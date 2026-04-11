Ливерпуль прервал серию из трех поражений и одержал победу в АПЛ
«Красные» обыграли «Фулхэм»
В 32-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» принимал на своём стадионе «Фулхэм» и одержал убедительную победу со счётом 2:0.
Счет открыли хозяева. На 36-й минуте точным ударом отличился Рио Нгумоа, ему ассистировал Флориан Вирц. Вскоре подопечные Арне Слота удвоили свое преимущество. На 54-й минуте гол в ворота «Фулхэма» забил Мохамед Салах, а голевую передачу на его счету записал Коди Гакпо.
«Ливерпуль» набрал 52 очка и занимает пятое место в таблице чемпионата Англии сезона 2025/26, а «Фулхэм» с 44 очками идет на 11-м месте.
АПЛ. 32-й тур.
Ливерпуль – Фулхэм – 2:0
Голы: Нгумоха, 36, Салах, 40.
Ливерпуль: Мамардашвили, Робертсон, Фримпонг (Гомес 69), ван Дейк, Конате, Джонс (Гравенберх 46), Собослаи, Вирц (Мак Аллистер 68), Нгумоха (Исак 69), Салах (Ньони 90), Гакпо.
Фулхэм: Лено, Робинсон (Сессеньон 69), Кастань, Басси, Андерсен, Берге, Ивоби, Бобб (Лукич 46), Уилсон (Чуквуэзе 80), Кинг (Смит-Роу 46), Муниз (Хименес 80).
Victory at Anfield 🙌 #LIVFUL pic.twitter.com/2z7tJKdU9h— Liverpool FC (@LFC) April 11, 2026
