 тура УПЛ.

– Мы знали, что игра будет нелегкой. Поскольку соперник нуждался в очках, они были необходимы для Александрии. У них также хорошие и качественные футболисты в составе. Мы понимали, что надо первыми забить гол, и таким образом мы сможем переломить ход игры.

Однако в первом тайме нам не удалось это сделать, потому что они очень хорошо оборонялись. После забитого мяча мы смогли навязать сопернику больше остроты. Мы понимали, что таким образом мы сможем повести в счете и добиться победного результата.

– После выезда в Киев, эмоциональной победы – было ли вам тяжело сегодня настроить ребят на матч против аутсайдера?

– На прошлой неделе мы получили немало похвал, это иногда тебя расконцентрирует. Тем не менее, мы отмечали футболистам, что мы стремимся к большему и хотим одержать больше побед. Соответственно мотивировать игроков не так-то легко. Однако я уверен, что мы этого достигли общим трудом. Ребята хорошо тренировались.

Сейчас после матча футболисты, у которых меньше игрового времени, продолжают тренироваться. Я хочу выразить слова благодарности как игрокам, так и тренерскому штабу и административному персоналу. Я думаю, что мы выполняем вместе хорошую работу. На прошлой неделе мы забили быстрый гол и одержали победу. В этот раз мы забили позже, но все равно выиграли.

- Верите ли вы, что на этой волне побед сможете подняться на четвертое место, в зону еврокубков?

– Мы довольны добиться. Понимаем, что должны быть амбициозными и стремиться больше. Я уверен, что то, что должно прийти – обязательно придет. Нам нужно после этой победы отдохнуть и с понедельника включиться на максимум и готовиться к следующему поединку, в котором тоже нужно стремиться к победе. Отмечу, что на этом чемпионате победы даются нелегко. Поэтому нужно идти постепенно, шаг за шагом.

– На 73-й минуте удалили Дениса Мирошниченко. Также игру пропускал Владислав Бабогло из-за перебора желтых карточек. Насколько вам было трудно выбрать, кого ставить в стартовый состав сегодня в защите, и как перестраивались после красной карты Мирошниченко?

– У нас есть хорошие футболисты в команде. Адамюк сегодня показал хороший уровень игры. Жан Педрозу вышел в трудный момент, но он действовал отважно и забил гол. Стецьков упорно тренируется и очень хорошо это делает. Есть также Сыч, которого мы хотим подвести к его высокому уровню. Я уверен, что мы все хотим быть амбициозными. Я однозначно. Что касается футболистов, то мы увидим. Я уверен, что они так же хотят быть амбициозными и это мы увидим уже на следующей неделе, – сказал испанец.